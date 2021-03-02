Три загадки Гитлера до сих пор не разгаданы

На чердаке дома в австрийском городе Линц неожиданно обнаружилась связка писем, написанных отцом Адольфа Гитлера. Более трех десятков рукописных посланий позволили немецкому историку сделать вывод о происхождении диктаторских замашек фюрера.

Новые сведения о семье Гитлера

Забавно, что Алоис Гитлер появился на свет под именем Алоиса Шикльгрубера (Aloys Schicklgruber), а его переписку опубликовал и прокомментировал почетный профессор университета в Линце, историк Роман Зандгрубер (Roman Sandgruber).

"31 письмо, написанное и отосланное Алоисом Гитлером дорожному мастеру Йозефу Радлеггеру (Josef Radlegger), — это сенсация, потому что ни от Алоиса Гитлера, ни от Адольфа Гитлера до 1914 года практически не осталось автографов. В этом отношении, это действительно большая находка", — утверждает Зандгрубер, выпустивший книгу "Отец Гитлера. Как сын стал диктатором" (Hitlers Vater: Wie der Sohn zum Diktator wurde).

Поразительно, но историкам гораздо больше известно об окружавших Гитлера посторонних людях:

секретарей,

переводчиков,

шоферах,

адъютантах,

охранниках,

нежели о самых родных и близких, как отец и мать.

"Я преклонялся перед отцом, — признавался Гитлер в "Майн кампф", — но любил все-таки маму".

В 1895 году главный таможенный чиновник Алоис Гитлер купил в Верхней Австрии государственную ферму в Хафельде близ Ламбаха. Продавцом 20 га земельной собственности выступил некий Йозеф Радлеггер. Вокруг сделки с недвижимостью завязалась оживленная переписка, которая позволяет получить сведения, например, о финансовые обстоятельства семьи Гитлера.

Все письма датированы 1895 годом и адресованы мастеру-путейцу Йозефу Радлеггеру. Его праправнучка нашла эти письма и, узнав из газет про историка, пишущего о Третьем рейхе, обратилась к нему.

"Сначала, должен признаться, я немного колебался, — признается Зандгрубер. — Потому что с Гитлером нужно быть осторожным, но потом я отмел всяческие сомнения".

Портрет отца фюрера

У Алоиса Гитлера была мечта. По окончании карьеры таможенника он хотел приобрести поместье, чтобы сделаться помещиком. Два года спустя на этом поприще Гитлер-старший потерпел неудачу, пока его сын Адольф учился в начальной школе.

Современный историк считает отца будущего фюрера "вполне благопристойным человеком, который неплохо излагает свои мысли на письме и вместе с тем гордится своим самообразованием. Одновременно он проявляет определенное высокомерие по отношению к коллегам-чиновникам, к слугам и служанкам, а также к продавцам. Он чувствует свое превосходство над ними".

Алоис Гитлер в описании Романа Зандгрубера персона непривлекательная. Коллеги по работе отзывались о нем как о педанте холерического склада, а в частных беседах называли авторитарной личностью.

Поговаривали, что старший Гитлер подзывал своих детей, как собак, свистом, отдавая им короткие приказы. Маленький Адольф всегда послушно следовал за ним. Из книги Зандгрубера вытекает, что юный Адольф Гитлер уже в 1890–1900-х годах был националистом, разделяющим расистские и социал-дарвинистские, а также антиклерикальные и антидемократические идеи.

"Многое идет из отчего дома. Гитлер копировал своего отца, сделавшись, как и он, самоучкой. Подпись сына почти невозможно отличить от автографа отца. В то же время он ему сплошь и рядом противоречит. Адольф больше не хочет слушать папашу, который хочет сделать из него госслужащего. Он желает быть художником. Он также более увлечен политикой, которая все сильнее дрейфует вправо", — подчеркивает историк.

Открывшиеся факты не позволяют в корне переписать биографию Адольфа Гитлера. Однако эта тщательно проделанная работа, безусловно, добавляет некоторые интересные штрихи к облику фюрера.

Вопросы, на которые нет ответа

К сожалению, данная биография не дать ответ на три загадки:

Кем был дед Гитлера? Почему почти в 40-летнем возрасте его отец сменил фамилию Шикльгрубер на Гитлер и только тогда добился, чтобы узаконить факт своего незаконного рождения? Как возникла фамилия Hitler, если в семье было распространено написание Hiedler или Hüttler?

Зандгрубер неоднократно поднимает эти вопросы и честно признается, что не может на них ответить. Став рейхсканцлером, Адольф Гитлер делал все, чтобы скрыть свою биографию, биографии своих родителей и своих предков. Фюрер, который придавал такое большое значение арийскому происхождению и документально подтвержденной арийской родословной, сам имел пробелы в генеалогическом древе.