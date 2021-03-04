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Автор Игорь Буккер

Мессир Воланд — сатана и американский еврей

Наследие

В московском Спасо-хаусе — резиденции первого посла США Уильяма Кристиана Буллита (William Christian Bullitt) в СССР — 23 апреля 1935 г. состоялся светский приём. Каждый третий, если не второй из полтысячи гостей был либо кремлёвской "шишкой", вроде Бухарина и Радека, либо крупным военачальником, как Тухачевский и Будённый, либо театральным деятелем, представленных Мейерхольдом, Немировичем-Данченко и Таировым. Вместе с супругой был на том "балу", называвшемся "Фестиваль весны", Михаил Афанасьевич Булгаков с супругой. Блистал отсутствием лишь Сталин.

Елена Сергеевна Булгакова вспоминала, что новый вариант 23-й главы "Мастера и Маргариты" её муж написал после приёма в бывшем особняке Второва, ставшим Spaso House. В главе "Великий бал у Сатаны", писала Елена Сергеевна, "отразился приём у У. К. Буллита". Посол любил оригинальничать и давать представления с участием представителей фауны в окружении флоры, за что дипломаты прозвали эти тусовки "цирком Билла Буллита". Вот и этот приём напоминал фицджеральдовского "Великого Гетсби".

Биография Воланда

Потомок по материнской линии польских евреев Билл Буллит водил знакомство с Фицджеральдом и Хемингуэем. В молодости журналист Буллит подолгу жил в Европе, где овладел французским и немецкими языками. После окончания Йельского университета был заместителем государственного секретаря (министра иностранных дел) и на Парижской мирной конференции (1919-1920 гг.), посвящённой итогам Первой мировой войны, числился в аппарате советников президента Вудро Вильсона.

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Билл женился на вдове журналиста Джона Рида, известного своей книгой "Десять дней, которые потрясли мир". Разделявшая левацкие симпатии своего покойного мужа, Луиза Брайант (Louise Bryant) и после его смерти долгое время проводила в советской России. Она перезнакомилась со всей тогдашней верхушкой, включая Ленина, Дзержинского, Калинина, Чичерина и прочих.

За пять лет супружества она родила Биллу дочку Анну и начала спиваться. Билл уже на следующий год после свадьбы мчался на приём к знаменитому доктору Зигмунду Фрейду. Предположительно, чтобы вырвать Луизу из лап "зелёного змия". Другу Билл рассказывал о якобы бессознательном желании самоубийства. В соавторстве с венским психиатром Буллит написал психологическое исследование Вудро Вильсона. До того времени им был опубликован малоинтересный роман It's Not Done ("Это не сделано"). Новый американский президент Франклин Делано Рузвельт направил Буллита послом в СССР. К тому времени Билл настоял на разводе с Луизой. В Москву прибыл холостяком.

Я был с русскими дьяволом

Как и экс-супруга, Билл был знаком с Лениным (которым восхищался: "хотел бы я иметь такого отца, как он!") и со Сталиным (который, по его словам, "оказался выше его понимания"). Но "одним из самых очаровательных людей" посол Буллит называл Клима Ворошилова. Большевиков недолюбливал, сравнивая ВКП(б) с испанской инквизицией, но восхищался русскими женщинами, особенно теми, что строили столичную подземку.

Своего одногодку Михаила Афанасьевича Билл называл "мастером" и водил дружбу с четой Булгаковых. Кроме внешнего сходства с Воландом — плешивый с пронизывающим взглядом — суставы Билла страдали от стрептококковой инфекцией и он любил музыку Шуберта, напоминавшее послу его семейную идиллию. И пикантная подробность, напоминающая об обнажённой служанке Гелле: в Париже у Буллита был лакей, обслуживавший его гостей в чём мать родила.

"Я был с русскими, как дьявол. Я делал всё, что мог, чтобы дела у них пошли скверно", — признавался Уильям Буллит, когда заканчивался его срок пребывания в Москве.

Темы история билл буллит михаил булгаков мастер и маргарита
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