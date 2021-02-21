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Автор Игорь Буккер

Донская казачка была первой женщиной-офицером

Наследие

"Правда.Ру" начала публикацию о настоящих, а не мифических амазонках со статьи "Первой амазонкой была китаянка". Продолжая восточную тему, вспомним родные имена.

Донская казачка была первой женщиной-офицером

Хангаку Годзэн (вторая половина 12-го века)

Женщины из самурайского сословия в средневековой Японии умели владеть оружием. В частности, длинным мечом — нагинатой. Одной из таких воительниц была Хангаку Годзэн из клана Тайра. Годзэн — это вроде почетного титула для женщин, хотя крайне редко присваивался и мужчинам.

"Бесстрашная, как мужчина, красивая, словно цветок", во время войны кланов Тайра и Минамото (1180-1185 гг.) она руководила трехтысячным гарнизоном крепости Торидзакаяма, когда ее осадило 10-тысячное войско клана Ходзё. В соответствии с воинским кодексом бусидо Хангаку приняла бой перед воротами твердыни.

Раненная стрелой, она попала в плен к сёгуну Минамото-но Ёрииэ. Самурай Асари Ёсито из клана Каи-Гендзи влюбился в воительницу и получил разрешение сёгуна жениться. Супруги поселились в Каи, японка родила дочь.

Рани Велу Начияр (3 января 1730 — 25 декабря 1796)

Тамильская рани (царица) Сиваганга первой начала войну с Ост-Индской компанией и против британского владычества в Индии. Тамилы прозвали ее Вирамангаи, что означает "Храбрая женщина".

Велу Начияр была принцессой Раманатхапурама.

С детства Начияр обучали владению боевым оружием и боевым искусствам, верховой езде и стрельбе из лука. Она знала несколько языков и хорошо владела:

  • французским,
  • английским,
  • урду.

Велу Начияр вышла замуж за царя Сиваганги, от которого родила дочь. Когда ее муж, раджи Мутувадуганатхаперия Удайя Тевар, в 1772 году был убит в битве с наемниками Ост-Индской компании и воинами сына наваба (правителя) Аркота, она скрылась с поля боя вместе с дочерью. И вскоре организовала борьбу с захватчиками.

Рани сформировала армию в 1780 году. По некоторым сведениям, Велу Начияр первой использовала способ, который намного позднее подхватили камикадзе и шахиды-смертницы. Обильно полив себя маслом, некая женщина подожгла себя, бросилась в склад боеприпасов ненавистных врагов и взорвала его.

Начияр унаследовала царство своего мужа. После десяти лет правления, в 1790 году, на трон взошла их дочь Веллаччи. Велу Начияр умерла 25 декабря 1796 года. 31 декабря 2008 года в Индии в ее честь выпустили памятную почтовую марку. 21 августа 2017 года в Ченнаи (бывший Мадрас) прошел грандиозный танцевальный балет, посвященный истории жизни рани Велу Начияр.

Татьяна Маркина (конец 18-го столетия)

В июне 1785 года вся станица Нагавская Войска Донского искала утопленницу-казачку Таню. На берегу речки осталась только одежда 20-летней девушки, которой, по народным поверьям, следовало превратиться в русалку. Однако вместо покойницы охотником-добровольцем в Донской казачий полк майора Балабина — будущего участника штурма Измаила и героя Отечественной войны 1812 года — вскоре приняли казака Курточкина.

В местах, где античные авторы поселили амазонок, действительно объявилась (под чужим именем) настоящая дева-воительница. Свои офицерские погоны, не надо забывать и про ранения, Маркина-Курточкина честно заработала шашкой, разбивая головы башибузуков: сначала турецких янычар, потом польских шляхтичей. Для тех, кто забыл, напомним, что в янычары определяли взятых в полон славянских детей из той же Польши, Малороссии и прочей окраины.

Изобличил донскую "амазонку" навет хозяина постоялого двора, он обвинил мнимого Курочкина в совращении его дочери, которая вешалась на шею всякому казаку. Дело дошло до императрицы Екатерины Великой, которая сама, будучи облаченной в офицерский мундир лейб-гвардии Семеновского полка, свергла супруга и законного самодержца Петра III.

Так открылась правда о казачке в офицерском мундире, в котором ее и похоронили с отданием воинских почестей. Говорят, прожила она долгую жизнь, но о ее семье, детях или муже ничего не сообщают. В начале 1950-х годов могила Татьяны Маркиной исчезла под водами Цимлянского водохранилища.

 

Редактор: Ирина Гусакова
Темы амазонки татьяна маркина
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