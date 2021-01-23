Сколько революций пережила Франция

Если спросить мало-мальски образованного человека, сколько революций было во Франции, как правило, вспоминают о Великой французской революции и, возможно, ещё о Парижской коммуне. На самом деле французских революций было три. Весь вопрос в том, как их считать. Западные историки ведут собственный счёт.

Если под революцией понимать радикальную насильственную смену режима, с применением насильственных мер и в которой задействованы широкие народные массы (что отличает её от переворота), — история Франции насчитывает три таких даты:

1789-й,

1830-й,

1848-й.

Три французских революции

Великая французская революция XVIII столетия упразднила абсолютную монархию, положив на плаху головы короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты, а в сентябре 1792 года провозгласила первую Французскую республику.

Началась революция со взятия Бастилии 14 июля 1789 года. Датой её окончания принято считать государственный переворот 18 брюмера (9 ноября) 1799 года. Революционное десятилетие не только пролило потоки крови, но и породило заманчивый лозунг "Свобода, равенство и братство", а также Декларацию прав человека и гражданина.

Июльскую революцию 1830 года иначе называют "Три славных дня" (Trois Glorieuses). Дом Бурбонов был свергнут в пользу его младшей ветви Дома Орлеан всего за три дня — с 27 по 29 июля.

Вторую революцию олицетворяет знаменитое полотно французского художника Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" (La Liberté guidant le peuple), или "Свобода на баррикадах", изображающее символ французской республики в образе Марианны. Роман Виктора Гюго "Отверженные" вполне мог быть вдохновлен как реальной жизнью, так и этим произведением искусства.

Революция 1848 года, которую порой называют Февральской революцией, ознаменовалась отречением от престола короля Луи-Филиппа I и провозглашением Второй республики. Эта революция, произошедшая 24 февраля, происходила на фоне многочисленных европейских революций.

Избранный в июне 1848 года президентом племянник Наполеона Бонапарта, Луи-Наполеон Бонапарт, покончил с Республикой, короновавшись под именем императора Наполеона III.

Революций насчитывается больше

Подобные события, когда на смену республике вновь приходит монархия, заставляют отдельных историков прибегать к более сложным дефинициям понятия "революция".

"Достаточно народного движения, раскола правящего класса, когда одна часть, форсируя события, устремляется в революцию и берёт на себя руководящую роль — иначе это будет просто бунт — и кризис в государстве, — полагает профессор современной истории Оксфордского университета Роберт Гилдеа (Robert Gildea). — Если все эти элементы будут налицо, это приведёт к смене режима и тогда можно будет говорить о революции".

В 1852 году Вторая республика была официально переименована во Вторую империю. Историки избегают называть этот coup d'état (государственный переворот) революцией, потому что обошлось без массового насилия. Крах Второй империи вследствие поражения во франко-прусской войне действительно совпал со своего рода революцией. Однако ею стало не провозглашение Третьей республики.

Парижская коммуна

72 дня (с 18 марта по 28 мая 1871 года) существования Парижской коммуны, объявленной марксистами первым в истории примером диктатуры пролетариата, действительно произошли в ходе революции. Парижская коммуна была подавлена самым жестоким образом. Тем не менее западные историки отказываются признавать её революцией на том основании, что она потерпела неудачу.

Алжирская война

Правительство Четвёртой республики рассматривало территории в Северной Африке не как свою колонию, а в качестве неотъемлемой части Франции. События, происходившие с 1 ноября 1954-го по 19 марта 1962 года, можно было бы назвать французской революцией, если бы подавляющее большинство алжирцев не были уверены, что их страна порабощена французами. Поэтому в официальной историографии эти события получили наименование "Война за независимость Алжира".