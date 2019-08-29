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Игорь Буккер

Андрей Белый сделал то, чего не смог Лев Толстой

Наследие » Россия

Среди литературоведов периодически возникает вопрос, был ли обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев прототипом Каренина и Топорова в романах Льва Толстого "Анна Каренина" и "Воскресение". Воспитатель будущего императора Александра Третьего, а позже один из самых доверенных его советников, Константин Петрович Победоносцев был близко знаком со многими выдающимися деятелями литературы и искусства. Достоевский считал его своим другом и наставником.

Андрей Белый сделал то, чего не смог Лев Толстой

А вот с другим русским классиком — Львом Толстым — обер-прокурор так и не смог найти взаимопонимания. Их разногласия были обусловлены, с одной стороны, религиозными исканиями графа из Ясной Поляны. С другой, Лев Николаевич просил царя помиловать террористов, убивших его отца, с чем категорически не соглашался Победоносцев.

Супруга Константина Петровича была на 22 года моложе своего мужа. Екатерина Александровна отличалась цветущей красотой, в то время как рано облысевший Победоносцев даже в молодые годы производил впечатление не живого человека, а какого-то механизма. На пике популярности романа "Анна Каренина", современники строили догадки, что именно эта пара послужила Толстому прототипами четы Карениных.

Вроде бы нашли подходящего кандидата на роль Вронского. Пользовавшийся успехом у женщин морской офицер Николай Михайлович Баранов (1837-1901), в конце 1870-х годов получил известность благодаря своим выступлениям против политики морского министерства и сблизившийся на этой почве с Победоносцевым. Роман Толстого "Анна Каренина" впервые печатался в 1875–1877 годы на страницах "Русского вестника".

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Однако вряд ли у любимца женщин был роман с супругой будущего обер-прокурора Святейшего Синода. Хорошо знавшие их люди, а также переписка самих супругов свидетельствуют, что между ними была прочная духовная связь и любовь. В своих воспоминаниях Екатерина Александровна признавалась, что, поддавшись общей моде, носила такое же платье, как у Анны Карениной, но решительно отрицала сплетни об измене мужу, так и своё сходство с характером героини толстовского романа, которая употребляла наркотики.

У Победоносцевых не было своих детей, что очень печалило обоих. В 1897 году супруги удочерили Марфиньку, которую подбросили в дом кузины Екатерины Александровны, Софьи Васильевны Ланской. Как предполагала жена Победоносцева, девочка могла быть незаконнорождённым ребёнком одной из дочерей Ланской. Константин Петрович души не чаял в Марфиньке, дал её свою фамилию и заботливо воспитывал. В характере и образе жизни супругов Победоносцевых не было ничего общего с четой Карениных, кроме каких-то случайных и внешних деталей.

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Что касается действительно прототипа литературного героя, то обер-прокурор предстал в образе сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова в романе Андрея Белого "Петербург", который был написан спустя пять лет после кончины Победоносцева. Хотя литературный сенатор был десятью годами моложе своего реального прототипа, без Толстого тут не обошлось. По крайней мере, фамилию Аблеухова навеяна фразой из "Анны Карениной":

"Ах, Боже мой! отчего у него стали такие уши?" — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие её теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы".

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы история лев толстой
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