"Павловская" реформа: как СССР был нанесён тяжелейший удар

22 января 1991 года в Советском Союзе было объявлено о старте очередной денежной реформы. Едва ли её инициаторы предполагали, что эта реформа нанесёт сильнейший удар по государству. И станет последней советской денежной реформой.

Произошедшее уничтожило остатки доверия советских граждан к действиям правительства. Ведь денежная реформа была частью куда более масштабной программы изменения экономики страны. Но в итоге она потерпела крах, став одной из причин развала Советского Союза.

Указ Горбачёва и его последствия

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ "О прекращении приёма к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан".

Об указе специально объявили в программе "Время" после 21:00 по московскому времени. К тому моменту финансовые учреждения и магазины в стране были закрыты. А смысл реформы заключался ещё и в её внезапности.

На обмен купюр старого образца было отведено три дня, с 23 по 25 января 1991 года. Одному человеку обменять можно было не более тысячи рублей, а чтобы люди не бегали по разным отделениям банков, в паспортах ставили отметки об обмене. Сумму, превышающую тысячу рублей, можно было обменять в специальной комиссии до марта 1991 года. Понятно, что при этом надо было пояснить, откуда деньги — спецмера по борьбе со спекулянтами и нетрудовыми доходами.

Кроме того, была ограничена выдача наличных со вкладов в Сбербанке и в других банках — не более 500 рублей в месяц.

Конечно, некоторые граждане выход нашли — бросились менять крупные купюры в кассах метро, у таксистов и так далее. Но таковых, разумеется, было меньшинство.

А большинство с утра 23 января столкнулось с тем, что надо было что-то делать с имевшимися на руках деньгами. В отделения банков выстроились гигантские очереди на обмен. По сути, вся страна несколько дней занималась только обменом.

Что получили в итоге

Инициатором реформы был министр финансов Валентин Павлов, из-за чего реформа и получила название "павловской". Павлов полагал, что советские денежные знаки в большом количестве сконцентрировались за рубежом и в руках теневого капитала. Чем и обосновал необходимость проведения реформы.

За две недели до начала реформы, 10 января 1991 года, на заседании Верховного Совета Валентин Павлов опроверг слухи о грядущей реформе. А после завершения обмена он обвинил западные банки в скоординированной деятельности по дезорганизации денежного обращения в СССР.

Реформа оказалась неудачной: конфискация — а по сути, это и было так — позволила изъять из обращения 14 миллиардов наличных рублей. Тогда как планировалось изъять 81,5 миллиарда.

Разумеется, спекулянты и обладатели нетрудовых доходов пострадали в наименьшей степени. Если вообще пострадали. Ну а большинство граждан СССР окончательно разуверилось в способности правительства проводить реформы, которые способствовали бы повышению уровня жизни, а не его падению.

Хотя обмен крупных купюр был только началом реформ, проводимых советским правительством, председателем которого был назначен Валентин Павлов. В апреле были повышены в два-четыре раза цены на продовольствие, транспорт, коммунальные услуги. Разумеется, в реальности цены выросли ещё больше. И всё это, конечно, способствовало усугублению кризиса в Советском Союзе.