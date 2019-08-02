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Игорь Буккер

Откуда в России взялись двойные фамилии

Наследие » Россия

В настоящее время практически не встретишь людей с двойными фамилиями. И совсем не потому, что официально на них наложен запрет, как это было в царствование отца Петра Великого. Алексей Михайлович, вошедший в историю, как Тишайший, запретил князю Ромодановскому именоваться Стародубским-Ромодановским. Что уж тут говорить о представителям других сословий!

Откуда в России взялись двойные фамилии

Наверное, было бы легко объяснить появление написанной через дефис фамилии у представителей творческой интеллигенции. Автор сатирических произведений Михаил Евграфович Салтыков, писавший под псевдонимом Николай Щедрин, присовокупил его к своему родовому имени. По вполне понятной причине писатель-маринист Алексей Силыч (Силантьевич) Новиков, взялся издавать свои книги под двойной фамилией: Новиков-Прибой.

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Уроженец Урала Дмитрий Наркисович Мамин стал Мамин-Сибиряк, а Павел Иванович Мельников из Нижнего Новгорода своим литературным псевдонимом избрал — Андрей Печерский, превратившись в Мельникова-Печерского. Их коллега по литературному цеху Сергей Михайлович Кравчинский, параллельно живший подпольной жизнью революционера-террориста, пользовался псевдонимом Степняк. Видимо, из казематов хотелось вырваться на вольные просторы. Популярный поэт-песенник Василий Иванович Лебедев к своей фамилии добавил цвет советского флага, прославившись под фамилией Лебедев-Кумач.

Однако и тут не всё так однозначно. Советский композитор Василий Павлович Соловьёв добавил своё детское прозвище "Седой", которое получил из-за очень светлого цвета волос. Примерно по такому же принципу популярный киноактёр Александр Панкратов (настоящая фамилия которого — Гузев) стал "Чёрным". Рассказывают, что на их курсе было двое тёзок и однофамильцев, но один был белобрысый, а другой — брюнет.

Русский этнограф, "белый папуас" Николай Николаевич Миклухо-Маклай — праправнук героя русско-турецкой войны и взятия крепости Очаков, хорунжего казачьего полка Степана Миклухи — присвоил себе шотландское имя. Свои зарубежные научные штудии он неизменно подписывал без упоминания Миклухи, просто и не по-нашему: N. von Maclay. Не нужно забывать, что и на европейских языках, не говоря уже о русском, его называют — Миклухо-Маклай.

"Двойные фамилии в Малороссии довольно употребительны, — сообщает в своей книге "Русские имена и фамилии и их происхождение" русский писатель и журналист 19-го века Евгений Карнович. — Это объясняется, как мы полагаем, во-первых, тем, что в Малороссии, как и в Великой России, довольно поздно установились окончательные родовые прозвания, так что там в одно и то же время употреблялись и личные, и наследственные прозвища, а во-вторых, тем, что во время отпадения Украины от Польши поселившиеся на Украине польские шляхтичи, из страха преследования, заменили свои родовые фамилии малороссийскими прозвищами, а потом, когда при водворившихся среди казачества великорусских порядках пришлось доказывать шляхетство или дворянство, они стали делать ссылки на принадлежавшие им издавна шляхетские фамилии. Поэтому, в большей части случаев, наряду с малороссийским прозвищем встречается и шляхетско-польская фамилия, например Курилло-Сементовский, Немирович-Данченко, Гудима-Левкович и т. д.".

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы россия история украина сергей лебедев нижний новгород великий новгород
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