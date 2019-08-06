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Игорь Буккер

Место, где вместе тусуются безработные и миллионеры

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Место, где вместе тусуются безработные и миллионеры. 409718.jpeg

В июле 1968 года 42-летний итальянский миллионер Джан Франко Бриньоне (Gian Franco Brignone) прибыл в Мексику на свадьбу своей племянницы. На тихоокеанском "побережье морских черепах", а именно так с испанского переводится Коста-Карейес (Costa Careyes), не было тогда ни дорог, ни телефонов, ни электричества, а только джунгли да девственный пляж.

Как отмечал в своих дневниковых записях Los Señores de la Costa ("Повелители побережья") мексиканский летописец Карлос Телло Диас (Carlos Tello Díaz): "Это был регион, не соприкасающийся с внешним миром. Берег, где никто не родился и никто не умер".

Это оказалось именно тем, что искал итальянский банкир, который в течение 20 лет был управляющим директором небольшого парижского банка. Он искал укромное местечко вдали от шума и суеты финансовых столиц Старого света.

За два миллиона американских долларов Бриньоне приобрёл двенадцать километров побережья. Это была не только любовь с первого взгляда, но настоящий рай для него и его семьи: Dolcefarniente — сладкого ничегонеделания.

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Первое время он ютился в хижине на пляже, пока рабочие с помощью мачете вырубали просеки. Время от времени с ним жили дочери и сыновья. Его сын Филиппо Бриньоне вспоминает, как они выменивали у местных рыбаков их улов на вырванные страницы из журнала "Плейбой": "Три страницы — на коробку креветок и несколько кокосовых орехов".

Пока Карейес пребывал нетронутым, близлежащий Акапулько сделался местом тусовки звёзд международного масштаба. Тут не гнушались отдыхать Фрэнк Синатра, Рита Хейворт и Эррол Флинн. Девиз отеля Los Flamingos звучал так: "Добро пожаловать в убежище голливудской банды".

Прослышав про этот бум, тогдашний глава Fiat Group Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli), задумал превратить Карейес в тропический курорт — с отелями и шестью тысячами квартир для продажи. Однако Аньелли внезапно испарился без объяснения причин. Вместо реализации крупного проекта, Бриньоне сдал в аренду участок земли Club Med для строительства подъездной дороги и водопровода. А в 1972 году открыл маленькую частную гостиницу.

Торжественное открытие смахивало на водевиль. Прежде незнакомые друг с другом постояльцы бронировали совместные комнаты. На кроватях не хватало простыней, потому что водитель грузовичка, который должен был их привезти, крепко выпив, остановился на обочине и уснул за рулём.

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На пляже гудели всю ночь напролёт всемирные знаменитости: писатели, кинорежиссёры и киноактёы. Марлон Брандо прогуливался рядом с политическими деятелями и особами "голубой крови". Эдмон и Надин де Ротшильд отплясывали у костра мексиканский народный танец "мариачи" (Mariachi). Парижское кабаре Alcazar превратили пляж в манеж. Сквозь толпы подгулявших гостей сновали факиры и танцовщицы в стрингах.

Место, где вместе тусуются безработные и миллионеры. 409719.jpeg

В начале семидесятых годов началось строительство первой виллы, названной на испанский лад: Mi Ojo — "Моё око". Витиеватое строение с высокими укреплениями и ведущим к скале подвесным мостом. На боковой стене дома красовался сверкающий зрачок — напоминание о левом глазе Бриньоне, который он потерял из-за катаракты, когда ему было 22 года.

Мода на эти места достигла своего апогея в 1980-е. Топ-модель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) снимал здесь обнажённой для фотосессии знаменитый фотохудожник Херб Риттс (Herb Ritts). Квентин Тарантино (Quentin Tarantino) снимал эпизод "Убить Билла", а немецкая модель Хайди Клум (Heidi Klum) сочеталась браком с чернокожим певцом, выступавшим под псевдонимом Сил (Seal). Никого из них папарацци не потревожили.

Здесь можно найти всё: от хижины на пляже для задрипанного хиппи и до гламурной тусовки для знаменитостей всемирного масштаба. Когда владельца спрашивают, что он имел ввиду, когда украшал сие место, Бриньоне обычно отвечает: "Природа — это картина, я просто вставил её в рамку".

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы история мексика синди кроуфорд
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