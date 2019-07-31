Киборг: "Не нужно бояться перестать быть человеком"

Родившийся в 1982 году британец Нил Харбиссон (Neil Harbisson) так напичкал свой мозг искусственными датчиками, что теперь может "слышать" цветовые оттенки, а также воспринимать инфракрасный и ультрафиолетовый свет в виде вибраций. В настоящее время бывший дальтоник предполагает вживить имплантат, чтобы изменить своё восприятие времени. Несколько лет назад Нил Харбиссон стал одним из основателей Cyborg Foundation. Организации, которая защищает права сегодняшних и будущих киборгов.

Обладающий творческим воображением парень не мог различать цвета большинства государств мира или сходу определить, из какого крана течёт горячая или холодная вода. Хуже всего было ориентироваться в городской подземке. По словам Харбиссона, линии метрополитена являлись крайне запутанными оттенками серого.

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Во время учёбы в Дартингтонском колледже искусств (Dartington College of Arts) в Англии Нил создал антенну, которая преобразовывала световые волны в звуки. В 2004 году ему удалось убедить врача внедрить эту систему в его голову, чтобы он смог воспринимать вибрации звуковых частот. 19-летний студент не просто был первым, кто решился на подобную операцию, он полностью отдавал себе отчёт о грозящей ему опасности, ведь организм вполне мог бы отторгнуть инородное тело.

Понадобилось два месяца для постоянного подключения к антенне и ещё вдобавок три года, прежде чем новоявленный киборг смог отличать вибрацию от цветовой гаммы. Имплант благополучно прижился, а периодически возникающие боли он подавляет при помощи доступных обезболивающих средств. Испанские неврологи, просканировав мозг Нила, обнаружили, что его активность, когда он слушает или смотрит, отличается от всех прочих людей.

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Сам Харбиссон положительную сторону усматривает в том, что может воспринимать больше, чем человеческий глаз, в частности, инфракрасный и ультрафиолетовый свет. Подключив свою антенну через Интернет к видеокамере Международной космической станции, он способен воспринимать световые волны в космосе, которые расположены именно в этом, недоступном нашему зрению, интервале. Практическая же сторона заключает в том, что он знает, сколько времени может безопасно находиться на солнце, чтобы не получить ожоги. В будущем Нил хочет обзавестись рентгеновскими и радиоволнами. Кроме того, даже полностью ослепнув, он мог бы продолжать воспринимать цвета.

На вопрос, почему он предпочёл искусственный орган чувств вместо, например, улучшения восприятия с помощью искусственного интеллекта, Харбиссон ответил:

"Искусственный интеллект просто называл бы окружающие меня цвета. Искусственный орган чувств стимулирует мой мозг самостоятельно развивать этот интеллект. Антенна передаёт вибрации, а мой мозг должен интерпретировать эти колебания. Антенна не имеет ничего общего с виртуальной или расширенной реальностью. Я называю это "выявленной реальностью". Это раскрывает реальность, которая на самом деле постоянно вокруг нас, но которую мы не можем воспринимать обычными органами чувств. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи существуют, только мы о них узнаём благодаря технологиям. Я убежден, что в будущем будет ещё больше искусственных органов чувств, и они раскроют ещё больше скрытых доселе аспектов в окружающем нас мире".

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