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Игорь Буккер

Киборг: "Не нужно бояться перестать быть человеком"

Наследие » Мир

Родившийся в 1982 году британец Нил Харбиссон (Neil Harbisson) так напичкал свой мозг искусственными датчиками, что теперь может "слышать" цветовые оттенки, а также воспринимать инфракрасный и ультрафиолетовый свет в виде вибраций. В настоящее время бывший дальтоник предполагает вживить имплантат, чтобы изменить своё восприятие времени. Несколько лет назад Нил Харбиссон стал одним из основателей Cyborg Foundation. Организации, которая защищает права сегодняшних и будущих киборгов.

Киборг: "Не нужно бояться перестать быть человеком"

Обладающий творческим воображением парень не мог различать цвета большинства государств мира или сходу определить, из какого крана течёт горячая или холодная вода. Хуже всего было ориентироваться в городской подземке. По словам Харбиссона, линии метрополитена являлись крайне запутанными оттенками серого.

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Во время учёбы в Дартингтонском колледже искусств (Dartington College of Arts) в Англии Нил создал антенну, которая преобразовывала световые волны в звуки. В 2004 году ему удалось убедить врача внедрить эту систему в его голову, чтобы он смог воспринимать вибрации звуковых частот. 19-летний студент не просто был первым, кто решился на подобную операцию, он полностью отдавал себе отчёт о грозящей ему опасности, ведь организм вполне мог бы отторгнуть инородное тело.

Понадобилось два месяца для постоянного подключения к антенне и ещё вдобавок три года, прежде чем новоявленный киборг смог отличать вибрацию от цветовой гаммы. Имплант благополучно прижился, а периодически возникающие боли он подавляет при помощи доступных обезболивающих средств. Испанские неврологи, просканировав мозг Нила, обнаружили, что его активность, когда он слушает или смотрит, отличается от всех прочих людей.

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Сам Харбиссон положительную сторону усматривает в том, что может воспринимать больше, чем человеческий глаз, в частности, инфракрасный и ультрафиолетовый свет. Подключив свою антенну через Интернет к видеокамере Международной космической станции, он способен воспринимать световые волны в космосе, которые расположены именно в этом, недоступном нашему зрению, интервале. Практическая же сторона заключает в том, что он знает, сколько времени может безопасно находиться на солнце, чтобы не получить ожоги. В будущем Нил хочет обзавестись рентгеновскими и радиоволнами. Кроме того, даже полностью ослепнув, он мог бы продолжать воспринимать цвета.

На вопрос, почему он предпочёл искусственный орган чувств вместо, например, улучшения восприятия с помощью искусственного интеллекта, Харбиссон ответил:

"Искусственный интеллект просто называл бы окружающие меня цвета. Искусственный орган чувств стимулирует мой мозг самостоятельно развивать этот интеллект. Антенна передаёт вибрации, а мой мозг должен интерпретировать эти колебания. Антенна не имеет ничего общего с виртуальной или расширенной реальностью. Я называю это "выявленной реальностью". Это раскрывает реальность, которая на самом деле постоянно вокруг нас, но которую мы не можем воспринимать обычными органами чувств. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи существуют, только мы о них узнаём благодаря технологиям. Я убежден, что в будущем будет ещё больше искусственных органов чувств, и они раскроют ещё больше скрытых доселе аспектов в окружающем нас мире".

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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