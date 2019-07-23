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Игорь Буккер

Чем интернет-мемы похожи на финансовые пирамиды

Наследие » Мир

С развитием Сети сенсации по-прежнему удивляют, хотя и меньше. Подрастающее поколение клюёт на наживку, на которую прежде попадались их родители и старшие товарищи. Давайте-ка вспомним первую сенсацию в мире Интернета. Это произошло в 1995-м году, когда российских пользователей насчитывалось с гулькин нос.

Чем интернет-мемы похожи на финансовые пирамиды

Американский предприниматель Х. Тай Уорнер (H. Ty Warner), которому в сентябре 1986 года стукнуло 42 года, в одном из пригородов Чикаго основал компанию Ty Inc. Вряд ли сегодняшний миллиардер 33 года назад предполагал, что созданная им линия мягких игрушек Beanie Babies сделает его богатым и всемирно знаменитым.

Фишка состояла в том, что вместо обычной мягкой начинки внутри игрушек находился полимерный гранулят (при этом английское слово beans - "бобы", "фасолина", которым они обозначались, превратилось в beanie - в "круглую шапочку", подобие тюбетейки), придававший Beanie Babies невероятную гибкость. Babies, как явствует из названия, не представляли собой пупсов. Все игрушки были выполнены в разных формах, в основном это были изображения животных. Малую линию называли Beanie-Baby, а большую — Beanie-Buddy. В одном из интервью Уорнер отметил, "идея была в том, чтобы они выглядели как настоящие, потому что двигались".

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Со второй половины 1990-х годов Beanie Babies стали предметом коллекционирования и в 1995-м году были названы первой интернет-сенсацией в мире. Эти коллекции собирали не только как детские игрушки, но и с целью финансовых вложений благодаря высокой стоимости при перепродаже. Этому способствовала стратегия компании, направленная на создание преднамеренного дефицита: производство каждого нового образца в ограниченном количестве, ограничение поставок в специализированные магазины или сувенирные лавки в ограниченном количестве.

Некоторые изделия, например "мишки", выпускались специально для какой-либо отдельно взятой страны. После падения ажиотажа к 1999-му году, компания Ty Inc. объявила о прекращении своего производства и выбросила на рынок медведя с надписью The End. Спустя некоторое время фирма обратилась к общественности с просьбой проголосовать, стоит ли продолжать выпуск Beanie Babies. Большинство высказались в поддержку этой идеи.

На пике популярности стоимость этих игрушек на интернет-платформе eBay увеличивалась в десятки раз. В самый разгар Beanies составляли до 10% продаж на eBay. Отдельные коллекционеры застраховали свои покупки на тысячи долларов. Везло далеко не всем. В одном из телевизионных документальных фильмов рассказывалось о семье из Калифорнии, вложившей более 100 тысяч долларов в приобретение Beanie Babies и разорившейся после того, как подобная финансовой пирамиде структура рухнула. В настоящее время Beanie Babies продают значительно выше их первоначальной стоимости исключительно в отдельных случаях.

Ty, Inc. была первой компанией, которая создала бизнес-сайт для привлечения потребителей. Это стало основным фактором, повлиявшим на быстро растущую популярность Beanie Babies. На тот момент, когда в конце 1995 года появилась первая версия веб-сайта компании Ty, всего 1,4% американцев пользовались Интернетом. Одновременно с запуском веб-сайта на всех ярлыках линии Beanie Baby был напечатан URL-адрес сайта компании Ty с призывом посетить её страничку в Сети. Так, эта компания стала первой, которая использовала свой веб-сайт для связи и взаимодействия с покупателями её продукции. Эти усилия превратились в первую в мире интернет-сенсацию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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