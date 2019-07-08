Призрачная Москва

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Москва не такая уж старая, по европейским меркам, столица. Согласно летописи, первое упоминание о городе относится к 1147 году. Париж и Лондон, не говоря уже о Риме, по-настоящему могут тряхнуть стариной. Зато гораздо более мистическая Прага возникла намного позже. Хотя славяне селились на этом месте с 6 века н. э., столицей этот город, по улочкам которого разгуливал Голем, стал только спустя 4 столетия. Что отнюдь не помешало наводнить Прагу привидениями и разной чертовщиной.

В отличие от подавляющего большинства европейских столиц и городов, у Москвы иная энергетика. Она не сконцентрирована, как в пражском Старом Граде или лондонском Тауэре, в постройках исторического, а разлита повсюду. На кремлёвских стенах осела пыль шести столетий, но мистические токи пронизывают не только Красную площадь, но и относительно новую подземку и даже новостройки.

Коли мы заговорили о Красной площади, то именно здесь однажды художнику Василию Ивановичу Сурикову воочию явились картины стрелецкой казни, произошедшей за 180 лет до видения. Допустим, скажете вы, художественно одарённая личность в своих фантазиях может далеко забрести. Допустим.

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А вот представьте себе, что люди, которые привыкли в прямом смысле копаться в прошлом, вдруг увидели на Красной площади - будущее. Зимой 1860 года супружеская пара археологов, Алексей и Прасковья Уваровы, гуляла по Тверской, как их взору предстал какой-то диковинный замок со львами и единорогами. Хорошо известное ныне здании Исторического музея возведут лишь в 1883 году.

На минутку ещё постоим на Красной площади. Царь Пётр Алексеевич недолюбливал Москву и на Лобном месте казнил восставших стрельцов, так жестоко расправившихся с близкими ему людьми. Правда, говорят, что Пётр Великий перенёс столицу не из-за мучивших его воспоминаний, а потому, что Боровицкий холм некогда звался Ведьминой горой. Впрочем, это не мешало Екатерине Великой, которой больше бы подошла гора Брокен в Германии, чувствовать себя в Москве вольготно.

Бывший Пашков дом (принадлежавший сыну денщика Петра I, сказочно разбогатевшего на откупах от продажи хлебного вина - в некотором роде аналог современной водки) и позднее одно из зданий Библиотеки имени В. И. Ленина - место не просто окутанное легендами, но и налётом мистики. Булгаковский Воланд со своими присными с террасы этого дома не только любовались, как "утро красит стены древнего Кремля", но и по большей части раскинувшейся внизу столицей советского государства.

Касательно метро, призраки в столичной подземке - дело чрезвычайно обычное. С духами тут можно встретиться в любой день недели, месяца и года, а также - в любое время суток. Наибольшее впечатление привидения оказывают в полупустых вагонах или переходах, но кто сказал, что стоящие или идущие неподалеку люди - живые, а не оборотни.

Вы задумывались, почему первую линию метро проложили при большевиках? Ссылки на скупость или на неплатёжеспособность царского правительства в расчёт не принимаются. Молодому советскому государству требовалось гораздо больше средств для восстановления промышленности после десятилетия войн. Всё дело заключалось в богоборческой позиции новых властей.

К реализации проекта первой подземки могли бы приступить ещё в последнее десятилетие 19-го века, но Православная церковь в лице отдельных обскурантов осудила саму идею, ведь подземелье - это Преисподняя. Вот и не удивляйтесь!