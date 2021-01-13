Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?

Какие методы, инструменты и группы западные спецслужбы используют для влияния и изменения сознания наших людей в нужном им направлении? Как это было раньше? Что наиболее популярно сейчас? Что общего и в чем различия. Обо всем этом и многом другом рассказал заместитель гендиректора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий.

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Корни либерализма — против России

Страх перед Россией — извечная история Европы

— Леонид Юрьевич, вы правильно отметили про Европу, когда появлялся протестантизм, кальвинизм, лютеранство, что чья земля, та и религия. Вот это главное. А у нас — совершенно другой духовный ориентир.

— Абсолютно верно. Они придумали, что в каждой деревне должна быть своя религия. У нас такого не было. Сейчас, к сожалению, мы видим, что у людей преобладает гордыня. Это поощряется. И сколько людей, столько мнений, столько религий, столько сект, столько обманов. К сожалению, это так.

— Есть разные способы внедрения своей модели мира в сознание других. Запад использует для этого даже компьютерные игры. Например, про Сталинград — у тебя есть винтовка, но патроны надо добыть в бою. На самом деле в Первую мировую войну у наших войск действительно не хватало снарядов иногда, но под Сталинградом такого не было.

Но это внедряется через компьютерные игры. Какими еще способами, по каким каналам происходит сейчас влияние западных спецслужб на нашу внутреннюю повестку, на изменение истории и сознание людей?

— Вы очень серьезный момент отметили. Это очень важно в нашей жизни. Сейчас компьютерные игры очень популярны, а это — один из инструментов. Он распространен достаточно широко. Есть и множество других способов.

Например индустрия туризма связана с этим.

Многие фестивали проводятся не просто так, а именно с такими определенными целями.

Конечно, литература используется с глубокой древности.

И так далее, тому подобное.

Идет такое воспитание уже с упрощенного детского сознания. Проводится это тотально, благодаря чему люди к этому привыкают и уже даже не замечают, что все это не просто вокруг них, а и в них самих.

Помните, "Незнайка на Луне"? Там был город пожилых. И они все время играли, на каруселях катались уже старички, дедушки и бабушки скакали на лошадках и так умирали. Носов уже тогда предсказал, рассказал об этом инструменте. Как раз это очень серьезно сейчас используется.

Конечно, существуют и многие другие инструменты.

В первую очередь, конечно, они стремятся переписать прошлое, чтобы создать нужный взгляд на настоящее и влиять на будущее.

Этот прием — не нов. Геббельс говорил, что если ложь повторить многократно, то люди начнут в нее верить.

Поэтому так же тотально переписывается история. Это — обычная песня наших западных противников. Я не хочу говорить "партнеров", потому что они — откровенные наши противники.

Сейчас маски снимаются. Дошло уже до такой точки кипения, до такой ситуации, что скрывать свое истинное обличие бессмысленно и бесполезно. Они сами уже не в состоянии называть вещи другими именами. Обострилась ситуация до предела.

— У них тоже бывают некоторые проколы. Когда Навальный пересек государственную границу России, оказался там, для большинства русских людей, такой человек уже не существует. Когда здесь гадил, все-таки это некоторыми воспринималось, а голоса оттуда уже абсолютно не интересны. Как-то так мы привыкли.

А они до сих пор его пытаются использовать, но ничего кроме раздражения это уже не вызывает. Он теперь своей бывшей узкой кучки соратников не интересен, они стараются занять его место.

— Есть такая традиция тоже. Если помните, наши великие либералы тоже жили то в Англии, то в Германии.

— "Колокол" Герцена хотя бы. Мы знаем, что это делалось на деньги Ротшильда.

— Совершенно точно. Тот же Тургенев жил во Франции. Но опять-таки — за счет тех людей, которые были здесь. Это не ново для нас, к сожалению.

— Внедрение западного либерализма в России началось со времен Петра, как вы считаете?

— Нет, гораздо раньше.

— Церковный раскол?

— Церковный раскол — это было все-таки наше семейное дело. В православии есть различные мнения. Ну столкнулись люди горячо. Брат на брата. Самое жесткое, когда у родных возникают распри и они хлещутся из-за того, что двумя или тремя перстами.

Но потом покаялись. Вот на Западе не покаялись. А у нас покаялись. И иноверцы есть, и службы вместе, и так далее. Нет, наверное, все-таки постепенно мы даже тот раскол преодолеваем.

Вечная западная мечта

А либерализм у нас они извечно пытались внедрить, еще до его возникновения католичество проталкивали, чтобы влиять, а по возможности и прямо управлять.

Я думаю, что как раз еще попытки были при советской власти. Использовали всяческих известных людей, например, Иосифа Бродского. Такие попытки были с Запада внедрить свою идеологию сюда под видом открытий, различные способы.

Когда русское общество представляет из себя религиозное общество, попытаются соответствующую ересь внедрить. Дальше, когда стала развиваться наука, под прикрытием науки воздействовали.

При либеральном обществе, когда так называемая интеллигенция стала появляться, тогда стали другими путями через эту прослойку действовать, как раньше через аристократию.

Всегда воздействие на нас идет через слой общества, который занят интеллектуальным трудом, который принято называть элитой или цветом нации. Именно вот эта так называемая элита в советское время подготовила, а потом развалила Советский Союз.