Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

Была коптилка да свеча: как план ГОЭЛРО изменил Россию

Наследие

Сто лет назад в Москве начал работу VIII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов РСФСР. Именно на этом съезде был одобрен план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО), целью которого было создание единой энергетической сети РСФСР.

Была коптилка да свеча: как план ГОЭЛРО изменил Россию

Конечно, эта дата несколько условна, поскольку нельзя рассматривать одобрение ГОЭЛРО делегатами съезда в отрыве от других событий. Работа над планом была начата за несколько месяцев до того. Перспективный план электрификации страны был разработан под руководством В. И.Ленина.

Деталями занималась Государственная комиссия по разработке плана электрификации России под руководством Глеба Кржижановского. К работе комиссии было привлечено около двухсот учёных и инженеров.

Первый большой проект советской власти

По сути, это был первый большой экономический и технологический проект советской власти. Вот почему Ленин придавала ему огромное значение. "Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны", — эта его фраза относится как раз к тем временам. Подразумевалось, что план ГОЭЛРО создаст основу для развития промышленного производства в стране.

К слову, нет ничего удивительного в том, что план был разработан так быстро — хотя в стране еще не закончилась Гражданская война. В России до революции была сильная электротехническая школа. Разрабатывались планы по электрификации. Но реализовать их не удалось.

Причин было много — значительная доля собственности иностранных компаний (почти половина), частная собственность на землю, несовершенство законодательной базы. Электрификация требовала огромных средств, которых у государства не было. Ну и кроме того, больших организаторских усилий, для "состыковки" интересов частных собственников и государства.

У большевиков, понятное дело, таких проблем не было. То есть была проблема со средствами и кадрами. Но препятствием для реализации плана они не стали.

Успех ГОЭЛРО

В рамках плана, который был рассчитан на 10-15 лет, предусматривалось строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт.

План был выполнен, причем успешно. В 1932 году выработка электроэнергии по сравнению с 1913 годом увеличилась почти в семь раз, хотя первоначальная цель была скромнее — увеличить выработку электроэнергии в 4,5 раза.

Кроме того, реализация плана имела большое значение для развития всей экономики страны. Ведь строительство электростанций подразумевало создание предприятий для производства оборудования, развитие транспортной системы. А электрификация позволила создавать новые промышленные районы. В общем, ГОЭЛРО стал основой для дальнейшей индустриализации страны.

"Была коптилка да свеча — теперь лампа Ильича" — может и пропаганда, но основания для таких лозунгов были. В самом деле, страна, пережившая Первую мировую и Гражданскую войны успешно реализовала масштабный проект. В самом деле, чем не повод для гордости?

Темы большевики владимир ленин индустриализация
Новости
Анкара дала Вашингтону шанс "передумать"
С 1 января школы и детские сады будут работать по новым правилам
Стивен Сигал бросил жену ради любовницы
Немецкий депутат: властями ФРГ нагнетается страх. Зачем — непонятно
Артемий Лебедев ушёл из "Живого журнала"
Тарасовой не будет на чемпионате России из-за проблем со здоровьем
Принц Уильям не может спасти принца Гарри
Что будет, если Россию отключат от SWIFT: комментарий эксперта
На продажу выставили студию Metro-Goldwyn-Mayer
Чипсы и колбаса повышают риск ранней смерти
Последние материалы
Артемий Лебедев ушёл из "Живого журнала"
Тарасовой не будет на чемпионате России из-за проблем со здоровьем
Принц Уильям не может спасти принца Гарри
Что будет, если Россию отключат от SWIFT: комментарий эксперта
На продажу выставили студию Metro-Goldwyn-Mayer
Чипсы и колбаса повышают риск ранней смерти
Плющенко взял ответственность за снятие Косторной с чемпионата России
Пустят только вакцинированных: новый законопроект удивил французов
С 1 января 2021 года в России подорожают лекарства и продукты
Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС
Популярное
Общество
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей

Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.

С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Новости Украины
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Российский шоу-бизнес
Цивин и Дрожжина уже пытались сбежать из России
Любовь Степушова Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал Любовь Степушова Игорь Буккер Новогодние ритуалы: ёлочные украшения - в подарок Игорь Буккер Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС
Познер призвал государство помочь артистам
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
Путин подвёл итоги уходящего года
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Познер призвал государство помочь артистам
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Как стабилизировать ситуацию по периметру России
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу
В США считают возможной приостановку членства Турции в НАТО
Треть украинцев назвала Зеленского "неудачником года"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников