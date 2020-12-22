Была коптилка да свеча: как план ГОЭЛРО изменил Россию

Сто лет назад в Москве начал работу VIII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов РСФСР. Именно на этом съезде был одобрен план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО), целью которого было создание единой энергетической сети РСФСР.

Конечно, эта дата несколько условна, поскольку нельзя рассматривать одобрение ГОЭЛРО делегатами съезда в отрыве от других событий. Работа над планом была начата за несколько месяцев до того. Перспективный план электрификации страны был разработан под руководством В. И.Ленина.

Деталями занималась Государственная комиссия по разработке плана электрификации России под руководством Глеба Кржижановского. К работе комиссии было привлечено около двухсот учёных и инженеров.

Первый большой проект советской власти

По сути, это был первый большой экономический и технологический проект советской власти. Вот почему Ленин придавала ему огромное значение. "Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны", — эта его фраза относится как раз к тем временам. Подразумевалось, что план ГОЭЛРО создаст основу для развития промышленного производства в стране.

К слову, нет ничего удивительного в том, что план был разработан так быстро — хотя в стране еще не закончилась Гражданская война. В России до революции была сильная электротехническая школа. Разрабатывались планы по электрификации. Но реализовать их не удалось.

Причин было много — значительная доля собственности иностранных компаний (почти половина), частная собственность на землю, несовершенство законодательной базы. Электрификация требовала огромных средств, которых у государства не было. Ну и кроме того, больших организаторских усилий, для "состыковки" интересов частных собственников и государства.

У большевиков, понятное дело, таких проблем не было. То есть была проблема со средствами и кадрами. Но препятствием для реализации плана они не стали.

Успех ГОЭЛРО

В рамках плана, который был рассчитан на 10-15 лет, предусматривалось строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт.

План был выполнен, причем успешно. В 1932 году выработка электроэнергии по сравнению с 1913 годом увеличилась почти в семь раз, хотя первоначальная цель была скромнее — увеличить выработку электроэнергии в 4,5 раза.

Кроме того, реализация плана имела большое значение для развития всей экономики страны. Ведь строительство электростанций подразумевало создание предприятий для производства оборудования, развитие транспортной системы. А электрификация позволила создавать новые промышленные районы. В общем, ГОЭЛРО стал основой для дальнейшей индустриализации страны.

"Была коптилка да свеча — теперь лампа Ильича" — может и пропаганда, но основания для таких лозунгов были. В самом деле, страна, пережившая Первую мировую и Гражданскую войны успешно реализовала масштабный проект. В самом деле, чем не повод для гордости?