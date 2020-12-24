Сатурналии язычников превратились в Рождество

Рождественские праздники не всегда приходились на привычные нам декабрь и январь, даже после принятия христианства. Хотя уже язычники весело справляли свои праздники в конце декабря. Получилось так совсем неспроста.

Сатурналии — праздник непослушания рабов

Хотя на Апениннском полуострове нет привычной для нас зимы с морозцем и снегом, граждане Древнего Рима больше всех остальных праздников ожидали день, посвящённый одному из древнейших римских богов Сатурну (Saturnus), который научил людей земледелию, виноградарству и цивилизованной жизни. Неизвестно первоначальное значение этого праздника, отмечавшегося по нашему календарю 17 декабря.

"В конце декабря в Риме у храма Сатурна совершили жертвоприношение и, как велено было, устроили лектистерний (ложе для богов застилали сенаторы) и пиршество для народа; день и ночь по городу раздавались клики в честь Сатурналий, и народ постановил считать этот день навсегда праздничным", — сообщил римский историк эпохи принципата Августа Тит Ливий (59 год до н. э. — 17 год н. э.) о преобразовании в 217 году до н. э. старинного праздника по образцу греческих кроний.

Обряд угощения одного или нескольких богов лектистерний заключался в подношении еды находящимся на ложах статуям богов.

Сатурналии были напоминанием о золотом веке, когда правил Сатурн — Saturnia regna. Царило всеобщее равенство и не было частной собственности. Постепенно один праздничный день растянулся на все пять, а в императорский период продолжался целую неделю. В эти праздничные дни рабы на время становились как бы свободными. Хозяева не только пировали вместе с ними, но порой даже прислуживали им. Люди дарили друг другу светильники и глиняные фигурки. Украшения из вечнозеленых растений символизировали уход старого и рождение нового года. Избирался шуточный царь карнавального празднества.

Превращение языческого праздника в христианский

После самого короткого дня в году в Северном полушарии — дня зимнего солнцестояния 22 декабря — световой день вновь начинает прибывать. Заметно это становится начиная с 25 декабря.

"Почитание Солнца в Древнем Риме усилилось в эпоху империи, — свидетельствует в своей книге "Миф и символ" Ариэль Голан, — вероятно, под влиянием культов других народов, вошедших в состав Римского государства. Существенное влияние шло и из Ирана, откуда в Римской империи распространялось почитание Митры, называвшегося в то время "Непобедимым Солнцем".

В 274 году н. э. римский император Аврелиан ввёл по всей империи культ Sol Invictus — "Непобедимого Солнца", который отмечали 25 декабря как день рождения Солнца. О поклонении Солнцу кельтов, германцев и славян письменных источников не сохранилось. А вот в Древнем Египте почитали вечернее, заходящее светило Атум-Ра и восходящее божество Хепри. Умиравшие древнеегипетский Осирис и кельтский бог Бальдр тоже возрождались в декабрьское солнцестояние.

Первые три столетия существования христианства рождение Иисуса Христа вообще не праздновалось. Наиболее значимыми праздниками этой религии были

Богоявление, ознаменованное приходом волхвов после рождения Иисуса,

Пасха — воскресение Иисуса.

Первое официальное упоминание о 25 декабря как празднике в честь Рождества Христова появляется в раннем римском календаре с 336 года н. э.