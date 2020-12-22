Новогодние ритуалы: ёлочные украшения - в подарок

Праздничный ёлочный ритуал в России складывался в XIX веке, следовательно, до революции, а значит, был не новогодним, как в советское время, а рождественским. Сюрпризом были не подарки под зелёной красавицей, а она сама. Предвкушение праздника — больше самого праздника.

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Эти запретные ёлочные игрушки

Убирали ёлку взрослые или дети старшего возраста, для малышей она являлась главным подарком. Такая традиция распространялась как на публичные детские рождественские ёлки, так и на домашние. Ни перед самим праздником, ни во время Рождества, ни после детям не разрешалось играть с ёлочными игрушками как с обычными, повседневными побрякушками. Запретный плод — сладок. Чем настойчивее детвора стремилась поиграть ёлочными игрушками, чем больше они хотели завладеть ими, тем недоступнее они были. Лишь этими игрушками нельзя было играть. Отсюда непреходящее ощущение сказочности всего происходящего на Рождество.

После окончания праздника запрещённые до того игрушки снимали с ветвей и отдавали ребятишкам. В дореволюционной России было принято раздавать ёлочные украшения. Как вариант, дети сами снимали или просили взрослых достать им наиболее понравившиеся игрушки. Сколько слёз было пролито, если цацкой прежде успевал завладеть соседский мальчишка, а может быть, и девчонка. В том числе и по этой причине, чтобы не сеять раздоры в благородном семействе, на публичных ёлках подобное действо не поощрялось.

После возрождения ёлочных праздников такая традиция окончательно ушла в прошлое по нескольким причинам:

из-за недостатка ёлочных украшений;

по причине низкого уровня благосостояния большинства населения;

дефицита финансовых средств в советских детских учреждениях;

ёлочная игрушка доставалась достойнейшим в качестве поощрения или награды (за рассказанное стихотворение, интересный карнавальный костюм, спортивные достижения и т. д.).

На нижних веках домашних ёлок развешивали дешёвые, прочные и небьющиеся игрушки, с тем чтобы малыши вдосталь наигрались ими, а потом снова повесили на ель или сложили в коробки до следующего года.

Рождение вещизма из игрушки

Не нужно думать, что только советские люди бережно хранили новогодние игрушки, заботливо оберегали их во время переездов и катаклизмов, в целости и сохранности передавая их следующим поколениям. Символом родного очага сделались эти вещицы на всём пространстве от Атлантики до Тихого океана.

Разжиревшие буржуа на Западе корпели над своим шикарным ассортиментом до такой степени, что французский культуролог Жан Бодрийяр (Jean Baudrillard) отметил:

"Вещи, словно антропоморфные боги-лары, воплощающие в пространстве аффективные связи внутри семейной группы и её устойчивость, становятся исподволь бессмертными".

Совершенно бессмысленно осуждать буржуазные или советские ёлочные игрушки. Что было, то было. Досадно, что мы потеряли то ощущение "домашнего уюта" и нечто более возвышенного, чем приземленная мишура на раскидистых ветвях.

"И в доме — Рождество. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет ёлка… За ней чуть брезжит алый огонёк лампадки, — звёздочки, как будто в лесу", — нашептывает нам голос сказочника отошедшей навеки России Ивана Шмелева.

Увы, вовсе не все наши предки настроены были на такой душевный лад. Уродливые веяния гладили по головке чающих прибыли гешефтмахеров нарождающегося капитализма. История повторяется, и мы снова дожили до описанного нашим классиком.

В рассказе Антона Чехова "Ёлка" написано: