"Железная маска" — чисто французский зэк

Из истории про таинственного узника в железной маске любознательный читатель знает, что кем бы ни был таинственный узник эпохи короля Людовика XIV, маска на его лице была, скорее всего, не из железа. В этой заметке мы не будем касаться разгадки этой истории, о которой столько всего понаписано.

Интересно другое, почему в анналах других народов нет аналогичных историй, ведь таинственные узники содержались в темницах всех народов и на протяжении всей истории человечества. Да и маски не являются атрибутами одних лишь европейцев.

Свою роль, безусловно, сыграл целый ряд факторов: от абсолютистского правления "короля-солнце" до сокрытия лица под маской, что было обусловлено тогдашней модой. Со второй половины 16-го века маску носили как для сохранения анонимности, так и для защиты кожи лица. Французские аристократки носили маски, зажимая зубами стеклянную пуговицу.

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В "Мемуарах" герцогини Монпансье есть эпизод, когда она увидела, что мадам де Шатийон, увидев ненавистного ей человека, обратилась к брату короля с просьбой надеть маску по причине озябшего лица.

Субтильная супруга маршала Клерамбо, слывшая обладательницей чрезвычайно нежной кожи, всегда совершала променад в черной бархатной полумаске. "Она постоянно была в маске даже в карете и в театральной ложе, словно не в силах расстаться с этим вышедшим из моды предметом. Она говорила, что её лицо сразу же покрывается коростой, как только его обдует ветер. Она была единственной, кто носил маску, и когда при встрече кто-нибудь приветствовал её, она, прежде чем сделать реверанс, непременно снимала свою маску", — писал Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, 1675 — 1755), автор хроники интриг версальского двора времен Людовика XIV и Регентства.

На одной из картин юный Людовик XIII (1601- 1643) целует свою мать, на лице которой маска. Первая супруга короля Франции Людовика XIV Мария Терезия (1638 — 1683) на многих портретах изображена держащей маску для маскарада. Когда мадам де Ментенон отправилась в Версаль, чтобы под покровом ночи переправить детей Людовика XIV в укромное место, она скрыла своё лицо под маской.

В Венеции, где во время карнавала поголовно ходят в масках, "даже дож, самые старые сенаторы, кардиналы и папский нунций", арестованных по решению Совета Десяти, отправляли в тюрьму с маской на лице. Многих заключённых, осуждённых трибуналом Святой инквизиции, также отправляли на казнь, предварительно закрыв их лица под маской.

В своём историческом эссе "Секрет Железной маски" (Le Secret du Masque de fer) известный французский драматург и кинорежиссёр Марсель Паньоль (Marcel Pagnol, 1895 -1974) писал, "тот факт, что его столь тщательно скрывали от стражников, от солдат сопровождения, от крестьян Прованса, которые встречались на пути, доказывает, что это лицо было широко известно. Во времена, когда ещё не существовало фотографии, иллюстрированных журналов, кино и телевидения, единственным повсеместно узнаваемым лицом было лицо короля, изображение которого каждый носил в своем кармане — на монете".

Отвергая эту версию о знаменитом заключённом, историк Пьер-Мари Дижоль (Pierre-Marie Dijol. Nabo ou le Masque de fer) в 1978 году высказал предположение, что маска должна была скрывать "лицо, характерное само по себе, например, бросающееся в глаза своим цветом, хотя и принадлежащее неизвестному человеку". Это в наше время растиражирован облик и короля Луи XIV, и драматурга Мольера, да всех остальных претендентов на роль человека в "железной маске". Далее французский исследователь выдал довольно оригинальную гипотезу, что под маской скрывался никому неизвестный, если и не негр, то — мавр. А почему не китаец или японец? Ведь маски носили во всех уголках планеты, вот только зачем нужно было их прятать?