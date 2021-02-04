Праздник осла и суды над животными: приколы Средневековья

Средние века — термин весьма относительный. Обычно под ним понимают, с одной стороны, расцвет рыцарских турниров, куртуазную любовь, песни трубадуров и миннезингеров, торжество воинствующего христианства. С другой стороны, победная поступь чумы, повсеместная грязь и вонь, сплошной мрак как в жилищах, так и в душах. Предлагаем иначе взглянуть на Средневековье: на странности, курьезы и что тогда считалось вирусным.

Суды над животными

В средневековье на скамье подсудимых мог оказаться не только "венец творения", но и любая тварь: от домашнего скота до насекомых, например, майских жуков. До нас дошли судебные хроники по меньшей мере о 85 публичных арестах и судах над животными. Несмотря на то, что римско-католическая церковь еще в конце 11 века связывала кошку с шабашем и сатаной, чаще всего преступниками оказывались свиньи, которых обвиняли в том, что они отгрызали части тела и даже поедали детей. Большинство чушек были признаны виновными и приговорены к смертной казни через повешение или сожжение на костре. В 1386 году приговоренную к казни свинью облачили в жилет, перчатки, панталоны и нацепили на рыло маску с изображением человеческого лица.

В 1474 году суд признал виновным в "противоестественном преступлении" снесшего яйцо петуха. Зачастую крысам в письменном виде строго-настрого предписывалось покинуть помещение. В 1596 году в Марселе прошел курьезный процесс над дельфинами. Не все приговоры предусматривали зверское наказание. Оказавшуюся жертвой сексуальных домогательств ослицу, объявили невиновной после настойчивых обращений настоятельницы католического женского монастыря, которая отозвалась о ней, как о добродетельном и хорошо воспитанном животном.

Известный французский медиевист Робер Фоссье (Robert Fossier, 1927 — 2012) призывает не насмехаться над этим, "ведь наше душевное равновесие напрямую зависит от опасностей, которые ему грозят, и не столько зубы волка или собаки, сколько зловещий ночной вой первого или неумолчный лай второй вызывают нервное напряжение, или, как говорят сегодня, стресс".

Курьезы моды

Одежда играла чрезвычайно важную роль для средневековой знати, поскольку это позволяло продемонстрировать свое богатство и вообще превосходство над бедняками. В результате в Европе появилась странная мода на мужскую обувь с чрезвычайно длинными носами. Чем длиннее были носы, тем больше был достаток и, следовательно, выше социальный статус владельца. Некоторые туфли были настолько длинными, что их приходилось укреплять при помощи китового уса. В конце 14 века мужчины надевали плотно облегающие очень короткие жакеты с чулками-шоссами, из-под которых выпирал зачастую украшенный бахромой и лентами гульфик, имеющий форму и набивку, подчеркивающий их мужское достоинство.

Женские лица без бровей и ресниц

По части экстравагантности слабый пол не отставал от сильного. Поскольку лоб считался центром лица, женщины удаляли ресницы и брови, чтобы подчеркнуть его. Некоторые доходили до того, что выщипывали все волоски, чтобы получить идеально овальное лицо.

Футбол без правил

В спортивном состязании участвовало бесконечное количество игроков, вплоть до жителей всей деревни. Часто лупили не по мячу, а команду противника. В правилах для английского Shrovetide football — "Футбол на масленицу" — указывалось, что для забивания гола можно использовать любые средства, кроме фактического убийства. В 1314 году король Эдуард II запретил "под угрозой тюремного заключения использовать такие игры в городе в будущем".

Праздник дураков

Люди Средневековья ценили праздники. Не только религиозные, как Рождество, Богоявление, Сретенье, Пасха и прочие, но и такие, которые с легкой руки Михаила Бахтина получили название "карнавальной культуры".

"Праздник осла и праздник дураков, — писал М. М. Бахтин, — специфические праздники, где смех играет ведущую роль. Осел — один из древнейших и самых живучих символов материально-телесного низа, одновременно снижающего (умерщвляющего) и возрождающего. Достаточно вспомнить "Золотого осла" Апулея, ослиные мимы, распространенные в древности, наконец, образ осла как символ материально-телесного начала в легендах о Франциске Ассизском".

Во время праздника осла, это животное, несшее на спине юную деву с младенцем, которые олицетворяли Марию и Иисуса, заводили в храм. По окончании мессы вместо Amen осел кричал: "иа" (hinham, hee-haw), а прихожане изгоняли осла из Божьего дома. Однако со временем правила ужесточались, на некоторые действа был наложен запрет. Последний гвоздь в гроб подобного рода веселья вбила протестантская реформация, осудившая все приятные излишества.