Разведчица, милиционер и писательница: три жизни Зои Воскресенской

Имя писательницы Зои Воскресенской было знакомо нескольким поколениям советских школьников, читавших рассказы "Сердце матери" и роман "Консул". Напечатанное под её диктовку на машинке читал Сталин. Иосиф Виссарионович знакомился не с беллетристикой, которой Зоя Ивановна (к тому времени Рыбкина) начала заниматься после смерти вождя. Его интересовали донесения аналитиков внешней разведки.

Библиотекарь-нелегал

14-летний библиотекарь батальона ВЧК, а позднее политрук в колонии для малолетних правонарушителей Зоя Воскресенская в августе 1929 года была принята на работу в Иностранный отдел ОГПУ. В Хельсинки с 1936 года она (под псевдонимом "Ирина") стала помощницей Бориса Рыбкина, который под оперативным псевдонимом "Кин" и фамилией Ярцев официально занимал должности консула, а затем второго секретаря полпредства СССР в Финляндии. Их отношения развивались по кинематографическому сценарию: от резкого неприятия друг друга к счастливому супружеству.

Работая в аналитическом отделе внешней разведки, Зоя Ивановна обрабатывала секретные донесения:

Харро Шульце-Бойзена;

Арвида Харнака;

других разведчиков знаменитой "Красной капеллы";

Рихарда Зорге;

Кима Филби.

Принимала участие в получении информации о военном командовании и нацистских руководителях Третьего рейха, о кадровом составе абвера и гестапо от агента нескольких разведок Александра Сергеевича Нелидова. Обо всём этом можно прочитать в книгах самой Воскресенской "Теперь я могу сказать правду" и "Под псевдонимом Ирина: записки разведчицы". Увы, сама Зоя Ивановна не дожила до выхода в свет своих мемуаров.

Зоя Воскресенская

Из разведки в менты

В первые недели Великой Отечественной войны сотрудница Особой группы Зоя Рыбкина готовилась направиться во вражеский тыл. В довоенные годы Зоя изображала аристократку в богатых нарядах. Теперь партизанке Зое приходилось вживаться в роль стрелочницы маленькой станции на железнодорожном переезде, чтобы передавать сведения о передвижении немецких эшелонов. Ничего, не зря же она родилась в семье помощника начальника железнодорожной станции!

Но вскоре последовал другой приказ. С мужем Борисом Рыбкиным она отправилась в Стокгольм в качестве пресс-атташе советского посольства. Стоит ли говорить, что оба являлись резидентами разведки.

Одиннадцать лет брака пролетели словно один миг. В ноябре 1947 года полковник Борис Рыбкин при исполнении служебных обязанностей погиб в автомобильной катастрофе под Прагой.

После смерти "отца народов" снова начались "чистки". Воскресенскую-Рыбкину попросили очистить кабинет на Лубянке и предложили до скорой уже пенсии послужить начальником спецотдела в Воркутинском лагере. Вместо личины спецагента всё ещё красивая женщина примерила милицейскую папаху.

Когда приходит известность

Полковник МВД СССР в отставке Зоя Воскресенская — именно под своей девичьей фамилией — стала членом Союза Писателей и за 18 лет творческой деятельности опубликовала своих книг общим тиражом 21 миллион 642 тысячи экземпляров.