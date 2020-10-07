Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Разведчица, милиционер и писательница: три жизни Зои Воскресенской

Наследие » Советское наследие

Имя писательницы Зои Воскресенской было знакомо нескольким поколениям советских школьников, читавших рассказы "Сердце матери" и роман "Консул". Напечатанное под её диктовку на машинке читал Сталин. Иосиф Виссарионович знакомился не с беллетристикой, которой Зоя Ивановна (к тому времени Рыбкина) начала заниматься после смерти вождя. Его интересовали донесения аналитиков внешней разведки.

Библиотекарь-нелегал

14-летний библиотекарь батальона ВЧК, а позднее политрук в колонии для малолетних правонарушителей Зоя Воскресенская в августе 1929 года была принята на работу в Иностранный отдел ОГПУ. В Хельсинки с 1936 года она (под псевдонимом "Ирина") стала помощницей Бориса Рыбкина, который под оперативным псевдонимом "Кин" и фамилией Ярцев официально занимал должности консула, а затем второго секретаря полпредства СССР в Финляндии. Их отношения развивались по кинематографическому сценарию: от резкого неприятия друг друга к счастливому супружеству.

Работая в аналитическом отделе внешней разведки, Зоя Ивановна обрабатывала секретные донесения:

  • Харро Шульце-Бойзена;
  • Арвида Харнака;
  • других разведчиков знаменитой "Красной капеллы";
  • Рихарда Зорге;
  • Кима Филби.

Принимала участие в получении информации о военном командовании и нацистских руководителях Третьего рейха, о кадровом составе абвера и гестапо от агента нескольких разведок Александра Сергеевича Нелидова. Обо всём этом можно прочитать в книгах самой Воскресенской "Теперь я могу сказать правду" и "Под псевдонимом Ирина: записки разведчицы". Увы, сама Зоя Ивановна не дожила до выхода в свет своих мемуаров.

Зоя Воскресенская
Зоя Воскресенская

Из разведки в менты

В первые недели Великой Отечественной войны сотрудница Особой группы Зоя Рыбкина готовилась направиться во вражеский тыл. В довоенные годы Зоя изображала аристократку в богатых нарядах. Теперь партизанке Зое приходилось вживаться в роль стрелочницы маленькой станции на железнодорожном переезде, чтобы передавать сведения о передвижении немецких эшелонов. Ничего, не зря же она родилась в семье помощника начальника железнодорожной станции!

Но вскоре последовал другой приказ. С мужем Борисом Рыбкиным она отправилась в Стокгольм в качестве пресс-атташе советского посольства. Стоит ли говорить, что оба являлись резидентами разведки.

Одиннадцать лет брака пролетели словно один миг. В ноябре 1947 года полковник Борис Рыбкин при исполнении служебных обязанностей погиб в автомобильной катастрофе под Прагой.

После смерти "отца народов" снова начались "чистки". Воскресенскую-Рыбкину попросили очистить кабинет на Лубянке и предложили до скорой уже пенсии послужить начальником спецотдела в Воркутинском лагере. Вместо личины спецагента всё ещё красивая женщина примерила милицейскую папаху.

Когда приходит известность

Полковник МВД СССР в отставке Зоя Воскресенская — именно под своей девичьей фамилией — стала членом Союза Писателей и за 18 лет творческой деятельности опубликовала своих книг общим тиражом 21 миллион 642 тысячи экземпляров.

"Я прожила три жизни и каждая из них по-своему счастливая", — сказала Зоя Воскресенская.

Темы история писатель разведчицы зоя воскресенская
Новости
Применение вакцины от J&J приостановили в США и Европе
Израиль назвал условие въезда для иностранных туристов
"Будет быстро и кроваво", пообещала Савченко Украине
Миндаль назвали самым полезным продуктом для перекуса
В Тихий океан сольют радиоактивную воду с Фукусимы-1
Российский генетик опроверг информацию об угрозе исчезновения бананов
53% россиянок не готовы к браку с мужчинами не славянской внешности
Эксперт: без госсистемы проблемы с мигрантами не решить
Пригожин с иронией ответил на хамство Милова
Суд Египта арестовал контейнеровоз Ever Given
Последние материалы
"Будет быстро и кроваво", пообещала Савченко Украине
Миндаль назвали самым полезным продуктом для перекуса
В Тихий океан сольют радиоактивную воду с Фукусимы-1
Манижа считает себя настоящей русской женщиной
Николай Чиндяйкин: Несмотря на послевоенные трудности, для нас это было счастливое детство
Когда посыл "иди в баню" равен пожеланию здоровья и долгих лет
Российский генетик опроверг информацию об угрозе исчезновения бананов
Селфи, которое разрушило жизнь царицы
53% россиянок не готовы к браку с мужчинами не славянской внешности
Эксперт: без госсистемы проблемы с мигрантами не решить
Популярное
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России

Ограничение авиасообщения России с Турцией прокомментировали в Минздраве страны.

Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников