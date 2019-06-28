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Игорь Буккер

Как "старик с Боденского озера" изобрел цеппелин

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Немецкий генерал от кавалерии и конструктор дирижаблей Фердинанд Адольф Генрих Август фон Цеппелин, прозванный в народе "Стариком с Боденского озера", был сыном гофмаршала при дворе представителей швабской ветви Гогенштауфенов и хлопкового фабриканта. Многих молодых людей в то время ждала карьера военного. Не избежал ее и будущий инженер Цеппелин, имя которого стали писать с маленькой буквы. Живой человек превратился в символ, в легенду. Когда говорили цеппелин, все понимали, что речь идет о жестком дирижабле.

Как "старик с Боденского озера" изобрел цеппелин

Граф Фердинанд фон Цеппелин в 17 лет стал кадетом военного училища в Людвигсбурге. В 1858 году ему было присвоено звание лейтенанта в армии немецкого государства Вюртемберг. До объединения Германии при канцлере Бисмарке в первый германский Рейх, на территории нынешней ФРГ находилось множество карликовых немецких государств. В том же году юноша оставил военную службу и принялся жадно изучать политехнические науки, машиностроение и химию в Тюбингене.

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Будучи военным наблюдателем армии северян во время гражданской войны между Севером и Югом в США, Фердинанд Цеппелин впервые ознакомился как в военных целях можно использовать воздушные шары,19 августа 1863 г. он лично поднялся в воздух на воздушном шаре. Во время полета им были подмечены слабые стороны воздушного судна: зависимость от направления ветра и практическая неуправляемость агрегата. В 1864 г. он возвращается в Вюртемберг и становится адъютантом короля Карла I. В 1866 г. разразилась очередная европейская война, в которой Цеппелин принимал участие в качестве офицера Генерального штаба и удостоился военной награды Вюртемберга — рыцарского креста.

В победоносную для будущего объединенной Германии франко-прусскую войну 1870-1871 гг. Фердинанд фон Цеппелин не отсиживался при штабе, а нередко участвовал в конных рейдах за линию фронта. Предпринимая разведку боем, офицер на собственном опыте убедился какую реальную пользу можно извлечь от применения воздушных шаров в армии.

25 апреля 1874 г. Цеппелин делает в своем дневнике первую запись об идее создания управляемого дирижабля. В том же году он получил звание майора. В 1884 г. произведен в полковники. Находясь с дипломатической миссией в Берлине в качестве военного поверенного в делах, Цеппелин в 1887 г. составляет памятную записку "о необходимости применения управляемых шаров", которую отсылает своему монарху в Вюртемберг. В меморандуме обосновывалось как военное, так и гражданское использование управляемых воздушных шаров. Устойчивое мнение, что Цеппелин был уволен с военной службы за свои завиральные идеи в области воздухоплавания — в корне неверно.

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Возмущение кайзера вызвала другая "частная памятная записка", направленная Цеппелином в адрес прусского министерства иностранных дел незадолго до окончания своего срока, в которой он критиковал прусское верховное командование стоящее над войсками Вюртемберга. Во время осенних маневров последовала почетная отставка. Цеппелин оставался генералом свиты короля Вюртемберга.

Свитский генерал мог теперь полностью предаться любимому делу. 13 августа 1898 г. Цеппелин получает имперский патент за номером 98580, выданный за изобретение, как было сказано, "управляемого летательного аппарата с последовательно расположенными каркасами". Тем самым задним числом был подтвержден проект его дирижабля жесткой конструкции, представленный еще 31 августа 1895 г.

2 июля 1900 г. на высоту 396 метров поднялся первый в мире дирижабль. Поскольку по-немецки дирижабль называется Luftschiff, а фамилия изобретателя Zeppelin, на борту первого "воздушного корабля" красовались две литеры и цифра — LZ1. Экипаж в составе пяти человек за 17 минут преодолел расстояние в шесть километров. До 1918 года были построены еще 67 дирижаблей, но большинство из них были уничтожены во время Первой мировой войны.

Фердинанд фон Цеппелин при жизни стал почетным гражданином семи немецких городов. 8 марта 1917 г. он скончался. Несмотря на еще продолжающуюся мировую войну, графа Цеппелина при огромном скоплении народа с величайшими почестями похоронили в Берлине.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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