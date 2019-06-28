Как русский морской офицер изобрел первый самолет

Первый в мире самолёт, выполненный в натуральную величину, который был в состоянии поднять человека в воздух, создал русский изобретатель Александр Федорович Можайский (1825-1890). На основании глубокой проработки трудов своих предшественников, воспитанник Морского кадетского корпуса А. Ф. Можайский, который консультировался, как со своими коллегами, так и ведущими российскими учеными, создал модель, но сохранившиеся документальные материалы не позволяют дать подробное описание "воздухоплавательного снаряда" и его испытаний.

Впервые идея создать летательный аппарат тяжелее воздуха, по признанию А. Ф. Можайского, возникла у него 1856 году. В последующие два десятилетия морской офицер производил многочисленные аэродинамические опыты с моделями. Летом 1876 года конструктор несколько раз поднимался в воздух на воздушном змее, который тянула тройка лошадей. Конструкция воздушного змея послужила прототипом самолета-моноплана.

В конце 1876 — начале 1877 гг. Можайский продемонстрировал летающую модель самолета с пружинным двигателем военным морякам и инженерам. Со скоростью до 15 км/ч модель пролетала через весь лекционный зал, неся на себе офицерский кортик.

Что касается самолета Можайского, снабженного двумя паровыми двигателями общей мощностью 30 л. с., периодически появляются сообщения, будто его самолет сумел оторваться от земли. В частности, об этом прямо говорится в статье о Можайском в "Военной энциклопедии" 1916 г.

В 1979–1981 гг. в ЦАГИ были проведены исследования модели самолета Можайского. Построенная в масштабе 1:20 модель продувалась в аэродинамических трубах. Оказалось, что тяга двигателей самолета Можайского не дотягивала для горизонтального полета примерно на 12-15%. Даже, если самолет Можайского и не поднялся в воздух, он все равно был первым в мире летательным аппаратом тяжелее воздуха, который имел все составные части любого современного самолета: фюзеляж, крыло, силовую установку, хвостовое оперение и шасси.

Французский инженер Клеман Адер и сэр Хайрем Стивен Максим — легендарный конструктор пулемета, названного его именем — тоже безуспешно пытались поднять в воздух свои летательные аппараты, снабженные паровыми двигателями. В Книге рекордов Гиннеса указано, что в 1890 году француз Клеман Адер на моторном аэроплане пролетел такое же расстояние, как и братья Райт.

И лишь в ХХ столетии наступил прорыв в области воздухоплавания. 17 декабря 1903 году аэроплан, построенный братьями Уилбуром и Орвиллом Райт, поднялся в воздух и пролетел 37 метров за 12 секунд. Иногда пальму первенства некоторые исследователи отдают Альберто Сантос-Дюмону, который построил и лично испытал первый управляемый воздушный шар. 19 октября 1901 года на своем шестом по счету воздушном шаре, он облетел вокруг Эйфелевой башни.

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И все-таки ставший более привычным для нас самолет числится за братьями Райт. Их заслуга в открытии трех осей вращения самолета, что позволило сделать его управляемым и поддерживать равновесие во время полета. Построенный ими самолет с двигателем внутреннего сгорания, названный Флайер-1 или 1903 Флайер, Международной авиационной федерацией (ФАИ) признан "первым пилотируемым и управляемым аппаратом тяжелее воздуха с двигателем".

Братья Райт могут считаться одними из пионеров воздухоплавания. Выполненный ими полет был первым, длину которого официально замерили. 17 декабря 1903 г. братья Райт около местечка Китти Хоук в штате Северная Каролина произвели два успешных полета. Кроме них на летательных снарядах подымались в воздух немец Отто Лилиенталь, австралиец Харгрейвс, французы Пено, Ле Бри и Татен, англичане Кейли, Стрингфеллоу и Хенсон, американцы Ченьют и Ленгли.