Армен Гаспарян: Ярослав Мудрый для Украины — классический оккупант

В Киеве несколько лет назад открыли выставку, посвященную Ярославу Мудрому и его приближенным. На открытии был показан фильм "Украина. Возвращение истории", авторы которого благодаря 3D-технологии восстановили якобы реальную внешность великого князя. Антрополог Михаил Герасимов работал над воссозданием внешности Ярослава, ориентируясь на фреску с изображением отца Александра Невского, а не только на замеры черепа самого князя. По словам автора фильма Акима Галимова, он хотел показать изображение Ярослава Мудрого, не навязанное советскими историками: на самом деле князь носил не бороду, а усы и трехдневную щетину. Акимов утверждает, что образ князя с длинной бородой — это искусственное творение московских идеологов, которые пытались сделать киевского правителя похожим на московских князей.

"Российская Империя вместо истории всегда создавала для себя легенду. Но доказательств не было, поэтому там взялись за подмену и искажение фактов", — говорит Аким Галимов, добавляя, что воссозданием внешности Ярослава Мудрого он с коллегам решил заняться после исследования его саркофага, где останки князя найдены не были.

Об украинских борцах с советскими мифами "Правда.Ру" поговорила с радиоведущим, военным историком и общественным деятелем Арменом Гаспаряном.

— В Киеве ранее открылась выставка, посвященная князю Ярославу Мудрому. Ее авторы хотят доказать, что советские историки и антропологи искажали факты, и внешность князя была совсем другой: он носил не бороду, а усы. Мы все помним, кто особенно рьяно боролся за чистоту расы и черепа измерял. Почему это сейчас для Украины так важно?

— Они преследуют две цели. Цель первая: им надо доказать собственную национальную идентичность. Как известно, с этим у украинцев гигантские проблемы по причине того, что как таковая украинская государственность, если не считать три года, с 1917-го по 1920-й, существует лишь последние 20 лет. Они, конечно, хотят построить свои теории на максимальном удалении от России, поскольку их государствообразующая идеология демонстративно антироссийская. И с этой точки зрения им нужны национальные герои. Причем не просто герои, а герои, которые, с одной стороны, не раздражают Европу, а с другой — могут как-то ущемить русское национальное сознание.

Сейчас эти удивительные люди добрались до Ярослава. Этого стоило ожидать, потому что там не очень много героев, кого можно позиционировать как отцов-основателей, отцов-создателей украинской нации. Другой вопрос: зачем сразу замер черепов производить и акценты делать относительно растительности на лице. Германия, мягко говоря, критически к этому отнесется, как и вообще ЕС. Потому что эта методология была осуждена Нюрнбергским военным трибуналом. Вообще замер черепов и правильное изучение строения человеческого организма — это так называемые нюрнбергские расовые законы, которые сегодня в демократическом мире, мягко говоря, не в фаворе.

А вторая цель, которая преследуются при создании подобных выставок, — это легитимизация людей, которые пошли служить в добровольческий батальон. Чтобы протянуть ниточку от них к бандеровцам, а от бандеровцев — в сторону петлюровской эпохи. Надо показать, что всю сознательную жизнь правильные украинцы только и делали, что не просто воевали с русскими, а даже побеждали, и иногда еще ими правили. При этом под последним тезисом про то, что правили, естественно, не подразумеваются Хрущев, Брежнев и Черненко — уроженцы Малороссии. Должны упоминаться люди, которые в той или иной степени противопоставляли себя России, вели независимую, как им кажется, политику.

Но с этой точки зрения фигура Ярослава очень неоднозначная. Мне бы в голову никогда не пришло противопоставлять князя Ярослава русскому народу. Однако у этих людей свое представление о прекрасном. Здесь же замечательней всего то, что Ярослав сначала был князем Ростовским, Новгородским, а только после этого Киевским. Как же он может быть этническим украинцем? Но этим людям, конечно, виднее. Не говоря уже о том, что у тех самых князей была семейная традиция — "брать на копье", которая означала захват городов. Предки Ярослава Мудрого сделали это дважды в отношении Киева, и сам Ярослав позже творил ровно то же самое. То есть с точки зрения здравого человека Ярослав Мудрый для Украины классический оккупант. Если они позиционируют себя в полном отрыве от России. Ради бога, что тут скажешь, если князь Новгородский для них подлинный символ Украины. Что характерно, он впервые упоминается в "Повести временных лет", а это совсем не украинский памятник истории и культуры.

— Украинский историк Александр Алферов сказал на выставке: "В России существовала лишь княжеская династия, наша, из Киева. Но элита была татарско-ордынская. Чтобы вырастить поколение людей, берущих оружие и идущих "убивать хохлов", им понадобилось два столетия уничтожения нашей истории". Мнение яркое и спорное, но мы к подобному уже привыкли. Таким образом они, видимо, изо всех сил пытаются оправдать свой национализм?

— Этому удивительному человеку надо в "дурочку" обратиться — там для него самое место. И галоперидола попить четыре раза в день. Потому что, я напоминаю, супругой Ярослава Мудрого была Герда Шведская. То есть он собирается доказать, что еще и шведы были от татарина? Тогда Алферову в итоге, наверное, должны вручить Нобелевскую премию.

Собственно говоря, Ярослав Мудрый происходит из рода Рюриковичей: у него отец Владимир Святославич, мать Рогнеда Рогволодовна. Где он там нашел татарские корни, у кого? У какой элиты? У потомков половецких князей? Конечно, это смелая теория, причем она тоже не его. Это известная теория Ржевского-Донцова о том, что на самом деле подлинные русские — это украинцы, а те, кто проживал на территории России, — татары, не имеющие вообще ни капли славянской крови. Они эту теорию много раз развивали. Поэтому в данном случае мы имеем дело еще и с откровенным плагиатом.