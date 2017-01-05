Царскую Россию советским аршином не измерить

Дискуссии в СМИ о качестве управления Россией последним императором затмили многие сиюминутные проблемы.

На мой взгляд, споры между сторонами абсолютно непродуктивны и напоминают "итальянскую оперу", участники которой не слышат друг друга. Дело в том, что говоря о событиях конца XIX — начала ХХ веков, историки всех направлений меряют систему управления Российской империей "советским аршином". То есть автоматически сравнивают деятельность царских министров со сталинскими наркомами, работавшими по 12 и более часов в сутки. Причем наркомы проверяли выполнение своих указаний по линии наркоматов, партии и спецслужб. По всем этим трем линиям проверяли функционирование и самих наркомов. Увы, до 1917 года все было совсем по-другому.

Так, рост народонаселения России в начале ХХ века приписывают исключительно мудрому руководству Николая II. Я еще могу предположить связь между рождаемостью и принятием в 1804 году кодекса Наполеона, запрещением абортов, строительством десятков тысяч детских садов, пионерских лагерей, домов отдыха матери и ребенка в 1930-е годы. Но какое отношение к рождаемости имел царь?

В Ливадийском дворце на большом стенде доказывается, что русская литература в XIX веке стала лучшей в мире исключительно благодаря семейству Романовых. Ну что ж, аресты, обыски, ссылки, каторга, пожизненный полицейский надзор и тотальные запреты цензуры весьма благотворно сказывались на творчестве Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Короленко, Маяковского и других.

За достижение Романовых выдается развитие речного флота России, который к 1914 году стал самым большим в мире. Но, увы, цари ровным счетом ничего не делали для развития речного судоходства. Напротив, правительство интенсивно субсидировало строительство и дотировало функционирование железных дорог, которые создавали жесткую конкуренцию речному транспорту. Ну, а земства городов на Волге, Днепре и других реках буквально грабили пароходства, брали взятки и различные поборы на свои бюрократические нужды.

Любопытна история купца Попова, который в 1875 году создал пароходство на реке Суре, притоке Волги. Почти четверть века министерство путей сообщения не желало признавать существование оного пароходства. Десятки буксиров десятилетиями таскали баржи и плоты, двухпалубные белые пароходы возили десятки тысяч пассажиров. А по официальной статистике, пароходства Попова не существовало в природе.

А вот в морской транспорт правительство делало огромные финансовые вливания. Для судоходных компаний даром строились или покупались за границей корабли, причалы, ремонтные базы. Многие рейсы дотировались. Любопытно, что на пароходе Доброфлота было куда дешевле добраться из Одессы до Владивостока, нежели, скажем, до Калькутты. Вот вам и рыночные отношения в России! А в итоге русский морской торговый флот был где-то на 30-м месте в мире.

В Санкт-Петербурге на кронверке Петропавловской крепости у места казни декабристов открыли памятник великому князю Михаилу Николаевичу. Поскольку оный великий князь известен лишь крайне узкому кругу специалистов и чтобы избежать предвзятости, я открываю русский официоз, изданный в 1912 году — XVI том "Военной энциклопедии". Михаил родился в 1832 году, став четвертым сыном императора Николая I. "В 1852 году великий князь был произведен в генерал-майоры и назначен генерал-фельдцейхмейстером. Однако управление артиллерией по-прежнему оставалось в руках инспектора всей артиллерии барона Н. И. Корфа".

6 декабря 1862 года Михаил Николаевич был назначен наместником Кавказским и командующим Кавказской армией. Самое интересное, что, отбыв на Кавказ, Михаил по-прежнему остался в должности генерал-фельдцейхмейстера. Замечу, что генерал-фельдцейхмейстер в России являлся главным начальником всей артиллерии и подчинялся лично императору. С военным министром отношения у него законом не определялись — оба были независимы друг от друга.

Как можно управлять русской артиллерией из Тифлиса без телеграфа и железной дороги, я не представляю. Не понимал этого и Александр II, который, не мудрствуя лукаво, подыскал брату "товарища" — генерал-лейтенанта Александра Алексеевича Баранцова. В 1862 году Баранцов занял пост начальника Главного Артиллерийского управления (ГАУ) и товарища генерал-фельдцейхмейстера.

Тут поневоле вспомнишь зиц-председателя Фунта, который, как известно, сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом"… А вот Михаил Николаевич сидел в кресле генерала-фельдцейхмейстера еще и при Николае Первом "Благословенном". Целых 53 года!

Несмотря на то, что главный начальник артиллерии был по ту сторону Кавказского хребта, а, может, и благодаря этому, в русской армии в 1864–1877 годов произошла настоящая революция. Если к началу Крымской войны русская артиллерия по своему техническому уровню серьезно отставала от ведущих стран Западной Европы, то к 1867 году русские орудия вместе с прусскими были лучшими в мире. Причем речь идет не об опытных образцах. В 1865–1867 годах нарезные казнозарядные орудия массово поступали в русскую полевую, крепостную и корабельную артиллерию.

Что же произошло? В России сформировалась группа блестящих специалистов — генералов Дядьева, Маиевского, Гадолина, Венгловского, Дурляхера и многих других. Ну, а император Александр II обратился за помощью в перевооружении артиллерии к малоизвестной тогда германской фирме Круппа. История сотрудничества России с фирмой Круппа, к сожалению, до сих пор представляет белое пятно в истории. Я же скажу коротко — Крупп создал российскую нарезную артиллерию. В свою очередь, Россия идеями своих артиллеристов и миллионами золотых рублей создала империю Круппа.

Благодаря генералам ГАУ и инженерам Круппа русская артиллерия, в отличие от всех других стран, миновала долгий путь "проб и ошибок" от гладкоствольных к нарезным орудиям. В России сразу за гладкоствольными орудиями крепостной и морской артиллерии последовали казнозарядные орудия с каналом современного типа.

В качестве контрпримера стоит привести артиллерию британского флота. Там казнозарядные пушки появились лишь после 1885 года, да и то после того, как "просвещенные мореплаватели" съездили на поклон к Круппу. До этого британские дульнозарядные орудия калибра до 16 дюймов (406 миллиметров) включительно стреляли снарядами с цинковыми выступами. Цинковые выступы должны были входить в нарезы ствола с ювелирной точностью. Цинк — мягкий металл, на миллиметр ошибешься, помнешь выступ — снаряд при выстреле заклинит, пушку разнесет.

Британские инженеры спроектировали сложнейшие уникальные системы заряжания с дула, расположенные под палубой впереди башни. А русские канониры заряжали пушки с казны прямо в башне броненосца.

Александр III сразу после вступления на престол снял своего дядю с наместничества на Кавказе и отправил управлять Государственным Советом. Замечу, что в Государственный Совет обычно отправляли престарелых сановников и генералов.

В конце XIX и начале ХХ века генерал-фельдцейхмейстер Михаил большей частью проживал во Франции. По сему поводу генерал А. А. Мосолов (начальник канцелярии министерства императорского двора) писал: "Он… предпочитал свою виллу "Венден" в Каннах дворцам, которыми он владел в Санкт-Петербурге". А с 1903 года Михаил практически безвыездно жил в Каннах, где и умер 5 декабря 1909 года. Тем не менее, даже находясь во Франции, великий князь сумел нанести огромный вред отечественной артиллерии.

Еще на Кавказе он стал готовить себе преемника на должность генерал-фельдцейхмейстера в лице своего сына Сергея. А в 1904 году Сергей стал официальным заместителем генерал-фельдцейхмейстера (с 1904 года — инспектором всей артиллерии, а с 1905 года — генерал-инспектором).

Карьере Сергея способствовало то, что он, служа в гвардии, стал членом "картофельного клуба", возглавляемого цесаревичем Николаем Александровичем. Современные историки с умилением повествуют, как молодые офицеры отправлялись на природу и пекли в золе картофель. Увы, все было несколько иначе. А во Франции подобный сорт картофеля именовался "клубничкой".

Обручившись с Алисой Гессенской, цесаревич передал Сергею свою любимую "картофелину". Внешность Матильды Кшесинской и ее артистические способности — тема другого рассказа. Тут же я отмечу, что к 1894 году, то есть времени сближения Сергея, Матильда была, несмотря на роман с цесаревичем, бедной балериной. Ну, а через 20 лет она становится одной из богатейших женщин России. Ее дворцы в Петербурге, Стрельне и на Лазурном Берегу не уступали великокняжеским, а то и императорским. В феврале 1917 года Матильда заложила в банке свои драгоценности и позже сетовала, что ее "надули" оценщики. Тем не менее, ей была выдана сумма, равная ее 400-летнему (!) жалованью балерины Императорского театра.

Матильда и Сергей при содействии Михаила Николаевича образовали нечто типа синдиката с правлениями заводов Шнейдера во Франции и Путиловского в Петербурге.

Фирма Шнейдера требовала, чтобы спроектированные ею орудия изготовлялись исключительно на Путиловском заводе — единственном частном заводе в России. В результате Путиловский завод был перегружен заказами и сорвал к августу 1914 года большинство заказов. В ходе войны Николай II приказал национализировать завод. Зато огромному Пермскому заводу Горного ведомства с 1905 года по 1 января 1914 года не было заказано ни одного орудия, и рабочие его трудились не столько в цехах, сколько на своих приусадебных участках.

И опять же это не все! По указанию французских правящих кругов фирма Шнейдера при содействии Михаила и Сергея создавала в России исключительно полевую артиллерию, срывая заказы для крепостной и осадной артиллерии. Николай I и два Александра создали за 50 лет лучшую в мире систему крепостей на западной границе империи. Французы тоже строили мощнейшие крепости, но считали, что русские не должны отсиживаться в крепостях, а драться в чистом поле до последнего солдата — русского и германского, разумеется.

В результате в 1914 году русская армия вступила в войну без минометов и тяжелой артиллерии. Замечу, что легкие, средние и тяжелые минометы к 1914 году массово производились германской промышленностью. А в России в 1910 году генерал-инспектор Сергей Михайлович вообще упразднил осадную (тяжелую) артиллерию. Большая часть орудий была отправлена на лом, а остальные — в крепости. Зато Сергей пообещал Николаю II воссоздать тяжелую (осадную) артиллерию в 1917–1923 годах!

В итоге к 1 августа 1914 года самыми тяжелыми орудиями русской армии были 6-дм (152-мм) гаубицы. Правда, в крепостях имелись и более тяжелые орудия, но все они были образцов 1877-го и 1867-го годов, а также гладкоствольные образца 1838 года. Опять же, Сергей пообещал царю вооружить крепости новыми орудиями к… 1930 году! Но злодей кайзер ждать не пожелал, и в 1914–1915 годах все три линии западных русских крепостей были легко захвачены немцами, применившими 28-см, 30,5-см и 42-см гаубицы и мортиры.

И вот в октябре 2012 года руководство Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи решило открыть монументальный памятник великому князю Михаилу Николаевичу — "организатору и создателю современной отечественной артиллерии".

Вот так Россия и управлялась. Помните Александра Сергеевича?

Царь Никита жил когда-то

Праздно, весело, богато,

Не творил добра, ни зла,

И земля его цвела.

Царь трудился понемногу,

Кушал, пил, молился богу…

Девки и бабы рожали, купцы строили пароходы, Пушкин, Барков и Маяковский строчили "самиздат", инженеры Круппа честно отрабатывали российское золото, бойкие ребята Шнейдера и Путилова грабили вместе с Малечкой военное ведомство.

Романовы наслаждались отдыхом в Крыму и в Финских шхерах, неделями охотились в Беловежской пуще, долгими месяцами гостили на Лазурном берегу и у гессенской родни. Ну, а Россия на всех парах шла к Великой войне и к Великой революции.