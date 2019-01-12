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Ограбление века в СССР: как это было

Наследие » Советское наследие

Детективный сериал "Паук" (первоначальное название "Гознак") — фильм проекта об опергруппе следователя Ивана Черкасова. Канвой картины стало самое крупное в СССР ограбление банка. Произошло это в 1977 в Ереване, но авторы изменили время и место действия — события происходят в Москве и на 10 лет раньше. А что же было на самом деле?

Ограбление века в СССР: как это было

Операция "Святой Януарий"

Двоюродные братья Николай и Феликс Калачяны, разобрав стену, успешно ограбили в Гюмри магазин — вынесли магнитофоны и продали их за фантастическую сумму 15 000 рублей. Прогулять шальные деньги кузены отправились в Москву. Затем им пришла в голову идея ограбить Госбанк в Ереване, где нашелся наводчик. Пять месяцев троица разрабатывала план. За неделю до часа Х Николай попал в автокатастрофу и руководил операцией "Святой Януарий" из больницы.

На дело пошел один Феликс, кандидат в мастера спорта по гимнастике. Вот как пишет про ограбление "Википедия": "Вечером 5 августа 1977 Феликс Калачян вошел в жилое здание, имеющее с Госбанком общую стену, и попытался пробить ее, но она оказалась очень толстой. Тогда он залез на крышу и увидел, что в комнате банка, на этаж выше хранилища, идет ремонт, и на ее окне нет решетки, только пленка. Он попытался забросить туда веревку, но не получилось, и тогда Феликс, рискуя жизнью, перепрыгнул с крыши в окно. Затем, проделав в полу отверстие, ухитрился пролезть в него, а затем вылезти обратно с двумя пудовыми мешками денег (на следственном эксперименте, однако, Феликс повторить заново этот трюк не сумел)".

Братья попались в Москве при попытке сбыть очередные сторублевки. В 1979 их приговорили к расстрелу. Однако Верховный Совет СССР удовлетворил ходатайства о помиловании Калачянов, но, увы, эта весть опоздала в Ереван на 20 часов (в фильме — 20 минут) — приговор был приведен в исполнение.

Натурные съемки картины происходили на ВДНХ, один из павильонов которой и изображал Дом моделей. В целом, надо отметить, что авторы (режиссер Евгений Звездаков, оператор Михаил Искандаров, художник Игорь Коцарев) старались достоверно воссоздать быт и атмосферу тех лет (но не все получилось). Фильм весьма динамичен, смотрится, что называется, на одном дыхании. Прекрасна работа всех актеров, но особо хочу отметить Родиона Нахапетова — он великолепно сыграл злодея Скуратова.

Киноляпы в истории сыщика Черкасова

Поскольку, надо думать, на этом истории сыщика Черкасова не закончатся, хочу отметить (несмотря на мои дифирамбы) значительные огрехи фильма. Дабы авторы учли и в дальнейшем не наступили на эти грабли. А ведь сценаристов было аж шесть: Мария Сапрыкина, Слава Синица, Дмитрий Терехов, Ольга Нагдасева, Иван Угаров, Светлана Белова. Неужели нельзя при таком коллективе быть внимательнее и уважительнее к зрителю?

Итак, что удалось заметить. Черкасов пришел к Скуратову и прикинулся настолько пьяным, что готов был прямо в комнате "излить душу". И пока хозяин бегал за тазиком (видимо, не на кухню, а в ближайший хозяйственный), следователь успел провести шмон, найти пистолет (о котором, оказывается, ему на ухо прошептал участковый) и даже заменить в нем обойму на холостые патроны. Все в порядке с логикой, сценаристы, а?

Или вы считаете, что в кабинет председателя КГБ Юрия Андропова можно было вот так запросто ворваться майору милиции? Кто выписал пропуск? Кто пустил в приемную? И кто пустил в кабинет без доклада? Тем более, если он не вызывал его к себе? Фантастика! Охранников после этого расстреляли или как?

Ограбление века в СССР: Как это было
Источник фото: REX

Любовница главного злодея Куняева на допросе заявляет: "На Гознаке как в крепости, ворота повсюду с железными замками, да еще солдат понаставили — каждого проверят, досмотрят". И при всем при этом обычная уборщица раздобыла план помещений Гознака! "По трубе вентиляции можно добраться до лаборатории, на потолке решетка, и сигнализация не стоит" — откуда она это могла знать, ребята?!? А уж то, что она нашла свое личное дело и сожгла его прямо на столе начальника отдела кадров, не тянет даже на ненаучную фантастику! Вы можете это себе представить в реальности?

Черкасов рассказывает о своем основании для подозрения Куняевой: "Бумаге, на которой напечатан план Гознака, не менее 3 лет. Значит, тот, кто печатал, там уже не работает". Оставим в стороне гениальность эксперта, определившего давность бумаги. Но из какой логики следует, что писавший уже уволился? И главное: как уборщица смогла незаметно для всех печатать этот преступный план? Не проще было бы просто написать, и притом дома?

В общем, Черкасов для проверки своей гениальной догадки отправляет помощника Гаркушу на Гознак осведомиться про всех бывших сотрудников. Таковых оказалась ровно одна Куняева, с фото которой Алексей и пришел к сотрудницам лаборатории. Те сразу и опознали бывшую уборщицу Сергееву. Нет, у меня ошибки никакой нет: это сценаристы вдруг забыли, что у их героини в остальных эпизодах фамилия Куняева.

Зато у Черкасова, увидевшего записку закройщика Феликса другу Стасу на странице самиздатовского текста "Мастера и Маргариты", "вдруг сразу все сложилось". Чтобы зрители не терялись в догадках, что именно, как и куда сложилось, и не чувствовали себя дебилами, сценаристы вложили в уста фронтового друга следователя, редактора газеты Чудовского, фразу: "Ты вот говоришь: я думал, у меня сошлось… Я бы ни черта не понял. У меня даже ничего не забрезжило". И тут же предложил выпить за следственный гений друга. Причем, наливал он, видимо, из той же бутылочки, которую позже чекист Роберт притарабанит в камеру к Скуратову в камеру.

В первой серии усиленно муссируется тема супер дефицитного красного материала, которым зачем-то убийца покрывал тела жертв. И хотя было совершенно понятно, что определив, куда девается материя, которую охраняют тщательнее закромов Гознака, можно вычислить злодея, нам так и не рассказали как происходила утечка драгоценного товара. Видимо, просто забыли…

На протяжении всего фильма манекенщицы в одних и тех же красных платьях репетируют один и тот же выход на подиум. У меня наивный вопрос: а зачем они нужны, эти повторы? И почему дамы ни разу не сменили свои одеяния? У продюсеров не хватило денег на иные платья или это было сознательное издевательство над главным советским цветом?

Временные киноляпы

Теперь еще о временных ляпах. Андропову в 1967 было 53 года. Играющему его актеру Вячеславу Жолобову — 68, нестыковочка. Показанный в фильме торт "Птичье молоко" был запатентован аж в 1982. И детских колясок с большими колесами не могло быть в 1967. Равно как и не было понятия "пожизненное заключение".

И еще о правосудии — самый гуманный в мире суд оставил организатора ограбления века в живых, а исполнителей приговорил к смертной казни? Которые явились с повинной и сотрудничали со следствием? И когда все деньги возвращены государству? И притом празднуется многократно упомянутое 50-летие Великого Октября, и по этому поводу объявлена амнистия?…

Регина по приказу Скуратова привозит деньги к его дому на такси — т. к. чемодан тяжелый, нести ей его трудно. Но приехав на место, она почему-то не заходит, как обычно, к нему в квартиру, а почему-то звонит из ближайшего автомата. И тут Сергей Сергеевич отказывается принять вожделенные деньги и посылает даму в Сокольники. И она с чемоданом, который до того еле поднять могла, пешком идет к метро и едет к месту назначенной встречи. Где логика, господа сценаристы?

Ну и еще несколько мелочей в завершение. Майкл Коттэм провоцировал власть и отказывался уезжать из Москвы, постоянно рассказывая о некоем важном деле, которое он обязательно должен завершить. Какое это дело — мы так и не узнали.

А зачем Скуратову надо было убивать Соню? Кроме как, для остроты сюжета, других причин я не заметил. Деньги Скуратов закопал возле своего охотничьего домика. Но ни чекисты, ни муровцы не догадались там пошерстить… Ну да ладно, это как раз можно простить и правоохранителям, и авторам.

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