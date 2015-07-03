Мечта либерала: Россия размером с Голландию

За последние годы расплодилось много фальсификаторов истории России. Но это еще полбеды: куда страшнее фальсификаторов либералы, любящие поразмышлять на тему, как бы хорошо жилось России, будь она размером с Голландию. Фантазии либералов в эфире Pravda.Ru разбивает Виссарион Алявдин, председатель Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года и центрального совета Общества потомков участников Первой мировой войны.

— Виссарион Игоревич, "новая трактовка" исторических событий стала сегодня излюбленным инструментом политиков. Но новое, как говорится, это хорошо забытое старое. К подобному приему прибегали многие…

— И во все времена. Другое дело, что в силу объективных причин прежде это не носило характера ожесточенной идеологической борьбы. И как это ни печально звучит, политики прошлых времен обладали иным уровнем нравственности и порядочности, нежели нынешние. Даже такой циник, как Талейран, дал бы фору многим современным политикам и представителям СМИ в части корректности.

Взять, к примеру, прошлогоднюю нашумевшую историю с заявлением о том, что гуманнее было сдать Ленинград Гитлеру. Есть же документальные свидетельства о том, что Гитлер собирался сделать с Ленинградом, да и c Москвой тоже. Но все равно, почему бы не соврать. Немцы, как известно, аккуратисты, и все, что было прописано в плане Оst, они собирались претворить в жизнь. Гитлер желал полного уничтожения Советского Союза, это факт. И остановить его смогла только Красная армия.

Но смотрите как глумливо и как хитро обходят нынешние фальсификаторы этот момент. Они сегодня очень любят порассуждать об общей победе, о том, что и в других странах было мощное антигитлеровское сопротивление. Негоже цитировать фашистского фельдмаршала Кейтель, но когда он пришел подписывать Акт о капитуляции и увидел там кроме русских, англичан и американцев еще и французов, он спросил: "Эти тоже нас победили?" Да, был и корпус генерала де Голля, и сотни французских летчиков. А что касается французского Сопротивления, то как можно на одну доску ставить то, что сделали для общей победы французские партизаны и партизаны Брянщины, белорусские, украинские партизаны?

Еще фальсификаторы любят преувеличивать роль Ленд-лиза, второго фронта. И когда они говорят про второй фронт, всегда встает вопрос: "Господа, а почему второй фронт не открылся хотя бы в 1942 году?" Они не захотели рисковать, стали основательно готовиться к вторжению. Дескать, пусть русские и немцы убивают друг друга, и чем больше, тем лучше. Англия повела себя точно так же, как в наполеоновские времена.

— Иными словами, "как только Англия оказывается в союзниках, жди какой-нибудь пакости".

— Это так, к сожалению. Англичане как могли выкручивали руки России в 1812 году, и пикантность ситуации состояла в том, что мы с ними находились в то время чуть ли не в состоянии войны. Тем не менее, Александр I, вполне разумный правитель, пошел на союз с Англией, и она оказала финансовую помощь. В виде кредитов. Как тут не вспомнить Ленд-лиз!

— Наполеоновское нашествие тоже породило свою порцию исторических небылиц. Говорили, например, что Москву сожгли по прямому приказу французского императора. Или что сами москвичи-патриоты спалили свой город, чтобы ничего врагу не досталось.

— На самом деле жечь Москву не входило в планы Наполеона, как и в планы москвичей. Чтобы разобраться, что было на самом деле, всегда нужно для начала погрузиться в исторические реалии. В данном случае, в реалии Москвы 1812 года. Начало сентября по старому стилю, 200-тысячное войско входит в опустевший город. Солдаты устали, многие ранены, все голодные. Они два месяца жили мечтой дойти до Москвы и всласть ее пограбить.

Русские печки французы топить были не обучены, еду приходилось готовить на открытом огне. Где победа, там попойки. Теперь представьте себе толпу в 200 тысяч слегка озверевших полупьяных мужиков в деревянном городе. В Москве царила полная анархия, и неудивительно, что она очень скоро заполыхала.

К слову, позже, когда уже русские войска пришли в Париж, Александр I категорически запретил солдатам и офицерам что-либо брать без денег. Даже в борделях казаки исправно платили за оказанные услуги. Известный факт: мэры маленьких французских городков специально высылали гонцов к русским генералам и просили их занять их городки прежде прусаков.

— Отечественная война 1812 года во многом поучительна и, без преувеличения, могла бы многому научить современных политиков, если бы они взялись за труд внимательнее ознакомиться с этим историческим событием.

— Безусловно. В армии Наполеона непосредственно французы составляли где-то около трети ее численного состава. Остальные были итальянцы, вся Германия, даже прусский ордер. Было очень много поляков, именно они, кстати, были наиболее жестокими по отношению к русским. Именно эта часть наполеоновского воинства считала для себя нормальным устраивать конюшни в церквях. Не потому, что не было больше подходящих зданий, это был сознательный акт.

Но и некоторые французские маршалы считали не зазорным разбивать свои походные бивуаки в алтарях соборов. Войско императора погубила распущенность. Это вообще типично для всех завоевателей, которые приходили в Россию. Они считали, что уничижительное отношение к стране и ее народу — это нормально. Вот только пренебрежение приводило к тому, что россияне быстро осознавали важность сопротивления и восставали.

— И тем не менее эпигонов Наполеона в России только прибавлялось.

— У нас такая страна оригинальная, мы больше французов любим Наполеона. И не берем в расчет, что его военные походы стоили Франции свыше 1,5-2 млн человек. Он вверг свою страну в страшную авантюру. А дал, все только радуются — Гражданский кодекс. Наполеон был человеком талантливым, практичным, циничным, но очень расчетливым. Конечно, он наводил порядок в стране, утвердил Гражданский кодекс, который поддержал буржуазные изменения. Но нашим эпигонам все-таки стоило бы еще и помнить о его манифесте о начале Второй польской кампании, как она называлась.

Вторая польская кампания — это война с Россией. Давайте просто посмотрим, что там было написано: кроме всего прочего, перед солдатами была поставлена цель положить конец недопустимому влиянию России на европейские дела.

— Очень, надо сказать, актуально…

— И чего стоят после этого разговоры о том, что он, может быть, и крестьян освободил бы, и у нас буржуазные отношения быстрее бы развились, мы бы стали хорошей богатой страной. Конечно, конечно, если полностью отодвинуть. Да, и цель была вернуть Россию в допетровские границы. Никакой Прибалтики, Петербург, может быть, еще и оставил бы нам, разрушить его уже было трудно. К будущей Польше должны были отойти Витебск, Минск, Смоленск, Юг России. При этом сам Наполеон поляков не любил, не слишком им доверял. Ему просто надо было ликвидировать Россию как великое государство.

— А тогда тоже думали, что Россия спит и видит как бы на кого-нибудь напасть?

— Как только у европейцев начинаются проблемы или они собираются что-то у кого-то оттяпать или кого-то съесть, они для начала начинают кричать об агрессивности России. Агрессивный французский император Наполеон III не скрывал того, что хочет поставить на колени Германию. И чем все кончилось? Крымской войной 1853 года с Россией и криками о том, что Россия жутко агрессивное государство.

Где мы были агрессивны? В Европе мы никуда не лезли, с нас хватило несчастного Царства Польского, с которой мы создали себе проблемы на целое столетие. Конечно, бы было бы лучше, если бы Польша получила свою государственность и формировалось как независимое государство, союзное с Россией. Но тогда такие вопросы решали иначе, другая была геополитика. Смешно по этому поводу сейчас предъявлять претензии.

— Россия все-таки всегда прирастала территориями.

— У России был свой путь, так сказать, расширения, объективный путь развития. У нас был выбран более разумный, более медленный и постепенный путь, путь интегрирования народов в условиях реалий монархического государства. Может быть, это как раз и было нашим большим плюсом. В условиях естественных границ, в которых мы расширялись, все вопросы (за редким исключением) решались мирно. И, слава Богу, мы имеем теперь многонациональную страну, спаянную общей культурой и историей.

Но некоторые народы не могли смириться с существованием безгосударственности. В частности, поляки. В данном случае это было вполне закономерно. Тут мы вступили с ними в конфликт. Мы сейчас говорим о том, что Наполеон в общем-то хотел ослабления и ликвидации России, как великой державы, этот факт очевиден, с этим практически не спорят.

Поэтому лишний раз убеждаешься в том, как был прав наш император Александр III, который сказал что у России нет союзников, кроме армии и флота. Эту истину должно помнить любое государство, по большому счету у него только один верный союзник — его народ.

— А сколько было разговоров о том, что император Александр I был трусливым, нерешительным, неумным…

— Достаточно обладать просто здравым смыслом, чтобы понять: война велась в условиях Российской Империи, где император Александр I был абсолютным монархом и верховным главнокомандующим. И любое решение крупное масштабное принималось с согласия императора. Если бы во главе империи находился никчемный и трусливый император, мы бы ее проиграли.

Александр I четко сформулировал своим командующим, что никакого мира с Наполеоном не будет. Известно, что было написано в его Манифесте: "Я не сложу оружие до тех пор пока последний солдат не оставит Россию". И военачальники — Барклай-де-Толли, Кутузов знали стратегический план императора и его реализовывали. Еще до начала кампании в Петербурге обсуждались разные стратегии борьбы с Наполеоном. Все понимали, что рано или поздно столкновение произойдет. Император психологически и, возможно, даже стратегически был готов к сдаче Москвы. Он знал, что это может произойти.

И поэтому не только не пожурил там командующего, но и наградил его за это. Но помимо планов есть еще личный вклад Александра I в победу. Он принял на себя командование в Европе после смерти Михаила Илларионовича в 1813 году, на протяжении всей компании Александр выполнял роль не только командующего русский войск, но, по сути, командующего союзной армии.

А в битве под Лейпцигом формальный командующий союзными войсками австриец Шварценберг поставил так войска, что только вмешательство накануне битвы Александра I, который изменил диспозицию, спасло ситуацию. И его бросок на Париж, стремительный, но и рискованный — Наполеон со своей армией мог серьезно угрожать нашим тылам. И под Березиной он переиграл Наполеона стратегически. Замечу, сидя в Петербурге и командуя войсками. А ведь телефона и телеграфа тогда не было.

— В чем, по вашему мнению, причина того, что фальсификаторы истории в России так активизировались именно в последнее время? Откуда появилось это желание, образно говоря, "поставить лошадь в храм?"

— Эти люди боятся взять на себя ответственность быть гражданином великого государства, великой державы. Они боятся. Это своего рода обуза — быть гражданином великого государства. Наша публика либерально настроенная очень любит говорить: "Зачем нам такая большая страна, были бы маленькие, жили бы как в Голландии, Швейцарии". А я им говорю, нет, девочки и мальчики, вы бы жили как в Бурунди или Руанде. Они тоже маленькие. Потому что когда надо было, народы и Швейцарии, и Голландии, самоотверженно боролась за свою независимость, за территорию, за целостность, за свое величие.

Сначала голландцы боролись с Испанией, потом создали настоящую колониальную империю. Они ни на кого не оглядывались, никого не слушали. Они искренне верили в то, что Голландия правит тоже чуть ли не третью мира. Не сохранили территории, но дух имперский остался. Благодаря ему они так живут сегодня. И нам его терять негоже. А остальное все приложится.

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Интервью подготовил к публикации Сергей Шаров

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