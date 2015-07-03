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Автор Инна Новикова

Мечта либерала: Россия размером с Голландию

Наследие » Россия

За последние годы расплодилось много фальсификаторов истории России. Но это еще полбеды: куда страшнее фальсификаторов либералы, любящие поразмышлять на тему, как бы хорошо жилось России, будь она размером с Голландию. Фантазии либералов в эфире Pravda.Ru разбивает Виссарион Алявдин, председатель Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года и центрального совета Общества потомков участников Первой мировой войны.

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Виссарион Игоревич, "новая трактовка" исторических событий стала сегодня излюбленным инструментом политиков. Но новое, как говорится, это хорошо забытое старое. К подобному приему прибегали многие…

— И во все времена. Другое дело, что в силу объективных причин прежде это не носило характера ожесточенной идеологической борьбы. И как это ни печально звучит, политики прошлых времен обладали иным уровнем нравственности и порядочности, нежели нынешние. Даже такой циник, как Талейран, дал бы фору многим современным политикам и представителям СМИ в части корректности.

Взять, к примеру, прошлогоднюю нашумевшую историю с заявлением о том, что гуманнее было сдать Ленинград Гитлеру. Есть же документальные свидетельства о том, что Гитлер собирался сделать с Ленинградом, да и c Москвой тоже. Но все равно, почему бы не соврать. Немцы, как известно, аккуратисты, и все, что было прописано в плане Оst, они собирались претворить в жизнь. Гитлер желал полного уничтожения Советского Союза, это факт. И остановить его смогла только Красная армия.

Но смотрите как глумливо и как хитро обходят нынешние фальсификаторы этот момент. Они сегодня очень любят порассуждать об общей победе, о том, что и в других странах было мощное антигитлеровское сопротивление. Негоже цитировать фашистского фельдмаршала Кейтель, но когда он пришел подписывать Акт о капитуляции и увидел там кроме русских, англичан и американцев еще и французов, он спросил: "Эти тоже нас победили?" Да, был и корпус генерала де Голля, и сотни французских летчиков. А что касается французского Сопротивления, то как можно на одну доску ставить то, что сделали для общей победы французские партизаны и партизаны Брянщины, белорусские, украинские партизаны?

Еще фальсификаторы любят преувеличивать роль Ленд-лиза, второго фронта. И когда они говорят про второй фронт, всегда встает вопрос: "Господа, а почему второй фронт не открылся хотя бы в 1942 году?" Они не захотели рисковать, стали основательно готовиться к вторжению. Дескать, пусть русские и немцы убивают друг друга, и чем больше, тем лучше. Англия повела себя точно так же, как в наполеоновские времена.

Иными словами, "как только Англия оказывается в союзниках, жди какой-нибудь пакости".

— Это так, к сожалению. Англичане как могли выкручивали руки России в 1812 году, и пикантность ситуации состояла в том, что мы с ними находились в то время чуть ли не в состоянии войны. Тем не менее, Александр I, вполне разумный правитель, пошел на союз с Англией, и она оказала финансовую помощь. В виде кредитов. Как тут не вспомнить Ленд-лиз!

Наполеоновское нашествие тоже породило свою порцию исторических небылиц. Говорили, например, что Москву сожгли по прямому приказу французского императора. Или что сами москвичи-патриоты спалили свой город, чтобы ничего врагу не досталось.

— На самом деле жечь Москву не входило в планы Наполеона, как и в планы москвичей. Чтобы разобраться, что было на самом деле, всегда нужно для начала погрузиться в исторические реалии. В данном случае, в реалии Москвы 1812 года. Начало сентября по старому стилю, 200-тысячное войско входит в опустевший город. Солдаты устали, многие ранены, все голодные. Они два месяца жили мечтой дойти до Москвы и всласть ее пограбить.

Русские печки французы топить были не обучены, еду приходилось готовить на открытом огне. Где победа, там попойки. Теперь представьте себе толпу в 200 тысяч слегка озверевших полупьяных мужиков в деревянном городе. В Москве царила полная анархия, и неудивительно, что она очень скоро заполыхала.

К слову, позже, когда уже русские войска пришли в Париж, Александр I категорически запретил солдатам и офицерам что-либо брать без денег. Даже в борделях казаки исправно платили за оказанные услуги. Известный факт: мэры маленьких французских городков специально высылали гонцов к русским генералам и просили их занять их городки прежде прусаков.

Отечественная война 1812 года во многом поучительна и, без преувеличения, могла бы многому научить современных политиков, если бы они взялись за труд внимательнее ознакомиться с этим историческим событием.

— Безусловно. В армии Наполеона непосредственно французы составляли где-то около трети ее численного состава. Остальные были итальянцы, вся Германия, даже прусский ордер. Было очень много поляков, именно они, кстати, были наиболее жестокими по отношению к русским. Именно эта часть наполеоновского воинства считала для себя нормальным устраивать конюшни в церквях. Не потому, что не было больше подходящих зданий, это был сознательный акт.

Но и некоторые французские маршалы считали не зазорным разбивать свои походные бивуаки в алтарях соборов. Войско императора погубила распущенность. Это вообще типично для всех завоевателей, которые приходили в Россию. Они считали, что уничижительное отношение к стране и ее народу — это нормально. Вот только пренебрежение приводило к тому, что россияне быстро осознавали важность сопротивления и восставали.

И тем не менее эпигонов Наполеона в России только прибавлялось.

— У нас такая страна оригинальная, мы больше французов любим Наполеона. И не берем в расчет, что его военные походы стоили Франции свыше 1,5-2 млн человек. Он вверг свою страну в страшную авантюру. А дал, все только радуются — Гражданский кодекс. Наполеон был человеком талантливым, практичным, циничным, но очень расчетливым. Конечно, он наводил порядок в стране, утвердил Гражданский кодекс, который поддержал буржуазные изменения. Но нашим эпигонам все-таки стоило бы еще и помнить о его манифесте о начале Второй польской кампании, как она называлась.

Вторая польская кампания — это война с Россией. Давайте просто посмотрим, что там было написано: кроме всего прочего, перед солдатами была поставлена цель положить конец недопустимому влиянию России на европейские дела.

Очень, надо сказать, актуально…

— И чего стоят после этого разговоры о том, что он, может быть, и крестьян освободил бы, и у нас буржуазные отношения быстрее бы развились, мы бы стали хорошей богатой страной. Конечно, конечно, если полностью отодвинуть. Да, и цель была вернуть Россию в допетровские границы. Никакой Прибалтики, Петербург, может быть, еще и оставил бы нам, разрушить его уже было трудно. К будущей Польше должны были отойти Витебск, Минск, Смоленск, Юг России. При этом сам Наполеон поляков не любил, не слишком им доверял. Ему просто надо было ликвидировать Россию как великое государство.

А тогда тоже думали, что Россия спит и видит как бы на кого-нибудь напасть?

— Как только у европейцев начинаются проблемы или они собираются что-то у кого-то оттяпать или кого-то съесть, они для начала начинают кричать об агрессивности России. Агрессивный французский император Наполеон III не скрывал того, что хочет поставить на колени Германию. И чем все кончилось? Крымской войной 1853 года с Россией и криками о том, что Россия жутко агрессивное государство.

Где мы были агрессивны? В Европе мы никуда не лезли, с нас хватило несчастного Царства Польского, с которой мы создали себе проблемы на целое столетие. Конечно, бы было бы лучше, если бы Польша получила свою государственность и формировалось как независимое государство, союзное с Россией. Но тогда такие вопросы решали иначе, другая была геополитика. Смешно по этому поводу сейчас предъявлять претензии.

Россия все-таки всегда прирастала территориями.

— У России был свой путь, так сказать, расширения, объективный путь развития. У нас был выбран более разумный, более медленный и постепенный путь, путь интегрирования народов в условиях реалий монархического государства. Может быть, это как раз и было нашим большим плюсом. В условиях естественных границ, в которых мы расширялись, все вопросы (за редким исключением) решались мирно. И, слава Богу, мы имеем теперь многонациональную страну, спаянную общей культурой и историей.

Но некоторые народы не могли смириться с существованием безгосударственности. В частности, поляки. В данном случае это было вполне закономерно. Тут мы вступили с ними в конфликт. Мы сейчас говорим о том, что Наполеон в общем-то хотел ослабления и ликвидации России, как великой державы, этот факт очевиден, с этим практически не спорят.

Поэтому лишний раз убеждаешься в том, как был прав наш император Александр III, который сказал что у России нет союзников, кроме армии и флота. Эту истину должно помнить любое государство, по большому счету у него только один верный союзник — его народ.

А сколько было разговоров о том, что император Александр I был трусливым, нерешительным, неумным…

— Достаточно обладать просто здравым смыслом, чтобы понять: война велась в условиях Российской Империи, где император Александр I был абсолютным монархом и верховным главнокомандующим. И любое решение крупное масштабное принималось с согласия императора. Если бы во главе империи находился никчемный и трусливый император, мы бы ее проиграли.

Александр I четко сформулировал своим командующим, что никакого мира с Наполеоном не будет. Известно, что было написано в его Манифесте: "Я не сложу оружие до тех пор пока последний солдат не оставит Россию". И военачальники — Барклай-де-Толли, Кутузов знали стратегический план императора и его реализовывали. Еще до начала кампании в Петербурге обсуждались разные стратегии борьбы с Наполеоном. Все понимали, что рано или поздно столкновение произойдет. Император психологически и, возможно, даже стратегически был готов к сдаче Москвы. Он знал, что это может произойти.

И поэтому не только не пожурил там командующего, но и наградил его за это. Но помимо планов есть еще личный вклад Александра I в победу. Он принял на себя командование в Европе после смерти Михаила Илларионовича в 1813 году, на протяжении всей компании Александр выполнял роль не только командующего русский войск, но, по сути, командующего союзной армии.

А в битве под Лейпцигом формальный командующий союзными войсками австриец Шварценберг поставил так войска, что только вмешательство накануне битвы Александра I, который изменил диспозицию, спасло ситуацию. И его бросок на Париж, стремительный, но и рискованный — Наполеон со своей армией мог серьезно угрожать нашим тылам. И под Березиной он переиграл Наполеона стратегически. Замечу, сидя в Петербурге и командуя войсками. А ведь телефона и телеграфа тогда не было.

В чем, по вашему мнению, причина того, что фальсификаторы истории в России так активизировались именно в последнее время? Откуда появилось это желание, образно говоря, "поставить лошадь в храм?"

— Эти люди боятся взять на себя ответственность быть гражданином великого государства, великой державы. Они боятся. Это своего рода обуза — быть гражданином великого государства. Наша публика либерально настроенная очень любит говорить: "Зачем нам такая большая страна, были бы маленькие, жили бы как в Голландии, Швейцарии". А я им говорю, нет, девочки и мальчики, вы бы жили как в Бурунди или Руанде. Они тоже маленькие. Потому что когда надо было, народы и Швейцарии, и Голландии, самоотверженно боролась за свою независимость, за территорию, за целостность, за свое величие.

Сначала голландцы боролись с Испанией, потом создали настоящую колониальную империю. Они ни на кого не оглядывались, никого не слушали. Они искренне верили в то, что Голландия правит тоже чуть ли не третью мира. Не сохранили территории, но дух имперский остался. Благодаря ему они так живут сегодня. И нам его терять негоже. А остальное все приложится.

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Интервью подготовил к публикации Сергей Шаров

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