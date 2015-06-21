История обуви: от башмаков до искусства

Пара ботинок может быть как просто предметом гардероба, так и показателем высокого статуса или даже предметом искусства. В эфире Pravda. Ru побывал единственный в России коллекционер обуви Назим Мустафаев, который рассказал об истории появления обуви, о том, как повлиял на обувное дело промышленный век, и о современных технологиях производства.

Фотоархив Pravda. Ru

— Назим, вы занимаетесь уникальным делом, таких людей в мире единицы. Расскажите, пожалуйста, коротко о своей коллекции. Сколько экземпляров она насчитывает? По какому принципу вы ее собираете? Как строится ваша жизнь вокруг вашей обуви?

— Действительно, людей, которые занимаются коллекционированием, не очень много, тем более такого специфического предмета, достаточно распространенного, как обувь. Хотя в мире есть очень хорошие обувные коллекции, но, к сожалению, не в России. У нас в Историческом музее есть неплохая коллекция, в Эрмитаже хорошая коллекция обуви, но она не представляет историю обуви, она представляет историю Зимнего дворца и историю царской семьи.

Я собираю исключительно обувь и все, что связано с обувью. В нашей коллекции есть, скажем, обувные аксессуары, о которых мало кто знает, например, крючки для обуви, пряжки, каблуки, очень много рекламы и фотографий, посвященных обуви. Изначально идея коллекционирования была основана на нашем желании получить какую-то информацию об истории обуви. Мы убедились, что на русском языке очень мало написано, в каких-то учебниках и книгах о моде только слегка затрагивается обувь.

Мы решили взяться за это дело, поскольку я в то время руководил одной из крупных в России промышленных обувных выставок, и это было интересно. Но в ходе формирования материала для книги мы поняли, что фактически иллюстраций нам не найти. Нам пришлось покупать обувь для того, чтобы эту книгу иллюстрировать. Вот так прошло 14 лет, и теперь наша коллекция насчитывает больше 2,5 тысячи пар обуви, а вообще, всего единиц хранения — свыше пяти тысяч, потому что у нас свыше трехсот с лишним крючков, каблуков и самых-самых разных предметов, связанных с обувью.

— А как систематизирована ваша коллекция? По какому принципу вы формируете ее? По хронологическому?

— Хронологический принцип есть и коллекция на нашем сайте представлена именно так — хронологически. То есть самая ранняя обувь в нашей коллекции, если говорить об этнической, — это где-то, наверное, XV-XVI век. Если говорить о европейской, цивильной обуви, то это где-то XVII век, то есть 1650-1680 годы. И до современности. Но современную обувь тяжелее собирать, потому что сейчас период промышленного массового производства и далеко не каждую обувь можно признать интересной. Скорее, речь сейчас идет о дизайнерских работах, о тех вещах, которые выпускаются малым тиражом, необычным дизайном.

— Расскажите об основных, важных вехах производства обуви, например, таких как решение делать обувь на левую и на правую ногу.

— История обуви — это не нечто единое, цельное. В каждой стране это могло быть по-разному, в зависимости от климата, от местоположения, от традиций это очень сильно различалось. Вы можете получить этническую обувь столетней давности, трехсотлетней давности, но она сохранялась в том виде, в каком была. Если говорить о европейских странах, где уже была гражданская обувь, то здесь, конечно, технология прослеживается. Например, изначально обувь изготавливалась на правую и на левую ногу. А потом в силу того, что потребность в обуви возросла, а производство за этим не поспевало, начали делать так называемую прямую колодку.

И до середины XIX века обувь изготавливали на прямую колодку. Но где-то в 1840-х годах появилась необходимость производства прикладов для ружей, и в Америке появился такой станок, который приспособили для изготовления прикладов. У прикладов практически та же система изготовления, что изготовление колодки, и правые-левые стали вытачивать уже промышленным способом. То есть где-то с 1850–1860-х годов прямая колодка почти уходит, остается в какой-то легкой домашней обуви, а вся каблучная обувь уже становится правой-левой, различается.

Важная веха — появление каблука. Доподлинно известно, что примерно с XVI века в европейской моде появляется каблук, причем почти одновременно и в мужской, и в женской, и разница не очень большая, хотя до этого действительно он был только как атрибут военной обуви, на сапогах и для удобства всадника в стремени. Каблук — это серьезная веха, конечно. И кто-то даже считает, что появление каблука изменило привычку человека к хождению.

— То есть обувь повлияла на нашу анатомию каким-то образом?

— Естественно, повлияла на анатомию. И не только обувь — и среда, в которой человек живет, то есть расширение городской среды, твердые поверхности. Считается ведь, что чуть ли не каждые два-три поколения размер ноги вырастает, потому что хождение по твердым поверхностям: асфальту, бетону, другим покрытиям, — ногу расширяет.

— А с какого века обувь перестала просто быть чем-то, что защищает ногу, а стали появляться какие-то дизайнерские тенденции?

— Понятно, что защитная функция — это самая главная и самая основная, но декоративная функция присутствовала всегда. Обувь, как, собственно, и вся мода, всегда была предметом подчеркивания статуса. Скажем, в нашей коллекции есть один образец персидской обуви, про который мы можем более-менее уверенно говорить, что она предназначена для всадника, потому что с точки зрения пешего человека украшать подошву обуви нет никакого смысла, а она украшена.

Другое дело, что в зависимости от платья, от покроя, от длины юбки, менялся центр внимания, то есть когда подол стал подниматься, когда стала видна обувь — она вышла в какой-то центр. В современной истории это 1920-е годы, когда обувь и чулок стали видны, соответственно, украшалась и обувь, и чулок. И очень часто подбирались чулки так, что они были неким продолжением дизайна обуви.

— А с точки зрения достоинства, в века, которые вы более-менее знаете, насколько модельная обувь была дорогая относительно остальных предметов?

— По некоторым описям, дюжина легкой обуви могла стоить, как какое-нибудь животное сельскохозяйственное, то есть это могло быть достаточно дорого, но зависело, опять же, от материалов и от страны. Так, путешествующие по Англии французы отмечают, что в Англии уже к концу XVIII века почти все люди носили хорошую кожаную обувь, добротную. Во Франции — нет, во Франции еще ходили в плетеных и в сабо деревянных, то есть там дорогая роскошная обувь появилась намного позже.

— Какие страны в последние три-четыре века являются законодателями обуви? Или они менялись?

— Они менялись постоянно. Англия долгое время была, до Второй мировой войны, законодателем моды мужской обуви. И эта тенденция прослеживается в названиях итальянских компаний, которые мы сейчас считаем законодателями моды. У многих компаний, производящих мужскую обувь, англозвучащие имена. Например, Паркерсон.

Какое-то время Франция была законодательницей моды вообще, в том числе и обуви. Но если сейчас английскую обувную промышленность погубил дешевый импорт из Китая и Индии, то в конце XIX века для европейских обувщиков Америка была этаким обувным Китаем. Потому что есть свидетельства о том, что в Вене поднимались чуть не бунты обувщиков из-за того, что открывались американские магазины, которые производили обувь, в силу более широкого внедрения технических средств (у них была промышленная революция), дешевле и качественнее. А сейчас в Америке почти нет своего производства обуви.

— С таким повсеместным распространением фабричного производства много ли приобрело и потеряло обувное дело? Прежде всего, наверное, обувь стала и доступнее, и дешевле?

— Есть люди, которые до сих пор не могут носить фабричную обувь, а только заказывают. И необязательно, что на заказ — это намного дороже. Если же вы не говорите об обуви вообще, а говорите о некотором уровне обуви, то хорошая обувь, даже фабричная, тоже будет не дешевая — все зависит от материалов, от того, сколько труда вложено, какая колодка, как это все разрабатывается.

— Расскажите про основные материалы, из которых изготавливается обувь. Мы привыкли к коже или ткани, но сейчас появились такие экзотические образования, как прессованная кожа. Что это такое? В принципе, диапазон материалов, из которых делается обувь, как массовая, так и дизайнерская, достаточно широк?

— Диапазон материалов, которые используются в обуви, очень широк. Я недавно занимался изучением использования пластика в обуви, меня вопрос интересовал потому, что у нас есть коллекция деревянных каблуков, покрытых целлулоидом и украшенных стразами. В 20-е годы это было очень распространено. Так вот, целлулоид считается первой искусственно созданной пластмассой, и он сразу же нашел свое применение как внутри обуви (задники делались, подносочки делались из целлулоида), так и в украшении — пряжки делались из целлулоида, целлулоидом покрывались каблуки, и это далеко не последний пластик, который использовался.

Конечно, если говорить исторически, люди для производства обуви использовали тот материал, который был доступен: где-то кора, где-то кожа, где-то ткань, где-то комбинировали, где-то дерево. Например, такие периоды человеческой истории печальные, как война, всегда приводили к дефициту естественных материалов, и в это время, например, известный дизайнер Сальваторе Феррагамо делал обувь с верхом из рыболовной лески, из целлофана с плетеным верхом, рафии.

Конечно, сейчас используется очень много всего — и искусственная кожа, и прессованная кожа. Прессованная кожа — это не новая уже вещь, из остатков кожи очень часто ее прессовали, формировали листы для каблуков, для подошвы. Она не эластична, она не может использоваться для верха.

— А искусственная кожа — это что?

— Это пластики самые разные. Это может быть текстильная основа, на которую могут быть нанесены достаточно гибкие или создающие ощущение кожи пластики, но свойства ее будут другие, конечно.

— Применительно к моде говорят, что новое — это хорошо забытое старое. К обуви это относится в полной мере?

— К обуви это относится в полной мере. Здесь даже трудно обвинять в чем-то дизайнеров или производителей. В сущности, нога ведь не поменялась настолько, чтобы нужно было, чтобы сделали что-нибудь новое. Нога есть нога, функция ее осталась та же самая, и функции обуви те же самые — защитные, декоративные. Другое дело, что идет постоянное обновление материалов, цветов, каких-то технологий в изготовлении — это правда. Но в сущности ничего такого не меняется.

— А у вас есть какие-то предчувствия смены тенденций или радикального бума в производстве обуви?

— Я могу смело сказать, что примерно с 1980-х годов моды как единой общепринятой линии почти не существует. Сейчас это, скорее, все-таки бренды.

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Интервью к публикации подготовила Мария Сныткова

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