Десять мифов об Америке, в которые все верят

Историю США нельзя назвать длительной, однако она изобилует самыми колоритными персонажами и впечатляющими фактами. Патриоты этой страны заполнили страницы ее летописи преданиями о подвигах своих предшественников. Не обошлось и без мифов. Мифической дымкой покрыты истории с американским флагом, c символом нации — орланом и многие другие.

Пол Ревир, герой американской революции

Пол Ревир, скачущий на лошади с криками "Британцы идут!" — одна из самых знаковых сцен войны за независимость. Вот уже почти 250 лет Ревир считается одним из величайших патриотов своей страны. Однако эти события имеют мало общего с реальностью. Образ Пола Ревира на лошади встречается, по большому счету, только в стихотворении Генри Уодсфорта Лонгфелло, написавшем его спустя 85 лет после той самой сцены. Поскольку Логфелло был поэтом, а не историком, он позволил себе некоторые вольности, чтобы нарисовать как можно более героическую картину.

Бетси Росс и американский флаг

Легенда о том, как Бетси Росс придумала первый американский флаг, сегодня очень популярна — главным образом, из-за значимости самого символа. Но правда заключается в том, что ни одного исторического свидетельства о том, что именно Росс или любой другой человек был автором дизайна флага с 13 звездами, расположенными по кругу, не существует. Да и сама Росс никогда не приписывала себе эту заслугу. По словам Бетси, ее вклад заключался в том, что она предложила изобразить на флаге пятиконечные, а не шестиконечные звезды, потому что их было проще рисовать.

О том, что именно Росс создала флаг, рассказал ее внук Уильям Канби спустя 35 лет после смерти своей бабушки. Канби отметил, что это настоящая семейная легенда. А дело обстояло так: однажды в магазинчик Бетси зашел сам Джордж Вашингтон, и она здорово его удивила, показав, насколько проще изображать пятиконечную звезду по сравнению с шестиконечной, пишет News Forage.

Недолго думая, Вашингтон поручил Бетси разработку дизайна флага. История, безусловно, трогательная, однако Канби не смог представить доказательств в поддержку семейной легенды. Впрочем, это не помешало ему озвучить ее в ходе празднования юбилейного, сотого, Дня независимости, после чего история об одном из первых патриотов Америки получила широкую огласку.

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Бенджамин Франклин и птица-символ нации

Большая государственная печать США с белоголовым орланом в центре была утверждена в 1782 году. Однако слухи о том, что Бенджамин Франклин на самом деле хотел, чтобы вместе орлана там была дикая индейка, не смолкают до сих пор. И в этой истории есть доля правды. Франклин считал, что птица на эскизе печати больше походила на индейку, чем на орла.

Да и к белоголовому орлану он симпатий не питал из-за его "низких моральных качеств" — пропитание эта птица добывает, отбирая еду у других. Индейка же, по словам Франклина, гораздо более смелая и уважаемая птица, хотя и кажущаяся бестолковой. Обо всем этом Франклин написал в письме своей дочери, так что эта версия так никогда и не была признана официальной.

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Ковбойская шляпа

Ковбой — один из главных символов американской культуры, однако это не значит, что его образ безукоризнен. Знаменитые шляпы, "стетсон", казалось, носили все без исключения ковбои Дикого Запада. В реальности же такой фасон появился лишь в 1865 году, а популярность к нему пришла и того позже — в конце XIX века. До этого ковбои, как правило, носили нечто похожее на котелок. В почете были и сомбреро, а настоящие джентльмены предпочитали цилиндры.

"Хьюстон, у нас проблемы"

Одна из самых известных цитат в истории кино, на самом деле, в оригинале звучала несколько иначе — "Хьюстон, у нас были проблемы". Эта фраза стала известной благодаря фильму "Аполлон-13", где ее произнес командир Джеймс Ловелл в исполнении Тома Хэнкса. На самом же деле, изначально она принадлежала запасному пилоту Джеку Суигерту, которого сыграл Кевин Бэкон.

Война миров

Практически каждый американец слышал историю о том, как однажды радиоведущий Орсон Уэллс устроил радиошоу по мотивам романа Герберта Уэллса "Война миров". Якобы многие тогда подумали, что все происходит на самом деле и планета захвачена, после чего началась паника. Однако в этой истории есть только доля правды. Кое-кто действительно счел репортаж Орсона истиной, но масштаб паники был сильно преувеличен — главным образом, потому, что шоу слушали не так уж много людей, сообщает News Forage.

Аудитория у радиостанции была небольшой, к тому же шоу транслировалось параллельно с гораздо более популярными программами. Вдобавок ко всему, ряд филиалов CBS решили заменить постановку чем-то другим, а остальные во время каждой рекламной паузы напоминали, что вся история — вымышленная.

Другими словами, в заблуждение было введено относительно небольшое количество людей, однако это событие все равно получило большую огласку, и миф о массовой панике жив и по сей день. Почему? Благодаря газетам. В то время конкуренция между старым и новым, газетами и радио, была очень высока, и журналисты никак не могли упустить возможность выставить радио в дурном свете — мол, это глупое развлечение, да к тому же и опасное.

Самоубийства на Уолл-Стрит

Говорят, что биржевой крах 1928 года оказался настолько суровым, что немало банкиров, брокеров и других работников финансовой сферы остались совершенно без средств к существованию. Отчаявшиеся клерки не придумали ничего лучше, как начать массово выбрасываться из окон. Отчасти это действительно так, но только отчасти.

Количество суицидов в Нью-Йорке на протяжении нескольких месяцев после финансового коллапса несколько выросло, однако это — распространенная реакция общества на ту или иную трагедию. Покончили с собой и несколько видных финансовых деятелей того времени, правда, они выбрали другой способ, нежели чем выбрасываться из окна. Всего же после биржевого краха только два человека покончили с собой именно тем способом, о котором гласит миф.

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Подписание Декларации независимости

Каждый год 4 июля американцы празднуют День независимости — именно в тот день отцы-основатели подписали соответствующую декларацию. Но в политике ничто и никогда не делается за один день. Четвертое июля 1776 года — это дата ратификации заявления. Сам же процесс начался 1 июля на Втором Континентальном конгрессе в Филадельфии.

Следующие несколько дней ушли на правку первоначального варианта декларации написанной Томасом Джефферсоном. А подписали декларацию только 2 августа, да и то не все. Пять делегатов подписали ее позже, а еще двое вообще не поставили свои подписи.

Наряд пилигрима

Попросите любого человека описать паломника, и он, скорее всего, упомянет простые черные или белые одежды, ремень с пряжкой и большую шляпу. Так большинство американцев представляют себе внешний вид пилигримов. На самом же деле вкус у паломников был получше — приехавшие из Англии пилигримы носили одежду елизаветинской эпохи, модную в ту пору. Паломники любили яркие наряды, поэтому, отправляясь в Новый Свет, захватили с собой красители для ткани. Пряжки они не носили — это был достаточно дорогой аксессуар, к тому же простые ленточки были дешевле и гораздо доступнее.

Эбнер Даблдэй и бейсбол

Этого господина принято считать изобретателем такой игры, как бейсбол, хотя доказательств маловато — если они вообще есть. Однако, как и в случае с Бетси Росс, это милая история, которую все предпочитают правде. Когда бейсбол начал набирать популярность, специальная комиссия организовала расследование с целью выявить истоки происхождения этой игры.

Один из членов комиссии, Альберт Сполдинг, был крайне недоволен тем, что бейсбол считают вариацией уже известной лапты. Сполдинг стремился к тому, чтобы бейсбол, любимая многими игра, считалась стопроцентно американской, и история с Даблдэем подходила как нельзя лучше. И так появилась следующая версия: бейсбол придумал генерал, участник Гражданской войны, еще в детстве, когда жил в маленьком городке в штате Нью-Йорк. Разве не прелесть?