Гимн Украины сочинил патриот России

Пятнадцатого января 1839 года родился Павел Чубинский, автор стихотворения, впоследствии, с 1992 года, ставшего текстом гимна Украины — это сегодня проходят в школах Незалежной. Но вот о том, что еще в XIX веке все словари того времени называли его истинным патриотом России, исследователем Русского Севера, юным украинцам нынче практически не рассказывают…

Знают ли украинцы историю гимна Украины

Чего уж там, сегодня каждый украинский школьник, наверное (?), знает, что автором слов гимна Украины является именно Павел Чубинский. И это, без сомнения, правильно — ведь юная поросль любого суверенного государства должна знать, кто хотя бы сочинял государственный гимн! И что до Бандеры люди тоже как-то умудрялись жить, в конце концов. Надеюсь, что ни у кого из наших читателей не возникает сомнений в том, что нынешняя Украина — государство, хм, независимое (это я без всякого ерничества!). Причем даже от собственной истории порой довольно-таки независимое…

Хотя с другой стороны, знание истории своей страны полезно только тогда, когда она не обрастает диким количеством мифов, вымыслов и домыслов… Впрочем, хватит философствований, их и так в наше время хватает со всех сторон. Перейдем к фактологии, почерпнутой из энциклопедий, доступных всем. Причем упор сделаем на самых старых энциклопедических текстах, которые даже "злобные москали" не силах извратить, потому как их в те времена еще и в помине не было. Биографические словари конца ХІХ века и начала XX-го довольно подробно рассказывают о Чубинском… Несколько цитат.

Вот цитата про Чубинского из "Санктъ-Петебургских ведомостей" за 1913 год: "За сорок пять лет своей жизни он сделал то, что не всякий успеет за девяносто. В далеких архангельских селах на льнопосадках знают ученого Чубинского не хуже, а то и лучше, чем в некоторых глубинках Малороссии. Его труд "Отчет о льноводстве, льняном производстве и льняной торговле в северном районе" 1869 года пережил уже не одно переиздание. На Севере многие хорошо помнят, что при Чубинском "Архангельские губернские ведомости" были читаемы даже в столице.

Именно эта газета первой в Российской империи выпустила очерк на смерть ученого, а спустя год после его смерти в Архангельской губернии была проведена подписка на сбор средств по установке памятника Чубинскому в местечке Борисполь под Киевом".

А вот цитата из "Русского биографического словаря" (в 25 томах), который издавался Санкт-Петербургским Императорским Русским историческим обществом под наблюдением его председателя А. А. Половцова с 1896 по 1918 год: "Чубинским… были составлены очерки народных юридических обычаев Архангельской губернии…

В статье "О промышленном состоянии Севера России и мерах к его развитию" Чубинский дает краткие очерки некоторых сторон экономической жизни этого края: хлебопашества, продовольствия края, мурманских рыбных промыслов, лесной промышленности и др., а затем высказывает свои соображения и предположения, осуществление которых могло бы повести, по его мнению, к развитию промышленности и вместе с нею к благосостоянию края. Главными из этих предположений являются: соединение Белого моря с Балтийским и развитие судостроения".

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Как сочинялся гимн Украины

Но первую свою известность будущий автор текста гимна Украины приобрел, когда написанные слова его единственного в жизни стихотворения были опубликованы во Львове, в журнале "Мета" ("Цель"), № 4 за 1863 год. Там их и прочитал Михаил Вербицкий, посчитавший поначалу, кстати, что стихи написаны Тарасом Шевченко. А датой написания слов гимна, как уверены историки, следует считать весну 1862 года, когда на своей киевской квартире Павел Чубинский на студенческой вечеринке на мотив сербской народной песни "Жие Србие" и слова польской "Ще Полска не згинела…" написал свой вариант песни студентов Кирилло-Мефодиевского братства.

В августе 1862 года Чубинский был выслан в Архангельскую губернию под полицейский надзор "до особого Высочайшего повеления". Что касается тезиса некоторых его "новых" биографов о том, что Павел Платонович пострадал за свое единственное поэтическое творение (о других как минимум ничего не известно), то из документальных фактов тех времен вытекает: никакого отношения к ссылке Павла Чубинского его единственный стих "Ще не вмерла в Україні…" не имеет.

Уже через месяц после прибытия в город Пинегу он организовал кружки помощи сиротам и обездоленным детям Севера, а также возглавил экспедицию по изучению Печорского края и Заполярного Урала. Помимо прочего, он изучил процесс выращивания льна в губернии, немало способствовал улучшению качества льняной мануфактуры, возглавил статистический комитет губернии и по личному распоряжению губернатора был назначен главным редактором газеты "Архангельские губернские ведомости".

Из энциклопедии издания Брокгауза, 1904 год: "…В 1863 г. поступил на службу в Архангельской губернии и оставался на службе до 1869 г., занимая разные должности: секретаря статистического комитета, редактора губернских ведомостей, чиновника особых поручений при губернаторе и т. д. В Архангельском крае началась и научная деятельность Ч., выразившаяся здесь в ряде работ по изучению этнографии и экономического состояния края.

Работы Ч. обратили на него внимание вольного экономического и географического обществ и в 1867 г. Ч., по поручению этих двух обществ, предпринял экскурсию по северу России для изучения хлебной торговли и производительности в бассейне Северной Двины. Во время этой экскурсии Ч. объехал семь губерний северного края. Материалы, собранные и обработанные им, изданы вольным экономическим и географическим обществами. Ч. принимал также участие в трудах комиссии по исследованию Печорского края".

Уже будучи освобожденным от полицейского надзора и проживая в Борисполе, Чубинский вспоминал: "Семь лет я трудился на Севере для русской науки и правительства. Не стану перечислять моих трудов, но они показали, насколько я интересовался населением великорусского и финского племен. Помимо этнографии, я коснулся всех отраслей экономического быта народа, и заметки по этим вопросам послужили предметом многих представлений господ губернаторов; и даже до сих пор случается встречать в газетах правительственные распоряжения, вызванные давними представлениями, которые возникли по моей инициативе. Я работал на Севере без устали и доказал мою любовь русскому народу".

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Биография автора стихов к гимну Украины

Ну что ж, а теперь собственно к биографии автора украинского гимна. Родился Павел Чубинский в 1839 году на родовом хуторе Чубинка (Чубинское), близ нынешнего международного аэропорта Борисполь под Киевом. Учился в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете. В 23 года, как свидетельствуют многие исторические первоисточники, за один вечер на студенческой пирушке с сербами написал стихотворение "Ще не вмерла Україна", начало которого весьма похоже на написанный ранее гимн Польши "Ешче Польска не згинела" (или, как он чаще упоминается, марш Домбровского).

Л. Белецкий, который знал П. Чубинского с юношеских лет, рассказал об истории создания песни в своих воспоминаниях, опубликованных в журнале "Украинская жизнь" в 1914 году: "В печати мне встречалось указание, что песня "Ще не вмерла Україна" — народная. Я могу засвидетельствовать, что это ошибочное мнение: она действительно сочинена Павлом Платоновичем при следующих обстоятельствах. На одной из вечеринок Киевской громады с сербами в том доме, где квартировал и Павел Платонович, пели хоровую сербскую песню, содержание которой не помню, но в ней были слова… "Серце біе и крев ліе за свою слободу" (Сердце бьётся и кровь льётся за свою свободу).

Чубинскому очень понравилась эта песня. Он вдруг исчез, а спустя некоторое время вышел из своей комнаты с написанной им песней "Ще не вмерла Україна" на мотив сербской песни. Тут же под руководством Павла Платоновича хор разучил эту новую песню при общем воодушевлении, и она пошла в ход. Таким образом, эту песню Павел Платонович сочинил экспромтом".

На начальную строку стиха Чубинского, как утверждают искусствоведы, значительно повлиял "Марш Домбровского", его первая строчка: "Jeszcze Polska nie zginęła" (в русском произношении — "Ещче Польска не сгинела"). На мотив "Марша Домбровского" словацкий поэт Само Томашек сочинил песню "Гей, Славяне", ставшую впоследствии гимном Югославии. В 19173-1920 годах "Ще не вмерла України" как единый государственный гимн законодательно не был утвержден, использовались и другие гимны. Но в 1939 году именно текст "Ще не вмерла України" на какое-то время был утвержден гимном Карпатской Украины…

Студентом Санкт-Петербургского университета Павел Чубинский принимал участие в нигилистической деятельности и получил от жандармов следующую характеристику: члены группы Чубинского "действуют с намерениями распространения в народе социализма и коммунизма, и, по словам некоторых, их стремления негативно влияют на доверчивую молодежь простого класса".

Находясь в ссылке, он принял участие в историко-статистическом изучении края. Благодаря личным качествам занимал разнообразные должности в губернских статистических комитетах. В 18633-1869 годах Павел Чубинский — секретарь Архангельского губернского статистического комитета, в 18683-1869 редактор неофициальной части "Архангельских губернских ведомостей", считавшейся одним из лучших органов провинциальной периодической печати России. Исследовал он в числе прочего и глухую Пермиловскую тайгу (это современная территория Плесецкого района Архангельской области — там находится сейчас самый северный в мире космодром), и быт проживавших там в XIX веке ненцев.

Проведенная Чубинским работа на Севере получила высокую оценку Российского географического общества, и уже в 1869 году Павел Платонович был не только освобожден от надзора, но и получил право проживания в любом городе Российской империи.

После семи лет ссылки Чубинский возвращается в Киев, где по поручению того же Российского географического общества, возглавляет экспедицию по изучению Юго-Западного края Малороссии (ныне Киевская, Черкасская, Винницкая и Хмельницкая области). Результатом экспедиции стал труд "Малорусское племя", в котором Чубинский обосновал равноправное хождение на территории Юго-Западного края русского и украинского языков как языков близких славянских народов.

В 1879 году в Петербурге вышли семь томов труда Чубинского, изданных в девяти книгах под общим названием "Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край" - это уже по итогам работы в Малороссии. За этот труд он еще при жизни был награжден тремя золотыми медалями Российского, Французского и Английского географических обществ. Странно, но современные, даже неистовые "майданные" украинские историки как-то не "спотыкаются" о такое название, данное самим автором гимна Чубинском территории, относящееся к нынешней Украине — "Западно-Русский край"…

К лету 1879 года здоровье Павла Чубинского заметно ухудшилось, и уже осенью того же года он окончательно переезжает в Борисполь. Однако не успел ученый нарадоваться возвращению в родной край — инсульт на долгие пять лет приковал его к постели. 16 (27) января 1884 года, на второй день после собственного 45-летия, Павел Чубинский скончался…

В общем, Павел Чубинский, если ориентироваться на более ранние первоисточники, появившиеся еще задолго до майданов и "незалежностей", прежде всего считал себя принадлежащим к русскому народу, которого только части составляли населения Великороссии и Малороссии. Как ни крути, любовь свою к русскому народу он доказал многими своими трудами на пользу ему…

Ну и в заключение. Автор текста гимна Украины — действительно Павел Чубинский, а нынешней музыки — Михаил Вербицкий. Так вот, при жизни они не только не знали о существовании друг друга, но и не предполагали даже, что станут авторами украинского гимна. Вербицкий, талантливый музыкант и композитор, подданный Австро-Венгрии, всю свою жизнь пробыл настоятелем церкви в селе Млыны (ныне Подкарпатское воеводство Польши, где он и похоронен).

15 января 1992 года музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины, что нашло свое отражение в Конституции Украины. Однако только 6 марта 2003 года Верховная рада Украины приняла закон "О государственном гимне Украины", предложенный президентом Леонидом Кучмой.

Законопроектом предлагалось утвердить как государственный гимн музыку Михаила Вербицкого со словами только первого куплета и припева песни Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна". В то же время первая строфа гимна, по предложению Кучмы, звучала "Ще не вмерли України ні слава, ні воля"…

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