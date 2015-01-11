Древние славяне – народ из голодного леса

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История России полна белыми пятнами, разночтениями и домыслами. Именно поэтому до сегодняшнего дня существует столько концепций, теорий и различных взглядов, особенно на историю Древней Руси. О становлении древних славян как нации, как государства в видеостудии Pravda.Ru в беседе с главным редактором Инной Новиковой рассказал историк, археолог, доктор исторических наук и специалист по истории Средних веков Владимир Петрухин.

Фото: a-shishkin. ru by Andrey Shishkin is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

— Владимир Яковлевич, есть такое мнение, что до монгольской эпохи славяне были мягкие, мягкотелые, общительные и доброжелательные. Или они все-таки были достаточно жесткие? Ведь у нас же все былины, даже "Слово о полку Игореве", говорят о том, что все время были какие-то войны, какие-то дружины… Вся древнерусская литература совсем не про любовь начиналась…

— Да, в древнерусской литературе нет никаких романтических историй, кроме Ярославны. Но и она явно маргинальная, потому что за землю русскую там полегли русичи в половецкой степи.

Конечно, славяне были обыкновенным народом. Необычным было то, что они были оттеснены в начале своей истории, а это было еще до начала Средних веков, это была вторая половина нового тысячелетия. Они были оттеснены в лесную зону. В степи было страшно.

— Там открытое место, там всегда могут напасть.

— Там кочевники, они всегда вооружены, организованы, не потому, что они агрессивны от природы, а потому, что сам их быт был таков. Надо было охранять свои стада и перегонять их. Стоило кому-то напасть и перебить скот, целый народ просто погиб бы от голода. Поэтому боевая организация кочевников, включая и монголов, — это суровая необходимость степного быта.

Славяне не могли соваться в степь, пока не возникли казачьи войска, которые были в состоянии охранять границы.

— Когда возникли казачьи войска?

— В позднем Средневековье, после монголов.

— И славяне пошли в Сибирь?

— Ну, да, и туда пошли, опять против тех же татар. До того славяне не могли пользоваться этими черноземами.

— А в лесу что они делали? Мед собирали?

В лесу? Если б мед… Надо было пахать землю, одним медом сыт не будешь. Нужно было выращивать хлеб. И это была тяжелая жизнь, голодная жизнь, потому что надо было выжигать леса.

— Но выжигать так, чтобы поля оставались огорожены лесами…

— Ну, конечно, на границах лесов были поля, в бассейнах рек. Поля плодоносили какое-то время, потому что после выжига зола была как удобрение. Лет пять могли там снимать урожай, потом надо было все бросать и идти дальше.

— Они не догадывались, что можно было делать так, чтобы одно поле отдыхало, а другое можно было засеивать?

— Да, не догадывались, пока греки не научили их этому, а это было уж после монгольского нашествия. До того эта трехпольная система с отдыхающими полями была неизвестна. Нужна была агрокультура. А где ее было взять? Они, конечно, вышли на Балканы в какой-то момент, но там они были ассимилированы, получили оттуда письмо благодаря грекам Кириллу и Мефодию, а агрокульуры пока не получили.

— Кирилл и Мефодий разве не болгарами были?

— Нет, они были греками. Это болгарские романтики, коллеги мои, увлекаются иногда и говорят: "Ну, ладно, мы знаем, что они были греками из Солоник, но вот Кирилл, он, скорее всего, был болгарин". Ну, пусть его брат Мефодий будет греком, а Кирилл пусть будет болгарином. Такие романтические истории бытуют и до сих пор тиражируются.

Но все же Кирилл и Мефодий были греками, учеными, их благословил константинопольский патриарх Фотий. Это был уникальный случай во всей греческой истории и нашей совместной.

Итак, агрокультуры не было, поэтому приходилось осваивать огромные территории, чтобы прокормиться, не из любви к путешествиям, а надо было все новые и новые поля осваивать, и все силы были брошены на это.

И, конечно, при этом не хватало сил на войну. Держать армию и кормить ее было невозможно.

— А дружины?

— Они, конечно, были, чтобы обороняться, но этим дружинам нужно было и пахать.

— Владимир Яковлевич, вы говорите, им нужно было осваивать новые земли, не самые лучшие для земледелия, но более безопасные. А где эти территории находились?

— Прежде всего, это было среднее Приднепровье, правобережье и левобережье, так называемая "Северская земля". Нынче это Чернигов, в сторону современного Харькова эти земли простираются.

Удалось когда-то договориться с хазарами, которые владели где-то с VII по X век черноземами в степи, хазары пустили славян до бассейна Дона. Вот тогда была создана основа для государственности, не только русской, но и хазарской. Кормить нужно было их всех, нужно было зерно. Славяне были умельцами, пахать они умели всегда. Недаром у нас в былине пахарь Микула Селянинович сильнее князя с дружиной.

— А вот вещий Олег собирается "отмстить неразумным хазарам". Так они дружили или воевали?

— Это миф. Олег не воевал с хазарами. У него была другая цель — прибить щит и получить с греков много денег. Это то, о чем мечтали все со времен Вещего Олега и заканчивая нашим временем, потому что американцы "тупые", они тоже должны делиться со всеми, кто у них попросит денег.

— Это была территория современной Украины?

— Это не только территория Украины. Дошли до Новгорода, до Прибалтики. Вот в Прибалтике были замечательные плодородные земли, в том числе для скотоводства, очень богатые земли вокруг Балтийского моря. Поэтому постоянная драка была (не дай Бог, еще и продолжится из-за этих земель) между Россией, Польшей, Швецией…

Беседовала Инна Новикова

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