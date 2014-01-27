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Автор Игорь Буккер

"Евреев на Мадагаскар", или Начало Холокоста

Наследие

27 января 1945 года выжившие изможденные узники Освенцима обнимали советских солдат-освободителей, навсегда погасивших печи крематориев. В этот день ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, утвержденный решением Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. За время существования лагеря смерти в нем погибли, по разным оценкам, от полутора до 2,2 миллиона человек, преимущественно евреев.

"Евреев на Мадагаскар", или Начало Холокоста

У преступников чаще всего нет национальности, чего не скажешь о жертвах преступлений, совершаемых по национальному признаку. Подобные преступления мы именуем геноцидом, а для обозначения "окончательного решения еврейского вопроса" нацистами используем слово на иврите Шоа или на древнегреческом — Холокост. Когда мы обращаемся к каким-либо событиям в истории, важно, не забывать преподанные человечеству уроки. Один из таких уроков состоит в том, что преступная политика превращает в палачей и карателей людей самых разных национальностей.

Обвинение Запада в Холокосте

В 1979 году в то время занимавший пост генерального директора бюро израильского премьер-министра политик и дипломат Элияху Бен-Элисар (Eliahu Ben-Elissar) написал диссертацию, в которой обвинил руководство Великобритании, Франции, США и некоторых других стран в том, что их политика способствовала потаканию нацистам в проведении "окончательного решения еврейского вопроса". Тогдашний глава правительства Израиля Менахем Бегин назвал Бен-Элисара "выдающимся историком нашего времени" и отметил, что его труд "имеет большое историческое и воспитательное значение" и его должен прочитать каждый израильтянин. Хотя в своей работе Бен-Элисар, отец которого был убит в нацистском концлагере за два месяца до окончания войны, частично реабилитировал вину Гитлера в еврейском вопросе.

Как появился план выселения евреев на Мадагаскар

Согласно ныне уже покойному Бен-Элисару, Гитлер с самого начала вовсе не планировал поголовного уничтожения евреев. Во главу угла ставился экономический вопрос: евреи обязаны были покинуть Германию, оставив все свое имущество. В частности, в 1927 году голландец Эгон ван Вингене (Egon van Winghene) выдвинул проект переселения европейских евреев на остров Мадагаскар, и одно время такой точки зрения придерживался обергруппенфюрер СС и генерал полиции Райнхард Гейдрих (Reinhard Heydrich). Справедливости ради скажем, что впервые мысль о депортации евреев на Мадагаскар высказал в 1885 году антисемитски настроенный немецкий ориенталист и политик прусской Консервативной Партии Пауль Антон де Лагард (Paul Anton de Lagarde, 1827-1891).

Летом 1940 года Гейдрих передал этот план министру иностранных дел Риббентропу, с тем чтобы после поражения Франции отобрать у нее Мадагаскар, создать на острове военно-морскую базу и поселить там 4 млн. евреев. При этом в первую очередь туда поплыли бы крестьяне и ремесленники, а не денежные тузы. На конференции по еврейскому вопросу, проходившей с 6 по 15 июля 1938 года, во французском городе Эвьян-ле-Бен (Évian-les-Bains) польская сторона озвучила данное предложение голландца.

Однако осуществить подобный нелепый прожект было также трудно, как Сталину переселить советских евреев на Дальний Восток, в Биробиджан. Однако ни одна из 32 стран-участниц французской конференции, созванной по инициативе американского президента Франклина Д. Рузвельта, не только не предприняла никаких конкретных шагов по спасению евреев.

Восточная Европа выслала евреев в гитлеровскую Германию

Более того, правительства Чехословакии, Венгрии, Югославии, Италии, Франции и Люксембурга после аншлюса Австрии выслали в Рейх большое количество евреев, прекрасно осознавая, что в Германии их ждет гибель. Власти Швейцарии вполне осознанно пошли на сокращение еврейского населения страны.

Если в 1930 году там проживало 8 170 евреев-иностранцев, то через десять лет, согласно Бен-Элисару, их стало всего на тысячу больше. "Мы не хотим иудизации нашей страны", — так в августе 1938 года некий швейцарский дипломат объяснял политику своего правительства в германском министерстве иностранных дел.

Гитлер: евреи — враги немецкого народа

Гитлер и его подельники провозгласили евреев врагами немецкого народа еще до прихода нацистов к власти, когда они смогли приступить к реализации своих чудовищных планов. С началом войны верхушка Третьего рейха пообещала "окончательное решение еврейского вопроса", в конце концов превратившееся в холокост. Эволюция еврейского вопроса в количественном и качественном отношении происходила постепенно. После захвата Польши еврейский вопрос приобрел для нацистов иные масштабы, так как в этом государстве проживало больше евреев, чем в других европейских странах, попавших под сапог гитлеровцев. Два миллиона польских евреев оказались в немецкой зоне оккупации. На оккупированных советских территориях в руках фашистов было уже почти 4 миллиона евреев.

В ноябре 1940 года Гитлер запретил публиковать свою статью "Евреев на Мадагаскар" (Die Juden nach Madagaskar), по мнению Бен-Элисара, в это время фюрер решил приступить к "окончательному решению еврейского вопроса" самими жесткими методами. Но это не совсем так, о "мадагаскарском проекте" нацистские бонзы не забывали. За три недели до нападения на СССР Гитлер говорил об этом с Муссолини, а месяц спустя в беседе с хорватским лидером Квартерником фюрер выбирал между Сибирью и Мадагаскаром. Об этом в своей книге "Третий рейх. Новая история" (The Third Reich. A New History.), вышедшей 14 лет назад, сообщил британский писатель и историк Майкл Бёрли (Michael Burleigh). В результате с лета 1941 года два конкурирующих ведомства (рейхсфюрера и РСХА) изыскивали способы как переправить на Восток 10 млн славян и евреев из Польши и западных советских районов и освободить земли для немецких колонистов.

Как появлялись еврейские гетто в Восточной Европе

Примерно в это самое время один за одним появляются еврейские гетто: в октябре 1940 г. — Варшавское, в марте 1941 г. — Краковское, в апреле 1941 г. — гетто в Радоме и Люблине. Гетто планировались в качестве временной меры и условия содержания там были ужасающими. Показателен уровень смертности в них. В Лодзинском гетто погибло 25 процентов населения, в Варшавском — 18. В условиях нечеловеческого бытия нечего и говорить о гуманизме между евреями. Положение евреев в гетто ухудшалось вместе с ухудшением положения Рейха на фронте.

Еще до начала реализации плана "Барбаросса", на территории Польши руководство СС опробовало методы массовых убийств, осуществляемых оперативными группами полиции безопасности и СД, силами так называемых "айнзатцгрупп" (Einsatzgruppen), находившихся в подчинении Гейдриха. В их задачу входило уничтожение не только по национальному признаку, но и вообще всех врагов нацизма, включая интеллигенцию, духовенство и политиков. Протесты со стороны офицеров вермахта вынудили Гейдриха на время прекратить расстрелы поляков и евреев. Командующий группы армий "Юг" Герд фон Рундштедт (Gerd von Rundstedt) в сентябре 1939 года потребовал незамедлительного прекращения преследований евреев. В ответ на демарш своего полководца Гитлер назначил на должность гауляйтеров и генерал-губернаторов самых фанатичных партработников, предоставив им полную свободу действий. Рундштедт подал в отставку, но и сменивший его генерал-полковник Йоханнес Альбрехт Бласковиц (Johannes Albrecht Blaskowitz), слывший жестким человеком, выказывал отвращения к таким акциям. В результате вермахт жаловался Гитлеру на зверства эсэсовцев, а чины этого ведомства описывали брутальность армейцев.

В дальнейшем Гейдрих учел сей негативный опыт. Айнзацгруппы получили собственную юрисдикцию и подчинялись армейскому командованию лишь в вопросах, касающихся передислокации, питания и организации быта. "С началом операции "Барбаросса" почти весь личный состав СС оказался на передовой, поэтому кроме печально известных Einsatzgruppen, безопасность осуществляли всего пара бригад и кавалерийских полков. Постепенно полицейские формирования оказались разбавленными солдатами, набранными в Прибалтике и на Украине. Недостаток в живой силе привел к тому, что армейские полицейские части стали укомплектовывать местными добровольцами", — сообщает в книге "Партизаны и каратели" Антон Олейников.

Как католическая церковь пыталась спасти евреев

Бывшие охранники нацистских концлагерей, такие как Иван Демьянюк и Федор Федоренко, только верхушка айсберга, состоящего из коллаборационистов всех мастей и национальностей. Особенно большой размах еврейские погромы приняли на Украине. Глава Униатской церкви на Украине епископ Шептицкий отправил папе Пию XII и Гиммлеру письма, в которых осуждал погромы и их развращающее влияние на молодежь. По свидетельству Майкла Бёрли, епископ, вопреки угрозе расстрела за укрывательство евреев, приютил у себя в доме 150 еврейских детей и 15 раввинов. Среди историков нет единого мнения по поводу того, кто начал погром во Львове (Лемберге), в ходе которого было уничтожено 4 тысячи львовских евреев — айнзацгруппы или украинские националисты из ОУН. Зверства над евреями учиняли не только украинцы, но и поляки, литовцы, румыны, венгры. Среди части историков превалирует аргументированное мнение, что жестокость нацистов по отношению к евреям вызвала значительно большую поддержку не среди немцев, а среди украинцев, хорватов и литовцев, хотя к холокосту так или иначе были причастны примерно 200 тысяч немцев и фольксдойче.

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