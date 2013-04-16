Русский миллионер стал советским пенсионером

Первым персональным пенсионером СССР в 1928 году стал бывший российский медиамагнат, книгоиздатель, мультимиллионер Иван Дмитриевич Сытин. Издатель учебников, "Детской энциклопедии", журнала "Вокруг света" и газеты "Искры", "отец" русского издательского дела Сытин интересен еще и тем, что изобрел многоуровневый маркетинг, именуемый "сетью офеней".

Иван Дмитриевич Сытин родился 24 января (5 февраля) 1851 года в селе Гнездниково Солигаличского уезда Костромской губернии. Быть как его отец, Дмитрий Герасимович, волостным писарем сметливый парнишка не хотел. Без разрешения бати и благословения матушки Ольги Александровны, 12-летний отрок отправился в Нижний Новгород, чтобы сделаться торговцем. Нижний Новгород тогда славился своими ярмарками и окончивший три класса сельской школы подросток Иван Сытин там начал торговать с лотка меховыми шкурками.

Прожил Ваня у дяди в Нижнем два года и подался в Москву, к дядюшкину знакомому, купцу-старообрядцу Петру Николаевичу Шарапову. Осенью 1866 года Сытин начал трудиться в книжной лавке купца-меховщика, так как в меховой торговле места для него тогда не нашлось. Мальчику приглянулась новая работа. Он с удовольствием не только торговал, но рассматривал занятные лубочные картинки, читал книжицы поучительные, смешные и жалостливые. Особенно интересовали Ваню Сытина книжки, которые хозяин до поры запрещал ему смотреть. Поскольку своих детей у Петра Николаевича не было, Ваня вполне мог рассчитывать на то, что со временем дело купца перейдет к нему. Шарапов в толковом, работящем и послушном парне души не чаял.

В ожидании "наследства" подросток зря времени не терял. Дорогие полные собрания сочинений модных авторов резко падали в цене в том случае, если был некомплект. Ванечка изредка прятал томик из очередного собрания, винился перед хозяином за пропажу, честно платил за "украденную" из своего пятирублевого жалования один рубль 20 копеек. Позже выкупал оставшиеся тома за пять рублей, прибавлял к ним недостающий (припрятанный) том и сбывал букинистам-барышникам с Никольского рынка этот комплект за 15 рублей. Скажите на милость, зачем же с такими арифметическими талантами долбить в школе учебник математики, в задачках которого уныло талдычили про какие-то яблоки?

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Пока другие мальчишки, начитавшись до одури книжек, грезили о дальних странствиях и мечтали стать 15-летними капитанами, 15-летний Ваня Сытин хранил в копилке, полученную (не скажешь, что совсем уж нечестным путем) книжную прибыль. Самое главное, что позже книгоиздатель Сытин будет выпускать произведения писателей, которые в молодости предавались поэтическим грезам, вместо того, чтобы откладывать монетки. Бизнесменами они были, прямо скажем, никудышными, зато ваяли гениальные вещи, а у Ивана Дмитриевича была не просто толстая мошна, но и эстетический вкус. Каждому свое и такой союз дал-таки свои плоды.

В 20 лет, уже Ивана Дмитриевича, а не Ваньку, определяют работать в филиал — нижегородскую лавку Шарапова. Должность ответственная да к тому же в знаменитом не только на всю Россию Нижнем Новгороде. А город-ярмарку он уже знал хорошо. Новому управляющему предстояло наладить рынок сбыта лубочных книжец. Простецкий народный лубок не пользовался спросом среди высоколобой нижегородской интеллигенции. И тогда Сытин, не знавший ни популярного в те времена французского, ни тем более "варварского" английского, — создал многоуровневый маркетинг. По-русски это звучало куда проще: "сеть офеней". Это сейчас молодежь не знает, кто такие офени, а во времена Сытина и знать не хотели про "аглицкий" marketing. Мы — сами с усами. Помните, мы говорили, что мечтали подростки о дальних путешествиях. Иван Дмитриевич осуществил эту мечту, но не сам, а чужими руками, точнее даже сказать, ногами.

Офени — мелкие торговцы вразнос, коробейники, преимущественно водоносы, получали от Ивана Дмитриевича под честное слово лубочные книжки. Ваня ведь и сам начинал как торговец с лотка, так что профессию эту знал до мелочей. Офени и были "светочем культуры" в полуграмотной, а в большинстве своем и вовсе неграмотной русской деревне. На их фартуках не было, конечно, бляхи, то бишь бэджика, с надписью "Если ты не знаешь, то спроси как…". По одной причине — читать, как правило, многие не умели, но хотели научиться. Самые удачливые распространители не только получали от Сытина приличные скидки на товар, но и обзаводились своими собственными "сетями" распространения.

Спустя пяток лет, накопив солидный капитал, Сытин женился. И к бабке ходить не надо, как говорится, чтобы указать, на кого пал выбор Ивана Дмитриевича. Не с красавицей "бесприданницей" Ларисой Огудаловойзаключил свой брак предприниматель Сытин. Купеческая дочь Евдокия Ивановна Соколова принесла жениху в приданное 4 тысячи рублей, благодетель Шарапов одарил молодых еще тремя тысячами рублей. На эти деньги Сытин в 1876 году открыл литографическую мастерскую в Дорогомилове. В отличии от русского мужика, который, сидя на печке, ожидает, когда курочка-ряба начнет нести золотые яйца или щука заговорит человеческим голосом, Сытин не полагался на волшебные чудеса. Он трудился на два фронта: днем в качестве управляющего у Шарапова, вечером — в собственной печатной мастерской, благо располагалась она поблизости, где собственноручно печатал литографические картинки.

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Кому война, а кому мать родна. Свой первый приличный капитал Сытин нажил во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., печатая карты военных действий и батальные картины. Спустя год Иван Дмитриевич рассчитался со всеми долгами, а ведь планировал сделать это лет эдак за пять… В 1879 году ушлый предприниматель приобрел домик на Пятницкой улице в Москве, где жил с семьей и там же устроил литографическую фабрику. Она и поныне там находится, правда, называется теперь Первой образцовой типографией.

Война войной, ну, а бизнес, конечно, по расписанию. Плевна, Шипка, Белый генерал, братушки-болгары, неисчислимые жертвы, всеобщее воодушевление — все закончилось. На смену топографическим картам пришла пора печатать календари. До 1883 года таким правом в Империи обладала лишь Российская академия наук, а с 1884 года разрешено было всем. "Всеобщий русский календарь на 1885 год", отпечатанный в типографии Сытина, стоивший не дороже брошюры и наполненный фактическим материалом из самых разных областей (печатная Википедия сегодня), стал своего рода визитной карточкой фирмы. К концу столетия суммарный тираж разнообразных сытинских календарей достиг тиража 3 700 000 экземпляров. А далее были "шашни" со Львом Толстым и выпуском дешевых книг для народа.

После успеха издательства "Посредник", печатавшего кроме Толского и Тургенева, Леского, Иван Сытин добился права на издание учебных пособий. Азбуки и буквари стали поистине золотой жилой для предпринимателя. Это был даже не хлеб, а воздух в подлинном смысле слова. Вегетарианец отказывается от колбасы, кто-то даже от хлеба, но дышат воздухом — все без исключения. Детективы и любовные романы читают многие, а большинство вообще ничего не читает, но в детстве по азбуке учат буквы почти все поголовно.

Опуская много хорошего, что сделал Иван Сытин для страны (о своем кошельке он, правда, никогда не забывал), напомним, что именно Сытин раскрутил и поныне живущий, а тогда малотиражный журнал "Вокруг Света". Нипочем оказались для журнала "Вокруг Света" все будущие лихолетья — такова сила инерции, которую придал этому изданию Иван Дмитриевич.

В одном только просчитался Иван Дмитриевич. После Октябрьской революции Сытин добровольно передал новой власти все свои богатства, полагая, что после свержения большевиков, все снова попадет в его умелые руки. Иван Дмитриевич отказался от предложения "временщика" Ленина занять пост главы Госиздата, сославшись на свое трехклассное образование. Но стоило лишь замаячить НЭПу, как деловой Сытин вместе с сыновьями зарегистрировал в Моссовете "Книжное товарищество 1922 года". На плаву частники продержались два года.

В конце 1920-х годов, за подготовку "идейно незрелого альбома", посвященного юбилею Красной армии, власти репрессировали Николая Ивановича — старшего сына Сытина. Бывший миллионщик побежал к Горькому, но и великий пролетарский писатель ничего не смог поделать. Второй сын, Василий Иванович, бывший в семейном деле главным редактором, прожил короткую жизнь и скончался раньше отца. Еще один сын, Петр Иванович, — эмигрировал в Германию. Наиболее удачно сложилась жизнь двоих сыновей — Ивана и Дмитрия. Иван Иванович Сытин долгое время проработал в Главлите, а Дмитрий Иванович сделал блестящую военную карьеру в штабе Фрунзе и ушел на пенсию до начала сталинских репрессий.

Глава династии последние пять лет своей жизни прожил на персональную пенсию в 250 рублей, зато его квартиру Советская власть освободила от уплотнения за заслуги перед социал-демократическим движением. Вот и получается, что тоненькие революционно-пропагандистские брошюрки и манифесты, отпечатанные в типографии Сытина, перевесили все тома самых словоохотливых литераторов, вкупе с календарями, азбуками и военными картами. Они принесли главе династии Сытиных достойную старость. А вы говорите — миллионщик!