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Автор Игорь Буккер

Немецкое счастье императора Петра Великого

Наследие » Россия

Давайте обратимся к истории любви последнего русского царя и первого российского императора Петра, получившего от потомков прозвище Великого. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.

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"История любви Петра I и Екатерины полна загадок и недоговоренностей, как и каждая история любви, если смотреть на нее со стороны даже добрым, участливым взглядом. Но ясно, что в эту историю не раз и не два грубо вмешивался его величество Случай", — подмечает известный знаток персон 18-го столетия питерский историк Евгений Анисимов.

Давайте опустим Его Величество Случай и сосредоточим свое внимание на фактах. А они таковы: летом 1702 года в Лифляндии при сдаче маленькой шведской крепости Мариенбург (ныне это латышский городок Алуксне) комендант крепости майор Тиль подписал капитуляцию и гарнизон вместе с жителями уже стал выходить из города, когда один из шведских офицеров, майор Вульф, взорвал пороховой погреб крепости.

Когда обломки крепостной стены вместе с пылью осели на головы несчастных горожан, главнокомандующий русской армией фельдмаршал Б. П. Шереметев прилюдно разорвал только что подписанный договор о добровольной сдаче крепости. Это означало, что Мариенбург отныне считался городом, взятым штурмом, и поэтому отдавался на поток и разграбление победителям.

Среди пленных оказалась молодая крестьянка Марта Скавронская, служившая прачкой в доме местного пастора Эрнста Глюка (Ernst Glück) и выданная замуж как раз накануне русского нашествия за шведского солдата трубача. По-немецки Glück - это "счастье". Простая Марта заслужила свое русское счастье, когда сначала попала в плен к русскому солдату, затем была продана этим рекрутом своему офицеру, тот подарил ее Шереметьеву, у него эту "топ-модель" забрал себе любимчик царя Александр Меншиков, а уже от него она перешла к самому Петру и много лет спустя уже стала императрицей. История европейской Золушки в таком случае, как теперь говорят, отдыхает. Честно признаться, подобной истории История больше не знает.

Что уж тут говорить. Не задалась семейная жизнь держателя шапки Мономаха. С Евдокией Лопухиной Петр был повенчан помимо своей воли и не любил он эту женщину. Слишком разнились их интересы. Да и характеры тоже не совпадали: Петр — сгусток энергии, нацеленный на реформы, Евдокия — барышня домостроевская, традиционная. Не удалась и жизнь царя с немкой, дочерью виноторговца из Немецкой слободы Анной Монс. Петр ее любил и даже хотел на ней жениться. Но поздней осенью 1702 года под Шлиссельбургом, в Неве, возвращаясь после царского застолья, утонул саксонский посланник в России Кёнигсен. В оставшихся после него бумагах нашлись любовные письма от Анхен и другие свидетельства романа саксонца с любовницей Петра. Продержав изменщицу и членов ее семьи несколько лет под домашним арестом, царь позволил прусскому посланнику Кейзерлингу жениться на Монсихе.

Царю-реформатору не везло не только в любви. Будто какой-то злой рок заставлял изменять Петру многих людей, кому он искренне доверял. Наиболее яркий пример — иудино предательство гетмана Мазепы. И даже любимая жена Екатерина не сумела сохранить ему верность. По иронии судьбы, любовником царицы стал младший брат Анны Монс, красавчик камер-юнкер Екатерины и генерал-адъютант царя — Виллим Монс. Когда его привели на допрос и он взглянул в глаза Петра, то упал в обморок. При этом он был мужчиной не робкого десятка, боевым офицером, участником Полтавской битвы.

"Конечно, роман с Монсом можно воспринять как обычную интрижку, но почему молодой любовник стал пользоваться таким огромным влиянием при дворе и где ее, Екатерины, ум и знание Петра — ведь последствия такого романа не могли не быть драматичны для императрицы, наследницы престола? — задает риторический вопрос историк Евгений Анисимов. — Ушла любовь, осталась привычка, облеченная в притворство". Ни женитьба, ни любовь не остановили и Петра, который брал с собой в поездки небольшой гарем метресс. Екатерина даже сама поставляла своему супругу любовниц.

Петр и Екатерина действительно любили друг друга, об этом свидетельствуют дошедшие до нас письма, которые дышат неподдельным чувством. "Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй!" — так начинались десятки писем Петра к Екатерине. В них Петр часто называет себя стариком, на что Екатерина отвечала ему, что он еще силен, следовательно, молод. Незаметная в начале их союза разница в 12 лет, становится заметной, когда Петру стукнул полтинник. Император начал стремительно стареть. Сказались старые раны и появились новые недомогания. Особенно Петр страдал от непроходимости мочеиспускательного канала — последствие или характерной для мужской старости аденомы простаты, или, как выяснили современные медицинские эксперты, недолеченной гонореи.

С 1705 года Петр стал признавать детей, которых она рожала. В феврале 1712 года Петр

и Екатерина венчались в Петербурге. В начале мая 1724 года в Успенском соборе Московского Кремля Петр торжественно коронует Екатерину. Екатерине удалось то, чего не смогли добиться многочисленные метрессы Петра. Она обладала умом, но не красотой. Маркграфиня Вильгельмина Байрейтская так описывала Екатерину, приехавшую в Берлин с мужем: "Царица маленькая, коренастая, очень смуглая, непредставительная и неизящная женщина. Достаточно взглянуть на нее, чтобы догадаться о ее низком происхождении. Ее безвкусное платье имеет вид купленного у старьевщика, оно старомодно и покрыто серебром и грязью".

"Иностранные дипломаты, зорко наблюдавшие за переменами при русском дворе, единодушны в своих оценках: после смерти Петра Екатерина будто стала другим человеком. Следа не осталось от скромной, домовитой хозяйки петровского дома на берегу Невы. Все времяпрепровождение Екатерины заключалось в откровенном прожигании жизни, которую она превратила в постоянный праздник. Балы на открытом воздухе сменялись танцами в залах дворцов, обильные застолья шли на смену веселым пикникам за городом, а путешествия в лодках по Неве сочетались с ездой по улицам Петербурга", — пишет в своей книге "Толпа героев XVIII века" Евгений Анисимов.

Кроме того, Екатерина завела себе любовника — камергера графа Рейнгольда Густава Левенвольде. Этот симпатичный мужчина чем-то напоминавшим покойного Виллима Монса. Впрочем, лифляндская Золушка всего на два года пережила Петра Великого.

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Темы Петр I Екатерина Мариенбург императоры Петр Великий истории любви история России Евдокия Лопухина Марта Скавронская
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