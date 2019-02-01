Петр Великий и его верный колдун Брюс

Был ли мистиком император Петр I Алексеевич, одним из сподвижников которого был знаменитый "чернокнижник" Яков Брюс? Казалось бы, какое отношение к мистике мог иметь "и мореплаватель, и плотник", царь. Так получилось, что Петр Великий, реалист до мозга костей, был одного поля ягода с колдуном Брюсом.

Как-то раз Петр Первый вместе с Яковом Брюсом вскрыли гробницу святого Никиты в новгородском Софийском соборе, чтобы изучить физические причины сохранности мощей. Как писал русский ученый, член Академии наук (1723-1756) А. К. Нартов, хотя Брюс и объяснял Петру нетленность мощей, отнеся "сие к климату, к свойству земли, в которой прежде погребены были, к бальзамированию телес и к воздержанию жизни, и сухоядению или пощению". Но самодержец, не удовлетворился лишь словесными объяснениями и решил провести эксперимент. Он вытащил мощи из раки, "посадил, развел руки (мощей — ред.), паки сложил их, положил и спросил: "Что скажешь теперь Яков Данилович? Отчего сие происходит, что сгибы костей, так движутся, яко бы у живого и не разрушаются и что вид лица аки бы недавно скончавшегося?" Граф Брюс, увидя чудо сие, весьма дивился и в изумлении отвечал: "Не знаю сего, а ведаю то, что Бог всемогущ и премудр"". Петр Алексеевич, укладывая мощи обратно в раку, заметил: "Сему то верю и я и вижу, что светские науки далеко еще отстают от таинственного познания величества Творца, которого молю, да вразумит меня".

Брюс получал награды, но был скромен и незаметен при дворе. Брюс не был склонен к откровенности и вел весьма замкнутую жизнь. Мы даже наверняка не можем сказать, была ли у него жена или нет. Кажется, что любимым занятием Брюса была наука, от которой его постоянно отрывали поручения царя".Несмотря на то, что Брюса подозревали в сговоре с дьяволом, считали его чернокнижником и масоном, высшую награду Российской империи — орден Андрея Первозванного — Брюс получил благодаря пушкам, создав одну из лучших в тогдашней Европе артиллерию.

"Ее создание началось с колоколов, которые безбожник Брюс, назначенный воеводой в Великом Новгороде, по указу Петра бестрепетно обдирал с колоколен церквей и бесстрашно плавил из них пушки войны, — уточняет Анисимов. — Победы при Лесной и Полтаве были одержаны во многом благодаря действиям артиллерии, которой Брюс командовал". Никакой мистики — на войне как на войне.

И все-таки многое в его жизни действительно кажется странным. Дадим слово автору книги "Толпа героев XVIII века": "Главным зданием в имении Глинки под Москвой является обсерватория, которую по фронтону до сих пор украшают (а может, охраняют?) 57 странных, неповторяющихся каменных масок, которые своими жуткими ужимками, особенно вечером или лунной ночью и сейчас нагоняют ужас на случайных визитеров усадьбы Брюса. В Глинках был парк, аллеи и группы деревьев которого читались сверху как знаки зодиака, и в нем, согласно легенде, по ночам гулял, поскрипывая сочленениями, железный дракон Брюса, живший днем в подземелье. А в конце XX века это подземелье и тайные ходы, связывавшие все строения усадьбы, вдруг случайно нашли.

Был там и очень странный пруд. Согласно легенде, Брюс летом, к удивлению гостей, сначала устраивал на нем катание на лодках, а вечером раздавал гостям коньки — пруд превращался в каток. Теперь эти фокусы объясняют умелым сохранением льда на дне пруда, вода из которого к вечеру перепускалась в другой, обнажая ледяное "дно". Люди были уверены, что вершиной научного творчества Брюса стало изобретение эликсира жизни, "мертвой" и "живой" воды. Якобы для эксперимента он убил своего лакея — старика, разрубил его тело на части, полил "мертвой" водой — тело срослось, потом Брюс окропил его водой "живой", и… старик вскочил молодым.

И тогда Брюс приказал слуге проделать то же и с ним самим. Лакей первые две части операции исполнил, а третью делать передумал: может, склянку с "живой" водой разбил или решил ее пропить. Пришлось Брюса хоронить. Вот теперь призрак Брюса и разыскивает неверного Ваньку".

Имение Брюса переходило из рук в руки от купцов Усачевых, устроившие в Глинках фабрику, к Алексеевым, затем к Колосовым и далее. Всего владельцами имения было пять купеческих родов. Все они разорились. Жить в Глинках отваживались немногие смельчаки: призрак Брюса никому не давал покоя.

Подытожим известное нам о царе и его сподвижнике. Евгений Анисимов пишет о генерал-фельдмаршале: "Все таки думаю, что русский шотландец Брюс был, скорее всего, не верующим ни во что и не верящим никому человеком. За долгую свою жизнь он познал цену преходящей земной славы, суеты, и у него на сей счет не было никаких иллюзий. Недаром на его гербе стоял краткий и совсем не оптимистичный девиз "FUIMUS" — "Мы были". Иногда невольно засомневаешься, все же были ли мистиками Петр Великий и его верный Брюс.

На фото: Яков Брюс