Династия Романовых: власть как тяжкий крест

21 февраля 1913 года в восемь часов утра 21 пушечный залп возвестил жителям столицы Российской империи о начале торжеств — трехсотлетии династии Романовых. В первом часу пополудни из Зимнего дворца выехала царская семья. Из Петропавловской крепости раздался салют, заглушаемый криками "ура!", и со всех колоколен полился нескончаемый звон.

Целый век отделяет нас от того праздничного дня. Мы знаем, что всего через пять лет и пять месяцев гражданин Николай Романов будет расстрелян со своими чадами и домочадцами. Но на этом история одной из самых великой династии всех времен и народов не закончилась. Сегодняшний юбилей уже не праздничная дата, а повод к размышлению.

Кто-то печально обронит Sic transit gloria mundi - "Так проходит мирская слава". Ветер перемен по окончании "прекрасной эпохи" (La Belle Époque) сдул с престолов три ключевые династии: Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Правда, представители двух европейских сумели сохранить свои жизни. Пальнули пулей не только в Святую Русь (А. Блок), но не остановились даже перед убийством детей и женщин. Были глупцами без царя в голове, лишившись царя — стали полными дебилами. И снова пришла Смута, давшая начало Великой династии.

Ни сегодняшнего юбилея, ни столетней давности торжеств могло и не быть, если бы русская политическая элита XVII века не выдвинула бы представителя младшей ветви одного из древнейших боярских родов Кошкиных-Захарьиных-Юрьевых — Михаила Федоровича Романова.

Прародителем будущей царской фамилии родословные XV-XVI столетий называют московского боярина Андрея (Ивановича или Александровича) Кобылу. В летописи он упомянут однажды — под 1347 год, когда был послан за невестой великого князя Симеона Гордого, дочерью князя тверского Александра Михайловича Марией. Намного позже появится легенда о выезде к великому князю Александру Ярославичу Невскому "из немец", его отца "князя" Гланды Камбилы, потомка прусского короля, крещеного в православии Иваном. Фамилию его сына тоже переиначили на русский лад. Современные исследователи полагают, что основатели рода были новгородцами, или костромичами. Как мы знаем, немцы и в немалом количестве среди Романовых появятся.

От старшего сына Андрея Кобылы, Семена Жеребца, пошли Ладыгины, Коновницыны и Горбуновы; от Александра Ёлки — Колычёвы, Неплюевы и Боборыкины; от младшего, пятого, Федора Кошки — будущие Романовы, Шереметевы и Яковлевы. Когда в 1380 году князь Дмитрий Иванович, еще не получивший почетного прозвища Донской, уехал на Куликовскую битву, то "блюсти" Москву он оставил своего верного слугу — Кошку. Потомкам досталась облагороженная фамилия. Сыновья Захария Ивановича Кошкина стали Кошкиными-Захарьиными, а внуки — уже Захарьиными. От Юрия Захарьевича пошли Захарьины-Юрьевы, а от его брата Якова — Захарьины-Яковлевы.

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Если "каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", то несчастье Романовых заключалось, прежде всего, в трагедии власти. Осознание, что приходится нести сей тяжкий крест было свойственно всем представителям династии. По отношению к своим подданным Романовы часто вели себя по-рыцарски. Сказанное касается не только Павла Первого, бывшего не только официальным рыцарем Мальтийского ордена, но и Дон-Кихотом по жизни. Это относится и к его матери Екатерине Великой, которая неоднократно подчеркивала свою мужественность.

В мемуарах она писала, что "была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским". Впрочем, тут же делая оговорку: "…внешним образом, я ничем не походила на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви".

Императрица Екатерина II не только не принадлежала к роду Романовых — в ее жилах вообще не было ни капли русской крови, зато отстранив от власти внука Петра, она присвоила себе право на символическую преемственность по отношению к первому российскому императору. Особенно характерна в этом отношении надпись на постаменте "Медного всадника" — Petro primo Catharina secunda ("Петру I Екатерина II"). Если Петр был "Отцом Отечества", ей поднесли титул "Матери Отечества".

Что же касательно Романовых по крови, то дщерь Петрова — императрица Елизавета отменила в России смертную казнь. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась после ее смерти. Николай Первый, которого с легкого пера Льва Толстого за применение шпицрутенов в качестве меры наказания стали называть "Николаем Палкиным", на поверку оказался чадолюбивым монархом. Николай Павлович взошел на трон в недобрый декабрьский день 1825 года. Некоторые параграфы "Русской правды" Пестеля предвосхищали законоположения, взятые позднее на вооружение особыми тройками НКВД.

Из приговоренных (подчеркнем в полном соответствии с тогдашним законодательством) 35 декабристов, император дал согласие на казнь только пятерых. Повешение состоялось ранним утром, подальше от глаз публики. Для сравнения. В 1803 году были приговорены к повешению и четвертованию полковник Эдвард Маркус Деспард (Edward Marcus Despard) и его шестеро сообщников. Они не выводили обманом колонны солдат на площадь. Их вина заключалась в умысле совершить покушение на английского короля Георга III. 1 мая 1820 года, спустя месяц после смерти короля Георга III, за подготовку нападения на членов британского правительства были повешены, а затем обезглавлены пятеро заговорщиков во главе с Артуром Тистельвудом (Arthur Thistlewood). Толпа бесновалась, когда палач продемонстрировал ей отрезанную голову. Для лондонской черни это было настоящее шоу.

И дело не в злобности монархов Старого Света. В самой демократичной стране того времени, в рабовладельческой республике Соединенные Штаты Америки (политические формы которой изучали и отчасти копировали декабристы) в 1822 году выкупившийся на волю негр из Южной Каролины Денмарк Визи (Denmark Vesey), по прозвищу Телемак (Telemaque), планировал захватить арсенал и воинские склады крупного города-порта Чарльстон. Восставшие рабы должны были перебить тысячи белых жителей штата и отплыть на Гаити. Чернокожий предатель выдал планы заговорщиков. Судили рабов исключительно за намерения. Из 65 осужденных публично повесили 35 человек, в том числе несостоявшегося главаря. Тела казненных были рассечены и выставлены на всеобщее позорище.

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Династия Романовых жива, пока живы люди, в чьих жилах течет царская кровь. Но главное, Романовы живы до тех пор, пока существует Российская государственность. В Высочайшем манифесте от 21 февраля 1913 года есть такие слова: "Совокупными трудами Венценосных Предшественников наших на престоле Российском и всех верных сынов России созидалось и крепло Русское государство". Романовы не отделяли себя от своей страны и своего народа.

На фото: Михаил Федорович, первый царь из рода Романовых.