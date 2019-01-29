Кукуруза — дар богов человеку

22 января 1630 года — день рождения воздушной кукурузы. История этого злака насчитывает не одну сотню лет. За это время она обросла множеством легенд. По одной из них, она была подарена людям инопланетянами. А человек произошел вовсе не от обезьяны, а сотворен из кукурузы. Только этот злак умеет "взрываться", это свойство использовалось по-разному.

Триумфальное шествие кукурузы

Кукуруза (или маис) — самое древнее культурное растение, существующее в мире. При раскопках в Мехико была найдена пыльца кукурузы, возраст которой 55 тысяч лет. Употреблять кукурузу в пищу первыми начали аборигены Америки, жившие на территории современной Мексики. Это произошло 6 (по другим данным — 7-12) тысяч лет назад. Размер желтых початков в те времена был в 10 раз меньше, чем сегодня. Археологами в захоронениях в Перу были найдены кукурузные зерна. Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления "воздушной кукурузы". А кроме зерен, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Они в древние времена делались из стеатита, глины и металла и были самых различных размеров.

В 15-м веке Колумб, путешествуя через Перу, обнаружил и доставил семена кукурузы в Европу. Свое триумфальное шествие она начала со стран средиземноморской территории. А европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году. 22 января этого года колонисты приняли в дар от вождя Кводекуайна мешок попкорна. Эту дату принято считать днем рождения "воздушной кукурузы".

В России желтый початок появился еще в 17 веке. Интересно, что почти во всем мире этот злак называют маисом — древним индейским названием, а у нас его нарекли кукурузой. По одной версии, название происходит от слова "кудрявая", а по другой — словечком "кукуру" древние славяне подзывали к себе крупный рогатый скот (наподобие того, как существует призыв "цып-цып" для цыплят).

В 1847 г. вышел особый Указ, по которому для поощрения разведения новой культуры разрешалась бесплатная раздача семян. В городах процветала уличная торговля кукурузой, называемой тут "пшенкой". Прямо на улицах в громадных котлах варили молодые початки и тут же ели — кто молодую, сладковатую, а кто старшую, с более плотным, сытным зерном. Но широкое распространение получила только в южных областях — в Крыму, на Кавказе и на юге Украины. В северных краях дар богов оказался не слишком "ко двору" — кукуруза не успевает созреть в наших суровых климатических условиях. Сделать ее царицей российских полей не помогли даже старания генсека Никиты Хрущева. В России кукуруза так и не обрела культового статуса.

А вот в США маис — один из самых основных злаков. Средний американец съедает примерно 65 литров готового попкорна в год, что составляет 1,6 кг сырого попкорна на душу населения. Интересно, что собственно в пищу в Америке идет только один процент выращиваемой в стране кукурузы. 85 процентов ее потребляют коровы и свиньи. А из остальных 14 процентов производят различные пищевые и непищевые продукты — начиная от кукурузного виски и заканчивая зубной пастой и микстурой от кашля. Сегодня невозможно представить американские кинотеатры без вездесущего попкорна. Даже есть выражение: "Кукуруза — это тот клей, который скрепляет такую разнородную нацию, как американцы".

Полезные свойства и применение

По занимаемой посевной площади кукуруза находится на втором месте в мире, уступая только пшенице. Ее выращивают на всех континентах за исключением Антарктиды. Химический состав желтого початка почти полностью удовлетворяет потребности человека в питательных веществах. По калорийности она превосходит овощную фасоль и зеленый горошек. Интересно, что количество рядов зерен на каждой кукурузе всегда четное. Обычно початок имеет от 8 до 22 рядов, и до 1000 зерен. В кукурузе содержится 26 элементов таблицы Менделеева и она не теряет своих полезных свойств даже при консервировании.

Зерна богаты жирными полиненасыщенными кислотами, их потребление способствует профилактике онкологических заболеваний, снижает уровень холестерина, улучшает работу печени и кишечника. Кроме того, в кукурузе большое количество клетчатки и совсем нет клейковины, в отличие от таких злаков, как рожь или пшеница, что имеет большое значение для питания больных.

Отвар из кукурузных волосков (которые торчат вверху початка) оказывает мочегонное действие, понижает сахара в крови, обладает желчегонным свойством. Его используют в качестве кровоостанавливающего средства. Кукуруза широко используется не только в кулинарии и медицине: из нее делают топливный спирт, клей и клейстер, штукатурку, промышленные водяные фильтры и даже пластик.

От попкорновой машины до микроволновой печи

В 1880 году в сельскохозяйственной документации США появилось первое упоминание о попкорне. Это были обычные котлы или посудины, хозяева которых должны были располагаться напротив входа в магазин и привлекать внимание прохожих приготовлением воздушной кукурузы, которая была похожа на белых бабочек. Однако, торговцы желали быть ближе к толпе, особенно перед началом киносеансов. И в 1885 году Чарли Криторз изобрел первую попкорн "машину", которая стала называться "поппер".

Ее можно было толкать вручную, перевозить на лошади или грузовике. Домашние попперы появились впервые в 1925 году. А в 1945 году Перси Спенсер обнаружил, что, если сырой попкорн подвергнуть действию микроволновой энергии, то он "взрывается". Это открытие привело к экспериментам с другими продуктами питания и в итоге к изобретению микроволновой печи и развитию целой индустрии в пищевой промышленности. Так что своим появлением микроволновая печь обязана попкорну.

Секрет "взрыва"

Внутри каждого кукурузного зернышка есть капелька мягкого крахмала, в котором заключена вода. Когда зерно нагревается, вода вскипает, пар разрывает оболочку, и зернышко раскрывается, увеличиваясь в объёме в несколько раз.

Попкорн не только еда

В давние времена кукурузные початки помещали внутрь проволочной корзины и держали над огнем, периодически встряхивая. Зерна "взрывались" прямо на початке. Затем протыкали середину острой палкой, смазывали зерна маслом и клали на горячий песок, переворачивая с разных сторон. Приготовленная таким образом воздушная кукуруза служила не только едой, но и украшением.

Древние женщины такими "букетами" украшали свои волосы. В одной из погребальных урн, найденной в Мехико и датируемой 300 годом до нашей эры, была найдена статуэтка богини кукурузы в головном уборе из раскрытого попкорна. В 16 веке, когда Кортес вторгся в Мексику и впервые познакомился с попкорном, последний составлял не только основу местного питания ацтеков, но был важной составной частью их торжественных церемоний. Вот как описывают некоторые из обрядов испанские очевидцы: "Они разбросали перед статуей древнего бога ацтеков поджаренную кукурузу, которую называли "момочити".

Это такая кукуруза, которая взрывается при поджаривании и выглядит как очень белый цветок; они (индейцы) говорили, что это градины, которые нужно дарить богу воды…Молодые женщины танцевали танец попкорна. Их головы были украшены убранством из попкорна, по одежде струились попкорновые гирлянды…" До сих пор горячие пустынные ветры, бывает, выдувают из старых захоронений цветки раскрытого попкорна, и они выглядят свежими и белыми, хотя им исполнилось несколько столетий.

Инопланетное происхождение

Биологами так и не найдены дикорастущие предки кукурузы — она как будто бы всегда была окультуренной. Но самая большая ее загадка состоит в том, что это растение не способно расти без человека. Оно не может размножаться самосевом и одичать. Созревший початок кукурузных зерен, если его не уберут человеческие руки, просто упадет на землю и сгниет, не дав "потомства". Индейцы же верили, что внутри каждого зернышка кукурузы живет дух и, когда его домик-зерно перегревается, он в гневе вырывается и разрывает домик.

Исследователи паранормальных явлений утверждают, что эти загадочные свойства маиса можно объяснить только его неземным происхождением — некогда этот злак подарили людям спустившиеся с небес существа, которых земляне считали богами. Инопланетяне сделали людям самый вкусный подарок.

По утверждению астролога Рауля Родригеса, самая обыкновенная кукуруза является важнейшим подтверждением того, что человечество имеет инопланетное происхождение. Кукуруза по его убеждению — это подарок, который сделал человечеству бог Кукулькан или, как его называли ацтеки, Кетцалькоатль. Более того, согласно легенде, именно из кукурузы и был сотворён человек.

В древних мифах ацтеков эта версия находит свое подтверждение. Согласно легендам, кукуруза — дар самого "главного" бога Кетцалькоатля. Это был поистине волшебный подарок богов, ведь вырастить ее достаточно просто, и одним лишь початком можно наесться на целый день. Разве не чудо, что в климатических условиях Центральной и Южной Америки урожай можно снимать до четырех раза в год.

И хотя неизвестно, откуда именно взялась кукуруза, однозначно — это величайший дар для человечества, оказавший большое влияние на его историю и даже культуру.