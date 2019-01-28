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Автор Игорь Буккер

Ванька Каин: кем был родоначальник российских воров

Наследие » Россия

Безусловно, родоначальником российских воров следует считать Ваньку Каина. Об этом персонаже русской истории XVIII века написано море книг, но все равно до сих пор не понятно, кем он был: разбойником или московским сыщиком, доморощенным Картушем или банальным стукачом. Этого не понять даже из его мемуаров, которые Каин диктовал, находясь на каторге.

Ванька Каин: кем был родоначальник российских воров. 397908.jpeg

Вор и убийца Ванька Каин стал именем нарицательным для преступников, но не как Иуда и Мазепа — синонимами предателей, потому что достиг известности не своими злодействами, а литературной деятельностью.

По мнению историка Евгения Акельева, автора недавно вышедшей книги "Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина", биография Ваньки Каина — "беглого дворового — нетипична. Лишенные личной свободы, крепостные слуги часто находились в более выгодном материальном положении, чем лично свободные солдатские дети, "фабричные" и многие обедневшие посадские. Поэтому дворовых редко можно было встретить "на дне" Москвы, среди профессиональных преступников.

Биография дворового Ивана Осипова, предпочетшего судьбу свободного  и ни от кого не зависящего московского "мошенника" обеспеченной жизни крепостного слуги, является своего рода исключением". В частности, из 125 пойманных с помощью доносов Каина преступников, всего восемь (менее 7 процентов) были дворовыми.

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В 1777 году из типографии вышла книжица, до того ходившая в рукописных списках, с традиционно длинным для той эпохи заглавием: "Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе получившего от казни свободу, но за обращение в прежний промысл, сосланного вечно в каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, написанная им самим при Балтийском порте в 1764 году". Из этой автобиографии, написанной в Рогервике (ныне Палтийски, Эстония), позднейшие исследователи и романисты черпали основные сведения о Ваньке Каине.

Сына крепостного крестьянина села Ивашова Ростовского уезда Ивана Осипова подростком взяли из родных мест в московский господский дом именитого купца Петра Филатьева, находившегося в престижном Ипатьевском переулке. Судьба Ваньки могла сложиться по-другому. Судя по материалам второй ревизии 1740-х годов, семерых его сверстников, в том числе и родного брата Прокофия, в разные годы взяли в рекруты. Многие крестьянские парни бежали от солдатчины. Из вотчины Филатьевых за 20 лет сбежали более 60 человек. В большинстве от десяти до двадцати пяти лет от роду. Часть из них подались к "лихим людям". Если бы Ивашку не забрали в дворовые и не забрили в рекруты, ему была бы уготована нелегкая крестьянская доля. Но видно ему было на роду написано стать разбойником.

В доме купца Ванька прослужил около четырех лет и бежал приблизительно в 1735 году в возрасте 14 лет. Перед побегом он обокрал своего хозяина и написал на воротах: "Пей воду как гусь, ешь хлеб как свинья, а работай черт, а не я". При сообщничестве Петра Романова, известного всей тогдашней Москве под кличкой "Камчатка" (место самой дальней по тем временам ссылки), он вынес хозяйское добро и укрылся в месте сбора тогдашних московских мошенников — под Большим Каменным мостом. Профессиональный вор Петр "Камчатка" был на семь лет старше Осипова и впоследствии стал многолетним другом Ваньки. Впервые нырнув в воровскую "малину" Иваном Осиповым, он вынырнул уже Ванькой Каином.

На следующий же день Ваньку, который покинул свое убежище, схватили дворовые Филатьева. Купец приказал оставить беглеца без еды и приковать цепью возле медведя, которых держали для господской потехи. Кормившая зверя дворовая девка поведала Ваньке, что по вине Филатьева или его дворни в драке недавно был убит гарнизонный солдат, труп которого холопы купца сбросили в заброшенный колодец. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Стоило только купцу распорядиться сечь вора, как тот закричал: "Слово и дело!"

Этот клич о государственном преступлении сначала спас Ваньку от порки, а затем дал ему путевку в жизнь. В Московской конторе тайных розыскных дел в селе Преображенском Ванька поведал об убийстве государева солдата графу Семену Андреевичу Салтыкову. Из "Стукалова приказа", как тогда называли политический сыск, Ванька Каин вышел с освобождением от крепостной зависимости — "для житья вольным письмом". Эта история вполне правдоподобна. Петербургский историк Е. В. Анисимов в результате изучения документов Тайной канцелярии выявил значительное число процессов, возникших по доносам крепостных на своих господ. При этом масса изветов были чистой ложью, доведенных до отчаяния холопов.

"Среди документов Московской конторы тайных розыскных дел за 1734-1737 годы нет ни одного, в котором упоминался бы П. Д. Филатьев или кто-то из его дворни, — пишет Евгений Акельев. — Вместе с тем 26-летний Иван Осипов, сын крестьянина деревни Болгачиново Осипа Павлова, включен в ревизскую сказку, поданную в1748 году изростовской вотчины П. Д. Филатьева. Иными словами, Иван Каин во время второй ревизии душ еще оставался крепостным Петра Филатьева.

Таким образом, эпизод "Автобиографии" об освобождении Каина от крепостной зависимости в результате справедливого доноса на господина пока не находит документального подтверждения". Более того, будучи сыщиком и доносителем Сыскного приказа, у Каина были деловые, а возможно даже и дружеские, отношения с Петром Филатьевым и его дворовыми людьми. Сохранились документы о покупке Ванькой у купца лошадей.

Личностью Ванька Каин был неординарной, выделяясь из толпы московских воров своей изобретательностью. Когда его банда задумала ограбить один богатый дом, то Ванька провел сначала разведку, запустив, в окруженный высоким забором двор, пойманную за углом курицу. Пока ловили живность, Ванька внимательно изучил все ходы-выходы и замки. Ночью казенка — глухая комната, где обычно хранили все ценности, несмотря на на заборы, замки и бдительных сторожей, оказалась ограбленной. В очередной раз, спасаясь от погони, Ванька и его дружки бросили украденное в большую лужу у приметного дома. Чтобы среди бела дня вытащить краденное, пришлось прибегнуть к хитрости.

На следующий день можно было наблюдать привычную для Белокаменной картину. Посреди огромной грязной лужи застряла роскошная карета с отвалившимся колесом. Наряженная барыней сообщница мошенников на глазах зевак хлестала по щекам и бранила своих нерасторопных слуг. Выудив пожитки и поставив на место колесо, Каин и его люди укатили восвояси. Хотя некоторые историки говорят, что Каин предпочитал красть в одиночку, занимаясь карманными кражами.

Историк Анисимов высказал предположение, что Ванька Каин бедокурил из-за своей азартной натуры. Как иначе объяснить его авантюры, где нет никакой корысти. Например, завести в заснеженное поле приказчика, да пустить его по морозу без портков. Обмазать дегтем надерзившего ему подъячего (по-нашему говоря, мелкого чиновника), освободить колодника и заковать в его цепи караульного солдата. Переодевшись посыльным в офицерский гвардейский мундир, Ванька прибыл в один монастырь, чтобы с помощью подложного указа освободить монашку, которая нарушила обет и вышла замуж, за что ее арестовали. Вообще-то Каин любил щеголять по городу в сюртуке, шляпе и перчатках. На пальце сверкал "перстень серебряной вызолоченой с одним большим алмазом", который Каин выиграл у помещика, отставного аудитора московского флота Василия Афанасьевича Милюкова. В кармане вора-карманника кроме платка находилась копия сенатского указа о том, что ему следовало оказывать "вспоможение".

После объявления манифеста императрицы Елизаветы Петровны о прощении преступников, 28 декабря 1741 года Ванька Каин явился с повинной в Сыскной приказ и предложил свою помощь в поимке прежних товарищей. На протяжении семи лет Ванька Каин являлся штатным доносчиком. По подсчетам историка Евгения Акельева, всего с декабря 1741 года по конец 1748 года, пока Каин состоял на службе, было арестовано, осуждено и сослано на каторжные работы 69 московских воров. Официальный доноситель Сыскного приказа собирал у себя в доме людей "разных чинов" для игры в карты и кости на деньги, посещал трактиры и прочие злачные места, чтобы разузнать кто "какой человек" и получить информацию о готовящихся преступлениях.

Несмотря на развратный образ жизни Ваньки Каина, который "жил блудно" со многими женками, как вдовами, так и замужними, москвичи часто приглашали его крестить детей. Состоятельные и именитые горожане не стеснялись приглашать его в свой дом на чай. Наподобие "братков" образца 1990-х годов, Ванька Каин жертвовал деньги монастырям. В его опочивальне висела икона Иоанна Милостивого — видимо, его святого покровителя.

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Первая ошибка Ваньки, когда он выполз из своего убежища, в конце концов, обернулась в его пользу. Последняя, возможно, стоила ему жизни. Посаженный на хлеб и воду за ложный донос, Каин, уже отвыкший от подобного обращения, допустил промах. Он начал свидетельствовать как на своих сообщников на чиновников Сыскного приказа и оговорил многих высокопоставленных взяточников.

Смертную казнь Каину и его ближайшему подручному Шинкарке заменили наказанием кнутом. Приговоренным ворам вырвали ноздри и поставили клейма: литеру "В" — на лбу, букву "О" — на левой, а букву "Р" — на правой щеке. Сосланный в Прибалтику Каин, скорее всего, не ломал дикий камень и не возил его в тачке на строительство дамбы. За наличные он покупал расположение тюремного начальства и на досуге баловался литературой — писал или диктовал свои мемуары. Кстати, никто из названных на следствии Каином московских чиновников вместе с ним на каторгу не отправился. Дело рассыпалось за недоказанностью. Показательная и очень знакомая история.

Источник фото: mensby.com

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Темы вор воры сыщики каторга история Ванька Каин Мельница мифов история России
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