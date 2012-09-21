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Автор Николя Бонналь

Почему Голливуд страдает русофобией

Наследие » Россия

Николя Бонналь рассуждает о русофобских настроениях в кинематографическом Голливуде. Ведь на Голливудских холмах что ни фильм о русских, то какой-то каламбур или недоразумение с медведями, балалайками, красными шароварами, ушанками и водкой. И дело, по мнению Бонналя, не в недалекости американцев, а напротив, в точном расчете и конкретной цели.

Почему Голливуд страдает русофобией

Зрелищность кинофильмам придает тот факт, что реальность деформирована, а наше воображение чрезвычайно растянуто и мы откладываем наше неверие лишь на миг.

Как нам известно, в американской культуре испокон веков существовала борьба между хорошими и плохими парнями. Эта черно-белая дихотомия может быть названа войной добра и зла, правильного с неверным, она может относиться к политике, к навязывающему или отображающему Голливуду (тут можно выбирать термин в зависимости от вкусов), который, превращаясь в политику, управляет движением американских элит.

Как однажды сказал бывший и довольно неплохой актер Рональд Рейган, посмотрев "Рембо-2": "Теперь я знаю, что нужно делать в случае, когда заложник спасает операцию". Рейган также был известен своим отношением к бывшему СССР как к империи зла и тем, что начал поддельные "звездные войны", ссылаясь на знаменитую эпическую сагу. Он для нас — лучший пример того, насколько важна связь между средствами массовой информации и настоящими политиками.

Ведь весь студийный террористический материал подготавливал американскую публику к предупредительным войнам этого столетия — как в арабских странах, так и в любой другой точке мира. Голливуд всегда занимался тем, что распространял предубеждения против государств и наций. И вспоминая при этом СССР, кажется важным и полезным подчеркнуть следующий факт: благодаря радикальным модным элитам марксизм просачивается в мир голливудских сценаристов, однако в те времена СССР был более защищен от происков голливудских агентов, чем Россия. Во время и после окончания Второй мировой войны Советский Союз был лучшей для жизни страной!

Мне вспоминается замечательная комедия, снятая Джозефом фон Стернбергом, — "Летчик" ("Jet pilot") со звездным Джоном Уейном, известным своими антикоммунистическими настроениями, и с Дженет Ли, которая играет роль очень молодой, хорошенькой советской девушки-пилота, которая влюбляется в нашего любимого ковбоя! В том же русле мы можем процитировать эпическую картину "Красные" Уоррена Бетти. И совсем недавно, в восьмидесятых, выходит "Красная жара" Уолтера Хилла, в которой Шварценеггер играет советского милицейского агента, который помогает чикагскому полицейскому справиться с местной бандой, имеющей связи с грузинской мафией.

Даже "Доктор Стрейнджлав" — военная сатира, обличающая безумные ядерные программы холодной войны — не очень уж антикоммунистична — ответственность возлагается на обе противоборствующие стороны. И нам просто смешно, когда Джордж К. Скотт разглагольствует о цвете русской нации как о "неграмотных мужиках", которых свободный мир не должен бояться. Завершая мысль, я должен указать, что я не знаю ни одного мало-мальски важного фильма о Сталине. Гитлер был высмеян и обращен в дьявола тысячи раз, а Сталин — никогда. Хоть бы он убил, депортировал или заморил голодом миллионы русских и украинцев; а, кроме того, его словно выпустили из виду лиги защитников морали на Западе.

Однако во многих американских фильмах, включая классический мюзикл "Скрипач на крыше", Русская Революция была названа гуманной, в то время как цари в месте с предшествующим революции русским обществом были заклеймены прозвищем "антисемиты". Всем прекрасно известно, что "Еврейские Моголы" играли самую значительную роль в Голливуде, управляя важнейшими киностудиями (см. книгу R. Gabler, "A world of their Own"), и что еврейский народ всегда считал себя жертвой царизма, это мотивировало их сегодня признать свое участие в коммунизме и советской революции. Примером для чтения могут послужить такие еврейские авторы, как Пайпс ("Русская революция"), Слаткин или, конечно же, Линдеманн — все на ту же тему.

Русофобские настроения все еще действенны в голливудской истории, причем начиная от самых ее истоков. Например, просмотрите киноленту о графе Зарове — "Самая опасная игра", фильм о белом русском аристократе, который охотится на людей, что выбрались после кораблекрушения на его уединенный остров. В фильме выказана враждебность по отношению к традиционной царской России, и то же мы можем увидеть во многих кинолентах тридцатых годов. Даже легендарный фильм "Жизнь бенгальского улана" с русской шпионкой Татьяной — союзницей мятежного Мухаммед Хана отображает вечную борьбу между англосаксонским и русским миром, битву кита и медведя, если говорить словами Киплинга или Большой Игры. Вспомним сегодня об афганских войнах…

Война против России касалась также и океанов. Посмотрите, например, "Мир в его руках" — это замечательный приключенческий фильм, снятый Раулем Уолшем, в нем описывается борьба за пушные промыслы на Аляске и в северных тихоокеанских территориях. И, как всегда, перед нами неправдоподобно садистский Великий Князь, а в противовес ему — американский герой и мореплаватель (Грегои Пек) и "влюбившаяся в человека из народа графиня", а еще — традиционная карикатура России как врага свободы. Американцы лишь как всегда забывают, что царь милостиво продал Аляску всего лишь за десять миллионов долларов, и что Александр ІІ - неисправимый добряк, трагически окончивший свою жизнь из-за настоящих террористов, — помог Линкольну против его старинного врага — Англии в самом начале Гражданской войны.

Они также забывают о русской колонизации Америки в Калифорнии, Форт Росс и продолжительной стоянки флота адмирала Попова в Сан-Франциско в 1860-е годы. Полный вариант русско-американской общей истории позднее вдохновит Набокова на написание его шедевра "Ада".

Шпионские фильмы типа "Джеймс Бонд" выказывают больше ненависти, по крайней мере — в шестидесятые. Эта шпионская война, послужившая или фантазиям, или бизнесу, вовсе не была личной. Более того — разыгрывались любовные истории между так называемыми шпионами…

В последнее время, после падения Советского Союза, нападки против России стали еще более частыми. Например, русские террористы в фильме "Air Force One" (русских всегда играют английские актеры, кичащиеся своим смехотворным акцентом) помогают жестокому генералу (его играет немец…). Посмотрите и фильм "Святой", который обличает националистических олигархов, или еще более отвратительное кино "Секретные материалы 2" или "Training Day", навязчиво показывающие каннибализм, проституцию, так называемую русскую мафию и любые промахи русских в поведении.

В одном из фильмов Дэвида Кроненберга "Порок на экспорт" (со звездным Вигго Мортенсеном), снятом в Лондоне, даны неправдоподобные факты и обличения русских бандитов, зачастую они показаны как фанатики, расисты, женоненавистники и личности, непригодные для жизни в нашем свободном демократическом мире. Проблема состоит в том, что даже обычные русские люди плохо представлены в этом огромном скопище кинотрудов! Кто-то скажет, что в этом нет ничего особенного. Однако проблема в том, что такой материал сегодня прокручивается и смотрится повсеместно, он — часть американской матрицы, которая ныне вездесуща.

И лишь кинокритики могут позволить себе роскошь увидеть фильмы хотя бы того же Сокурова. Русские в голливудской киноиндустрии по-прежнему носят на себе ярлык "врагов свободного мира", "антисемитов", "авторитарных личностей". Итак, нужно посчитаться с необходимостью борьбы с такими глобальными предрассудками, которые могут распалять антипатии, а иногда — оправдывать невесть что, включая дикую дипломатическую жестикуляцию.

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Темы голливуд иосиф сталин арнольд шварценеггер
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