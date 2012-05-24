Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой

Имя Алиса, ставшее у нас столь популярным благодаря книге и фильму "Гостья из будущего", восходит отнюдь не к лисе, напарнице кота Базилио, а к героине двух сказок Льюиса Кэрролла - "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье", которые философ Бертран Рассел предлагал издавать с грифом "Только для взрослых". Тем не менее, дети тоже их обожают. 4 июля 1862 года во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес.

Именно тогда появилась самая известная в мире Алиса — героиня произведений английского писателя Чарльза Лютвиджа Доджсона, издававшего свои произведения под псевдонимом Льюис Кэрролл. Перефразируя парадоксальную Алису, скажу, если бы я любил произведения Льюиса Кэрролла, мне пришлось бы о них писать, а это мне не очень нравится.

Одним из прототипов литературного персонажа, стала дочь друга Кэррола, декана одного из колледжей в Оксфорде, Алиса Плезенс Лидделл. Поскольку Кэррол вообще водил дружбу с девочками и любил это имя, он знал и других девочек по имени Алиса.

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Несмотря на то, что вечный холостяк Кэролл обожал рисовать и фотографировать (конечно, с разрешения родителей) девочек, порой обнаженных, ему не предъявили никаких претензий и уж тем более не было и намека на обвинение его в педофилии. В викторианской Британии девочки до 14 лет считались асексуальными. Наоборот, общение с девушками — особенно наедине — осуждалось. По этой причине Кэролл частенько занижал возраст своих знакомых, предпочитая иногда называть child даже женщин "бальзаковского возраста".

Кстати, до появления теории Фрейда на увлечение Кэролла тогда смотрели не так, как посмотрели бы сейчас, и ценили в нем искусного мастера фотографии. И впрямь, Талантливый человек талантлив во всем, за чтобы ни брался.

Этот застенчивый заикающийся преподаватель математики рассматривал свое увлечение как невинную забаву и скорее всего никогда не нарушал кодекса джентльмена. Во всяком случае, в многочисленных воспоминаниях, которые оставили о нем его маленькие подружки, нет никаких сальных намеков. Удивительно и другое: в присутствии девочек нежного возраста его заикание пропадало как по волшебству.

4 мая этого исполнилось 160 лет прототипу кэролловской Алисы, а 4 июля исполнится 150 лет с момента, когда он впервые рассказал "Алису в Стране чудес". Именно рассказал, а не написал. В заключении "Алисы в Зазеркалье" приведено стихотворение Кэрролла, где он вспоминает лодочную прогулку с тремя девочками Лидделл, когда он впервые поведал детям историю Алисы. Стихотворение написано в форме акростиха: из первых букв каждой строки складывается имя — Alice Pleasance Liddell.

Кэроллу неоднократно приходилось импровизировать на ходу, и на этот раз талант не подвел мастера. Он рассказал о приключениях маленькой девочки в Подземной Стране, куда она попала, провалившись в нору Белого Кролика.

После неоднократных просьб Алисы, чтобы Кэролл записал эту чудесную сказку, писатель подарил девочке рукопись под названием "Приключения Алисы под землей". Новую версию книги автор преподнес своей любимице на Рождество 1863 года. Спустя два года вышла книга "Приключения Алисы в Стране Чудес", а в 1871 году вышла вторая книга, "Алиса в Зазеркалье".

Обе "Алисы" ставят в тупик странными поступками персонажей и отсутствием в их действиях линейной житейской логики. Так, чтобы перестала идти кровь из пальца, его надо уколоть булавкой, а чтобы остаться на том же месте, нужно бежать со всех ног. Гости на Безумном Чаепитии пьют чай в любое время дня и ночи, только не в пресловутый английский файв о'клок. Персонажи "Алисы в Стране чудес" заставляют девочку делать массу странных вещей, не объясняя, зачем им это нужно. Безусловно, нельзя проводить параллели между автором книги и его персонажами — об этом хорошо сказано в предисловии к "Герою нашего времени". Но не лукавят ли господа литераторы?!

От сестер писателя известно, что в детстве он придумал правила езды по железной дороге. Одно из них звучало так: "Если у пассажира нет денег, а он все же желает ехать поездом, он должен прийти на ближайшую станцию и отработать свой проезд — заваривать чай для станционного смотрителя (который пьет чай в любое время дня и ночи) или толочь песок для железнодорожной компании (причем последняя не обязана объяснять, зачем ей это нужно)".

Чувствуется внутреннее родство Кэрролла с ископаемыми и мифическими существами: черепахами, улитками, устрицами, летучими мышами, горгульями, грифонами и Единорогом. Своим слушательницам он показал дерево гинкго — единственное из лиственных, пережившее ледниковый период, а также учил их не бояться улиток. А в книге Кэролл изобразил себя под именем Додо — истребленной человеком птицы дронт.

Но одними причудами писателя никак нельзя объяснить тот факт, что повести о приключениях Алисы в Стране Чудес и в Зазеркалье завоевали больше читателей, чем какая-либо другая литературная сказка в истории человечества. На родине Кэролла его сказки про Алису настолько же популярны как и Шекспир, с одним большим отличием — в отличие от шекспировских драм, по сказкам Кэрролла в викторианской Англии детей учили читать.

И все-таки от личности Кэролла нам никак не уйти! Уникальное сочетание литературоведа, лингвиста и математика породило ироничную логическую игру — будь то игра в карты (как в "Алисе в Стране Чудес"), в шахматы (как в "Алисе в Зазеркалье"), в охоту (как в "Охоте на Снарка"), в цифры (как в "Математических курьезах") или в слова (как в "Дублетах, словесной загадке"). Сегодня любой пользователь без всякой подготовки может играть в логическую игру Кэрролла на компьютере.

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Главное достоинство кэролловских повестей в том, что писатель обращается к детям без сюсюкания взрослого человека, без поучения и морализаторства большинства сказок ("Сказка ложь да в ней намек", "Мораль сей басни" и т. д.). Нет в них набивших, особенно школьникам, оскомину характеров персонажей, нет и пространных описаний природы. Зато что ни предложение, то предложение (вот такая игра слов) поиграть в какую-либо игру. Например, ответить на философский или психологический вопрос, а может решить математическую задачку.

Для всех пытливых умом, не ищущих готовых и простых ответов на сложные вопросы — это книга для вас в детстве, отрочестве и юности.