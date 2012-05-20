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Автор Игорь Буккер

Переезд столицы из "подъезда" в "парадное"

Наследие » Россия

Это у поэта Некрасова есть "парадный подъезд", ну, а москвич скорее брякнет "подъезд", нежели, чем питерец, произносящий свое "парадное". Более трехсот лет тому назад Петр I перенес столицу из древней Москвы в новый Петербург. Так начался отчет различий между жителями обеих столиц и так называемый "петербургский период" нашей отечественной истории.

 

Петербург, или Санкт-Питербурх, как он назывался тогда официально, был и любимым городом Петра, названным в честь его небесного покровителя, и олицетворением его царствования.

Один из важнейших итогов царствования Петра

Петр Великий создание новой столицы полагал одним из важнейших итогов своего царствования. 28 сентября 1714 года во время торжественного спуска корабля "Шлиссельбург" Петр, обращаясь к сенаторам, генералам, морским начальникам и иностранным гостям, приглашенным на празднество, торжественно заявил: "Есть ли кто из вас такой, кому бы за двадцать лет пред сим пришло в мысль, что он будет со мною на Балтийском море побеждать неприятелей, на кораблях, построенных нашими руками, и что мы переселимся жить в сии места, приобретенные нашими трудами и храбростию?

Думали ль вы в такое время увидеть таких победоносных солдат и матросов, рожденных от российской крови, и град сей, населенный россиянами и многим числом чужестранных мастеровых, торговых и ученых людей, приехавших добровольно для сожития с нами? Чаяли ль вы, что мы увидим себя в толиком от всех владетелей почитании?"

Историки выделяют три этапа застройки Петербурга — деревянный, мазанковый и кирпичный. Перенос столицы на берега Невы произошел именно в мазанковый период (1711-1714), когда на место первоначальной стихийной застройки (как строились многие древнерусские города с их беспорядочным нагромождением построек на кривых улицах с тупиками) пришло желание строить по заранее разработанному плану.

После Полтавской виктории и овладения Прибалтикой, царь приступил к застройке своего, как он любил говорить, "парадиза". Петр Алексеевич отказался от обоих вариантов строительства: либо снести уже построенное и застраивать город по плану, либо приспосабливать планировку под уже существующее. В начале 1712 года был издан указ о принудительном переселении на остров Котлин "по окончании сей войны" по тысяче семей дворян, купцов и ремесленников. Сенат утвердил списки дворян, подлежавших переселению.

Однако и от этого плана в результате также пришлось отказаться. Войне (впрочем, в тот момент помимо войны со Швецией шла еще и война с Турцией, которая вскоре закончится) не предвиделось конца, а остров был уязвим для нападения. Вот так столица по субъективным и объективным причинам возникла в Петербурге.

На содержание каждого из 40 тысяч работников положили по рублю в месяц и для этой цели повелели собрать со всех губерний 12 000 рублей, а сверх того еще 22 000 рублей на выделку кирпича и 30 700 рублей на судовое строение и разного рода ремонтные работы.

"Петр хотел привлечь и водворить в Петербурге все, что было лучшего, а остальной России оставлял то, что было похуже", — свидетельствовал дореволюционный историк Н. И. Костомаров, приводя в пример, когда "кожевенных мастеров, обучавшихся у немцев, велено было подвергать испытанию, и тех, которые окажутся более знающими, удерживать в Петербурге, а остальных, которые были похуже, отправить назад по городам".

Поскольку центром града Петрова был избран Васильевский остров, который только начали застраивать, то массового сноса зданий удалось избежать. Хотя в 1721 году Петр приказал ломать все здания, возведенные не по форме и брать штраф — по сто рублей с каждого виновного. По мере удаления от Васильевского острова дома становились все более неказистыми, а по берегу реки Фонтанки воздвигали деревянные дома.

Две столицы

И россияне с той поры все не перестают сравнивать оба славных града. "В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России.

В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная; в Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской; на него хорошо взглянуть, как на всякую особенность, но он тотчас надоест", — писал Герцен. При всем уважении к Александру Ивановичу, он как противник режима, переносил свои нападки с правительства на российских обывателей. Досталось на орехи и жителям двух городов.

Кстати, задолго до Советской власти, придумавшей выселить из олимпийской Москвы всех попрошаек (бомжами еще тогда не называли широко), первым обрушился с гонениями на нищих Петр Первый, к тому времени царь, но еще не император всероссийский.

Как пишет современный историк Н. И. Павленко в своей книге "Петр I", "небывалое по интенсивности строительство города началось с 1717 года. Ежегодно возводилось по нескольку сотен домов, так что к концу жизни Петра столица превратилась в большой город с сорокатысячным населением. Возникновение крупного центра на пустом месте и в

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