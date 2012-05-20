Это у поэта Некрасова есть "парадный подъезд", ну, а москвич скорее брякнет "подъезд", нежели, чем питерец, произносящий свое "парадное". Более трехсот лет тому назад Петр I перенес столицу из древней Москвы в новый Петербург. Так начался отчет различий между жителями обеих столиц и так называемый "петербургский период" нашей отечественной истории.
Петербург, или Санкт-Питербурх, как он назывался тогда официально, был и любимым городом Петра, названным в честь его небесного покровителя, и олицетворением его царствования.
Петр Великий создание новой столицы полагал одним из важнейших итогов своего царствования. 28 сентября 1714 года во время торжественного спуска корабля "Шлиссельбург" Петр, обращаясь к сенаторам, генералам, морским начальникам и иностранным гостям, приглашенным на празднество, торжественно заявил: "Есть ли кто из вас такой, кому бы за двадцать лет пред сим пришло в мысль, что он будет со мною на Балтийском море побеждать неприятелей, на кораблях, построенных нашими руками, и что мы переселимся жить в сии места, приобретенные нашими трудами и храбростию?
Думали ль вы в такое время увидеть таких победоносных солдат и матросов, рожденных от российской крови, и град сей, населенный россиянами и многим числом чужестранных мастеровых, торговых и ученых людей, приехавших добровольно для сожития с нами? Чаяли ль вы, что мы увидим себя в толиком от всех владетелей почитании?"
Историки выделяют три этапа застройки Петербурга — деревянный, мазанковый и кирпичный. Перенос столицы на берега Невы произошел именно в мазанковый период (1711-1714), когда на место первоначальной стихийной застройки (как строились многие древнерусские города с их беспорядочным нагромождением построек на кривых улицах с тупиками) пришло желание строить по заранее разработанному плану.
После Полтавской виктории и овладения Прибалтикой, царь приступил к застройке своего, как он любил говорить, "парадиза". Петр Алексеевич отказался от обоих вариантов строительства: либо снести уже построенное и застраивать город по плану, либо приспосабливать планировку под уже существующее. В начале 1712 года был издан указ о принудительном переселении на остров Котлин "по окончании сей войны" по тысяче семей дворян, купцов и ремесленников. Сенат утвердил списки дворян, подлежавших переселению.
Однако и от этого плана в результате также пришлось отказаться. Войне (впрочем, в тот момент помимо войны со Швецией шла еще и война с Турцией, которая вскоре закончится) не предвиделось конца, а остров был уязвим для нападения. Вот так столица по субъективным и объективным причинам возникла в Петербурге.
На содержание каждого из 40 тысяч работников положили по рублю в месяц и для этой цели повелели собрать со всех губерний 12 000 рублей, а сверх того еще 22 000 рублей на выделку кирпича и 30 700 рублей на судовое строение и разного рода ремонтные работы.
"Петр хотел привлечь и водворить в Петербурге все, что было лучшего, а остальной России оставлял то, что было похуже", — свидетельствовал дореволюционный историк Н. И. Костомаров, приводя в пример, когда "кожевенных мастеров, обучавшихся у немцев, велено было подвергать испытанию, и тех, которые окажутся более знающими, удерживать в Петербурге, а остальных, которые были похуже, отправить назад по городам".
Поскольку центром града Петрова был избран Васильевский остров, который только начали застраивать, то массового сноса зданий удалось избежать. Хотя в 1721 году Петр приказал ломать все здания, возведенные не по форме и брать штраф — по сто рублей с каждого виновного. По мере удаления от Васильевского острова дома становились все более неказистыми, а по берегу реки Фонтанки воздвигали деревянные дома.
И россияне с той поры все не перестают сравнивать оба славных града. "В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России.
В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная; в Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской; на него хорошо взглянуть, как на всякую особенность, но он тотчас надоест", — писал Герцен. При всем уважении к Александру Ивановичу, он как противник режима, переносил свои нападки с правительства на российских обывателей. Досталось на орехи и жителям двух городов.
Кстати, задолго до Советской власти, придумавшей выселить из олимпийской Москвы всех попрошаек (бомжами еще тогда не называли широко), первым обрушился с гонениями на нищих Петр Первый, к тому времени царь, но еще не император всероссийский.
Как пишет современный историк Н. И. Павленко в своей книге "Петр I", "небывалое по интенсивности строительство города началось с 1717 года. Ежегодно возводилось по нескольку сотен домов, так что к концу жизни Петра столица превратилась в большой город с сорокатысячным населением. Возникновение крупного центра на пустом месте и в
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