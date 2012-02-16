Крутое пике: из летчика в Чингачгука

К истории Героя Советского Союза Ивана Даценко вновь приковано внимание в связи с выходом художественного фильма о его летных подвигах в боях с фашистскими асами, а также последующем бегстве в Канаду, где он стал вождем индейского племени. Однако никто до сих пор не уверен, погиб ли украинец смертью храбрых или стал вождем краснокожих.

История удивительная не только перипетиями судьбы отважного героя, но и таинственностью его посмертной участи. Перед этой легендой блекнут старинные истории про Железную маску и другие подобные байки. Мы расскажем собранные нами факты, а читатель пусть сам делает выводы.

Читайте также: Великаны Пасхи с лицами индейских вождей

Во второй половине января во всеукраинский прокат вышла кинолента "Той, хто пройшов крізь вогонь" ("Прошедший сквозь огонь") украинского режиссера Михаила Иленко. Фильм, снятый продюсерским центром "Инсайт-медиа" по заказу Министерства культуры и туризма Украины, минувшей осенью получил Гран-при третьего Киевского международного кинофестиваля. В основу картины положена история Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта, летчика Ивана Даценко, который стал вождем племени индейцев — то ли ирокезов, то ли могавков.

23 февраля 1967 года в газете "Заря Полтавщины" было опубликовано письмо, которое заканчивалось так: "Родина не забыла своего верного сына. Имя Героя Советского Союза Ивана Ивановича Даценко хорошо знают курсанты училища. Но, кроме того, что он родился в Диканьском районе Полтавской области, нам ничего не известно. Если живы его родные, друзья, знакомые — откликнитесь". На публикацию отозвались однополчане Даценко — Антон Григорьевич Галай, Алексей Дмитриевич Иванченко, Павел Иванович Домиденко, земляки героя. Написали в училище и юные следопыты. В письмах излагались факты из биографии Ивана Ивановича Даценко, рассказывалось о его детстве, учебе, службе в армии и боевых действиях на фронте.

Читайте также: Бразильские индейцы вышли на тропу войны

В начале 1980-х годов народный артист СССР, танцовщик Махмуд Эсамбаев в интервью журналу "Советский экран" рассказал, что в 1967 году познакомился в Канаде с вождем ирокезского племени, который был родом с Полтавщины, но фамилии его не назвал.

Герой Советского Союза полковник Алексей Кот в своих мемуарах "На дальних маршрутах", которые вышли в Киеве в 1983 году, свидетельствует: "В этом налете в числе других цель освещал экипаж Ивана Даценко. Кроме штурмана Безобразова, радиста Светлова, в составе экипажа находился и заместитель начальника политотдела дивизии гвардии майор М. А. Завирохин. Когда самолет, сбросивший САБы (осветительные бомбы), поймали несколько прожекторов, сердце у меня замерло.

Вражеские зенитки словно взбесились. Трассы снарядов потянулись к освещенному бомбардировщику. Фейерверки разрывов окрасили небо в багровый цвет, но летчик вел самолет по боевому курсу сквозь огненный вихрь. И вдруг раздался взрыв. Видимо, снаряд, а может, и не один, попал в бензобак. Во все стороны разлетелись пылающие обломки. Многие из тех, кто был в это время в районе цели, видели эту страшную картину. Никто из членов экипажа не успел воспользоваться парашютом".

И только во второй половине 1990-х артист Махмуд Алисултанович Эсамбаев рассказал в одном из своих интервью, что в 1967 году, будучи участником делегации СССР на всемирной выставке "Экспо" в Оттаве, побывал в резервации индейцев и впервые назвал имя индейского вождя — Герой Советского Союза Иван Иванович Даценко.

"Во время проведения "Экспо-67" мое выступление в Оттаве видел премьер-министр Канады Лестер Пирсон, — вспоминал Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. — После концерта он подошел с вопросом: "Мистер Эсамбаев, что бы вы хотели увезти из нашей страны на память?" — "Меня интересуют танцы народов мира. Поэтому хотел бы увидеть, как танцуют индейцы". — "Пожалуйста". Мы приехали в резервацию в выходной. На моих глазах одновременно танцевали человек 800-900: мужчины, женщины, дети.

Я спрашиваю: "А где вождь?" И тут вижу: идет крепкого телосложения мужчина. Оказалось, это и был предводитель племени. Ростом он с меня, может, немного выше. На голове праздничный убор из перьев. Рядом с ним была красавица-жена, индианка. Он поклонился мне и говорит: "Здоровеньки булы. Счастлив вас приветствовать. Будь ласка до моей хижины". — "Вы что, по-украински говорите?!" — "Так я украинец. Наш батько (предыдущий вождь племени. — Прим. ред.) 12 рокив назад помер. Жинка моя — его дочка".

И я пошел к нему в дом. У вождя — четыре сына. Его жена могла говорить по-украински, дети — тоже. Поели, и вождь запел "Розпрягайте, хлопцi, коней". Пели его жена и дети — как в украинской хате. У хозяина навернулись на глаза слезы. Спрашиваю: "А вы откуда?" — "З-пид Полтавы". Звали его Иван Даценко. Но в племени он носил индейское имя. Когда я приехал в Полтаву, зашел к первому секретарю, рассказал об этой встрече. Он предложил: "Махмуд, расскажи всему обкому".

Читайте также: Где живут русские индейцы

Эта история вновь неожиданно возникла в 2002 году, когда по телевидению показали программу "Жди меня". "Я окончательно убедилась в правдивости его рассказа, когда в телепередаче Игоря Кваши и Марии Шукшиной "Жди меня" показали сюжет о моем дяде, после чего откликнулись несколько участниц советской делегации на выставке "Экспо-67", которые ездили с Махмудом Алисултановичем в резервацию и тоже видели вождя, говорившего на украинском и русском", — рассказала корреспонденту издания fakty.ua. племянница Даценко 66-летняя Ольга Рубан из Полтавы.

"Они привезли на съемки передачи фотографии, запечатлевшие моего дядю в индейской одежде. Рассказали, что вождь лично провел для советской группы экскурсию по музею быта индейцев. Но о подробностях своей удивительной жизни не распространялся. Фотографии вождя и гвардии капитана Ивана Даценко телевизионщики передали в Институт судебно-медицинских экспертиз. Вывод экспертов: на снимках запечатлен один и тот же человек. Мама тоже признала в вожде своего брата".

Информацию о том, что щирий хохол был героем и стал вождем ирокезов, независимо от известного танцора подтвердил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, юрист-международник Владимир Михайлович Семенов, который в 1967-м году был советником посла СССР в Канаде. Семенов рассказал, что экскурсию в резервацию индейцев сопровождал советский посол Иван Фадеевич Шпедько собственной персоной.

Он прихватил с собой бутылку украинской горилки, чтобы подарить индейцам как сувенир. Вернувшись, Шпедько рассказал: "Представьте себе, когда я передал суровому вождю племени эту бутылку, что-то переменилось в нем, он показал мне знаком следовать в свой вигвам, а там заговорил со мной на чистой украинской мове. Я был изумлен: надо же хохлу затесаться в племя индейцев, да еще стать вождем! Мы тогда хорошо выпили".

Читайте также: Женщина-вождь: феминизм проник в индейские племена

Владимиру Семенову через посредство своих коллег, канадских дипломатов удалось выяснить, что в резервации Канауэйк много лет тому назад в племя могавков был принят менеджером по туризму некий "неиндеец". Как менеджер он получил статус вождя и ритуальное имя Poking Fire - Пронизывающий (Пронзающий) Огонь. Имя и фамилия этого человека были Джон Макнобер, или Маккомбер. У него родились дети, которые до сих пор живут там, но связаться с ними не удалось. Один из его внуков Джон служит в полиции, а внучка Нина якобы занимается туристическим бизнесом.

Из официальных источников известно, что Иван Иванович Даценко родился в 1918 году в селе Чернечий Яр Диканского района Полтавской области. В 1937 году окончил Писаревщанский зооветеринарный техникум и в том же году был призван на службу в Красную Армию. В 1940 году окончил Оренбургское авиационное училище.

В годы Великой Отечественной войны служил в бомбардировочной авиации дальнего действия. Член КПСС с 1940 года Гвардии старший лейтенант И. И. Даценко — командир звена 10-го гвардейского Краснознаменного авиационного полка дальнего действия — с первых дней Великой Отечественной войны мужественно боролся против немецко-фашистских захватчиков. Он неоднократно вылетал бомбить военно-промышленные объекты в глубоком тылу врага.

22 июня 1942 года И. Даценко со своим звеном получил задание разгромитьвражеский аэродром под городом Орел. Бомбардировщики за несколько заходов уничтожили цель. Когда командир уже возвращался на базу, в его самолет попал заряд, отчего тот и загорелся. В этой сложной ситуации Иван Иванович проявил чрезвычайное мужество и выдержку. Он направил самолет к линии фронта и сделал все, чтобы спасти экипаж. Сам же покинул машину последним.

На начало августа 1943 года гвардии старший лейтенант И. И. Даценко совершил более 200 боевых вылетов. После ранения снова стал в строй. Был награжден орденом Красного Знамени, медалями, а 18 сентября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за № 1733.

В книге "За отвагу и мужество", изданной в 1973 году, где подается список всех Героев Советского Союза из Полтавского края (233 человека) с рассказами о боевом пути каждого, на странице 105 сказано: "18 апреля 1944 года экипаж И. И. Даценко бомбил железнодорожную станцию Львов-2, на которой сосредоточилось много живой силы и техники врага. Во время выполнения боевой задачи бесстрашный сокол пал смертью храбрых".

В селе Чернечий Яр его почтили как героя. Его именем названа пионерская дружина местной школы. Свидетельство о присвоении звания Героя передали в Писаревщанский техникум. Жители села намеревались назвать именем И. Даценко одну из улиц, да и само село переименовать в его честь, а также установить памятник.

Их благим намерениям не суждено было осуществиться: власти то ли не дали разрешение на переименование, то ли положили бумаги под сукно да потом и забыли. Однако у сельчан возникли сомнения, уж не потому ли не было разрешения, что герой Иван оказался в немецком плену, а когда бежал к своим, то попал в руки СМЕРШа, и его этапировали в Сибирь. Вот оттуда, через Берингов пролив (как это показано в украинской ленте) Иван Даценко перебрался на Аляску.

Советский гражданин без документов и знания английского языка — это очень опасно, и Иван принимает решение уйти к индейцам. Там в резервациях документов не спрашивают. Там можно затаиться на время. Такова логика тех, кто верит, что Иван Даценко и индейский вождь Пронзающий Огонь — один и тот же человек. Да, утверждают, что компьютерная экспертиза на совмещение фотографий офицера Даценко и индейского вождя выявила полное их внешнее сходство.

Читайте также: "Вожди краснокожих" оккупировали школы?

У скептиков, помимо расхожего возражения, что такого не может быть, потому что такого не может быть никогда, пожалуй, есть только один серьезный аргумент. Если бы Даценко действительно сбежал от советской контрразведки, неважно, виновен он был или нет, то его имя вычеркнули бы из списков Героев Советского Союза. А этого как раз и не произошло.

Несколько надуманной выглядит версия о разведчике, который по заданию партии и правительства выполнял среди аборигенов Америки специальные задания. Ага, и по пьянке или глупости проболтался высокопоставленному советскому чиновнику и слуге Терпсихоры.

Впрочем, гипотеза о вмешательстве спецслужб в деле Даценко выдвигается и сторонниками бегства украинца на берега озера Онтарио.

"Я думаю, что вмешались спецслужбы — "попросили" больше не развивать эту тему, — говорит исследователь биографии Ивана Даценко Григорий Титаренко. — Я прихожусь Ивану Ивановичу троюродным братом — наши деды были родными братьями. Почему у меня возникла версия о спецслужбах? У нашей семьи есть знакомый, занимающий высокий пост в одном из государственных органов России. Мы попросили его посодействовать в наших поисках. Вначале чиновник очень заинтересовался, был полон желания помочь. Но закончилось тем, что он сказал: "Лучше вам оставить эту затею".

Нам так и не удалось выяснить, разведывательные сообщества каких государств мешают в деле установления истины. Мы только констатируем, что воз и ныне там, несмотря на желание помочь, высказанное как российскими, так и украинскими журналистами. Кино вот сняли, но это правда художественная, которая совсем не обязана соответствовать правде жизни.