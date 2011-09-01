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Ксения Образцова

"Алло, барышня!", или История телефонисток

Наследие

Сейчас, чтобы поговорить по телефону нам не требуется посредничество девушки или, как ее называли, "барышни". Однако были времена, когда без ее помощи связаться с абонентом было невозможно. Мало кто знает, что первая "барышня" появилась в Бостоне. Ее звали Эмма Миллс Натт, и она должна была заменить грубых, скандальных мужчин.

"Алло, барышня!", или История телефонисток

История "барышень" началась 1 сентября 1878 года, когда на новую работу в бостонскую телефонную компанию вышла 18-летняя Эмма Миллс Натт. До нее должность телефонистов занимали исключительно представители сильной половины человечества. И все бы ничего, да, юноши не отличались особым тактом и терпением. Клиенты компании жаловались, что телефонисты грубят, подшучивают и вообще ведут себя не самым культурным образом. Для живого общения мужчины явно не подходили, и коммутаторы было решено передать в нежные женские руки.

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Так и стала юная Эмма первой телефонисткой женского пола, правда, в гордом одиночестве она прибывала недолго. Всего через несколько часов на смену заступила ее сестрица Стелла. Очень скоро стало ясно, что эксперимент удался — отзывы клиентов о "барышнях" были сугубо положительными, и мужчин из профессии изгнали. Стоит сказать, что требования к телефонисткам были весьма строгие: девушка должна была быть из хорошей семьи, стрессоустойчива, иметь приятный голос, крепкое здоровье и рост, который позволял дотягиваться до верха коммутатора. Афроамериканкам и еврейкам путь в "барышни" был закрыт.

Крепкое здоровье телефонисткам требовалась не просто так, их работа была довольно тяжелой: число номеров постоянно росло, а соединение в среднем осуществлялось за 8 секунд — за это время телефонистка должна была принять вызов, сопоставить, в какое именно из доступных абонентских гнезд втыкать шнур, и, собственно, произвести соединение. Рабочий день телефонисток продолжался 10-11 часов, трудились они по шесть дней в неделю. За час барышне приходилось подключать до 600 звонков. Сложность процесса становится ясной, если посмотреть на ручной соединительный коммутатор — агрегат, напоминающий по форме пианино; только вместо клавиш — провода, рычажки и отверстия-гнёзда.

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О работе телефонисток можно составить хорошее представление, если прочитать книгу американского писателя и радиожурналиста Луиса "Стадса" Теркела "Работа", в которой представители различных профессий рассказывают о своем труде.

"У нас у каждой свой номер. Мой номер — четыреста семь. Номер ставят на твоих карточках, и, если будет допущена какая-нибудь ошибка, сразу видно, кто виноват. Ты всего лишь инструмент. Твое дело — набирать номер. Ну, и сама ты — номер. Девушки сидят бок о бок: между мной и соседкой пятнадцати сантиметров не будет. Ну, и толкаемся все время локтями, особенно если она левша. Вот почему зимой у нас у всех насморк не проходит — из-за тесноты. Стоит одной чихнуть, и завтра все чихают. Насморк ведь очень заразный. Руки еще не очень устают, а вот губы! Устаешь говорить, как ни странно. Ведь говоришь-то шесть часов без передышки!" — рассказала на тот момент 17-летняя телефонистка Хезер Лэмб.

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Девушка рассказала и о других особенностях своей работы: "Есть шесть-семь фраз, которыми мы пользуемся: "Доброе утро, чем я могу вам помочь?", "Добрый день", "Добрый вечер", "Какой номер вам нужен?", "Повторите, будьте добры", "Вас вызывает такой-то или такой-то. Будете оплачивать?", "Это обойдется в доллар двадцать центов". Вот и всё, что нам положено говорить. Самое главное — не вступать в разговоры с клиентом. Если он расстроен, можно сказать только; "Мне очень жаль, что у вас неприятности", но больше — ни-ни. Если тебя поймают за разговором с клиентом, тебе ставят минус. А ведь если у человека беда или просто плохое настроение, очень хочется что-то ему сказать. Меня так и тянет спросить: "Что с вами?". И нисколько не чувствуешь, что в самом деле кому-то помогаешь".

Эпоха "барышень" начала закатываться с изобретением АТС, первый патент на которую был выдан в 1889 году американскому изобретателю Алмону Строуджеру. По поводу изобретения автоматической телефонной станции существует интересная легенда. Якобы, Строуджер сконструировал АТС из-за недобросовестной конкуренции. Строуджер был владельцем похоронного бюро в Канзас-Сити и терпел убытки при получении заказов по телефону — всех клиентов получал его конкурент.

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Бизнесмен начал расследование и выяснил, что причина всех его бед — жена того самого конкурента, которая работала телефонисткой и направляла все звонки абонентов, вызывавших похоронное бюро, своему благоверному. Алман Строуджер поклялся навсегда избавить общество от телефонисток и изобрел автоматический телефонный коммутатор декадно-шагового типа емкостью до 99 абонентов.

Правда, быстро избавиться от "барышень" у Строуджера не получилось — долгое время автоматическая и ручная системы существовали параллельно. Вообще говоря, телефонистки как класс не исчезли до сих пор — кое-где "барышни" до сих пор трудятся на междугородних и международных телефонных линиях.

Автор Ксения Образцова
Ксения Образцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
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