"Алло, барышня!", или История телефонисток

Сейчас, чтобы поговорить по телефону нам не требуется посредничество девушки или, как ее называли, "барышни". Однако были времена, когда без ее помощи связаться с абонентом было невозможно. Мало кто знает, что первая "барышня" появилась в Бостоне. Ее звали Эмма Миллс Натт, и она должна была заменить грубых, скандальных мужчин.

История "барышень" началась 1 сентября 1878 года, когда на новую работу в бостонскую телефонную компанию вышла 18-летняя Эмма Миллс Натт. До нее должность телефонистов занимали исключительно представители сильной половины человечества. И все бы ничего, да, юноши не отличались особым тактом и терпением. Клиенты компании жаловались, что телефонисты грубят, подшучивают и вообще ведут себя не самым культурным образом. Для живого общения мужчины явно не подходили, и коммутаторы было решено передать в нежные женские руки.

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Так и стала юная Эмма первой телефонисткой женского пола, правда, в гордом одиночестве она прибывала недолго. Всего через несколько часов на смену заступила ее сестрица Стелла. Очень скоро стало ясно, что эксперимент удался — отзывы клиентов о "барышнях" были сугубо положительными, и мужчин из профессии изгнали. Стоит сказать, что требования к телефонисткам были весьма строгие: девушка должна была быть из хорошей семьи, стрессоустойчива, иметь приятный голос, крепкое здоровье и рост, который позволял дотягиваться до верха коммутатора. Афроамериканкам и еврейкам путь в "барышни" был закрыт.

Крепкое здоровье телефонисткам требовалась не просто так, их работа была довольно тяжелой: число номеров постоянно росло, а соединение в среднем осуществлялось за 8 секунд — за это время телефонистка должна была принять вызов, сопоставить, в какое именно из доступных абонентских гнезд втыкать шнур, и, собственно, произвести соединение. Рабочий день телефонисток продолжался 10-11 часов, трудились они по шесть дней в неделю. За час барышне приходилось подключать до 600 звонков. Сложность процесса становится ясной, если посмотреть на ручной соединительный коммутатор — агрегат, напоминающий по форме пианино; только вместо клавиш — провода, рычажки и отверстия-гнёзда.

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О работе телефонисток можно составить хорошее представление, если прочитать книгу американского писателя и радиожурналиста Луиса "Стадса" Теркела "Работа", в которой представители различных профессий рассказывают о своем труде.

"У нас у каждой свой номер. Мой номер — четыреста семь. Номер ставят на твоих карточках, и, если будет допущена какая-нибудь ошибка, сразу видно, кто виноват. Ты всего лишь инструмент. Твое дело — набирать номер. Ну, и сама ты — номер. Девушки сидят бок о бок: между мной и соседкой пятнадцати сантиметров не будет. Ну, и толкаемся все время локтями, особенно если она левша. Вот почему зимой у нас у всех насморк не проходит — из-за тесноты. Стоит одной чихнуть, и завтра все чихают. Насморк ведь очень заразный. Руки еще не очень устают, а вот губы! Устаешь говорить, как ни странно. Ведь говоришь-то шесть часов без передышки!" — рассказала на тот момент 17-летняя телефонистка Хезер Лэмб.

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Девушка рассказала и о других особенностях своей работы: "Есть шесть-семь фраз, которыми мы пользуемся: "Доброе утро, чем я могу вам помочь?", "Добрый день", "Добрый вечер", "Какой номер вам нужен?", "Повторите, будьте добры", "Вас вызывает такой-то или такой-то. Будете оплачивать?", "Это обойдется в доллар двадцать центов". Вот и всё, что нам положено говорить. Самое главное — не вступать в разговоры с клиентом. Если он расстроен, можно сказать только; "Мне очень жаль, что у вас неприятности", но больше — ни-ни. Если тебя поймают за разговором с клиентом, тебе ставят минус. А ведь если у человека беда или просто плохое настроение, очень хочется что-то ему сказать. Меня так и тянет спросить: "Что с вами?". И нисколько не чувствуешь, что в самом деле кому-то помогаешь".

Эпоха "барышень" начала закатываться с изобретением АТС, первый патент на которую был выдан в 1889 году американскому изобретателю Алмону Строуджеру. По поводу изобретения автоматической телефонной станции существует интересная легенда. Якобы, Строуджер сконструировал АТС из-за недобросовестной конкуренции. Строуджер был владельцем похоронного бюро в Канзас-Сити и терпел убытки при получении заказов по телефону — всех клиентов получал его конкурент.

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Бизнесмен начал расследование и выяснил, что причина всех его бед — жена того самого конкурента, которая работала телефонисткой и направляла все звонки абонентов, вызывавших похоронное бюро, своему благоверному. Алман Строуджер поклялся навсегда избавить общество от телефонисток и изобрел автоматический телефонный коммутатор декадно-шагового типа емкостью до 99 абонентов.

Правда, быстро избавиться от "барышень" у Строуджера не получилось — долгое время автоматическая и ручная системы существовали параллельно. Вообще говоря, телефонистки как класс не исчезли до сих пор — кое-где "барышни" до сих пор трудятся на междугородних и международных телефонных линиях.