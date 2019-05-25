Мистические совпадения и легенды "Титаника"

Многое в этой крупнейшей катастрофе начала XX века, со дня которой, 15 апреля, минуло 107 лет, до сих пор остается загадкой… Гибель "Титаника" послужила поводом для появления множества книг и фильмов, а также неимоверного множества легенд. Мир был потрясен масштабами трагедии. В те времена еще не привыкли к массовой гибели людей, та же Первая мировая только еще маячила впереди…

Загадочные легенды о "Титанике" появляются практически все годы после его гибели. То капитан норвежского судна перед смертью предъявит публике свой вахтенный журнал, записи в котором опровергают подробности гибели "Титаника". То историки вдруг раскопают сведения о том, что на "Титанике" отказался плыть его владелец, миллионер Морган. То вдруг в прессе появляется версия, якобы подтвержденная документами, что "Титаник" вовсе и не "Титаник", а построенный по тому же проекту пароход "Олимпия". Интерес к легендам подогревают великолепные фильмы-катастрофы и невозможность после стольких лет на деле проверить легенды, связанные с погибшим судном…

Но так или иначе, любая легенда, связанная с "Титаником", вызывает интерес. Попробуем разобраться, что в этих легендах наиболее правдоподобно. Сами подробности гибели судна, собственно, столько раз уже самым тщательнейшим образом описаны, в том числе и в интернете, что достаточно набрать название судна в поисковом окошке, как вылезут тысячи ссылок. Давайте о тайнах.

Ну, во-первых, еще за полтора десятка лет до гибели "Титаника" в Нью-Йорке, в издательстве "Арчибальд Уэлш и К°", вышла фантастическая книжка капитана Моргана Робертсона, который описал свой опыт кораблекрушения — он спасся во время катастрофы пассажирского парохода, которым сам и управлял.

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Самое интересное, что название судна, фигурировавшее в книжке, — "Титан". И буквально все тактико-технические данные, размеры корабля, число спасательных шлюпок и количество погибших пассажиров соответствовали данным "Титаника", который тогда даже еще не был построен! И погиб вымышленный "Титан", как и "Титаник", от столкновения с айсбергом!

После выхода книжка расходилась плохо, но вот после гибели "Титаника" в апреле 1912 года издателям пришлось переиздавать ее много-много раз, она принесла им кучу доходов. Причина проста: автор за полтора десятка лет так правдоподобно описал гибель судна, что его сочинение казалось чуть ли не документальным произведением. Читатели были потрясены, когда сопоставили все перипетии гибели "Титаника" и вымышленного "Титана". Мистика, мистика налицо, однако…

В начале минувшего века компания по "пропаганде" "Титаника" стала, пожалуй, одной из первых рекламных кампаний технического пиара. Все подряд газетчики, щедро проплаченные владельцами судна, превозносили до небес это чудо британской технической мысли — десятиэтажный плавучий дворец водоизмещением почти в 50 тысяч тонн, длиной 269 метров и шириной 28,2 метра. В нем было 762 каюты, семь километров коридоров и прогулочных палуб. Для обеспечения живучести корабль имел двойное дно, а его корпус разделяли 19 водонепроницаемых отсеков. Томас Эндрюс, главный конструктор корабля, заявил корреспондентам в одном из многочисленных интервью, что даже если четыре (запомните эту цифру!) отсека будут заполнены водой, "Титаник" не потонет и сможет продолжить свой путь.

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Газеты на все лады расписывали новейшее оборудование лайнера, роскошные салоны, приводили статистические данные, которые должны были поразить воображение будущих пассажиров. Сообщалось, например, что в провизионных камерах "Титаника" запасено среди прочего 44 тонны мяса и птицы, 27 тысяч бутылок пива и минеральной воды, 35 тысяч яиц, 40 тонн картофеля и пять тонн сахара. Особо подчеркивалось, что на борту корабля в первом рейсе будут находиться десять миллионеров, а в его сейфах — золота и драгоценностей на сотни миллионов долларов. Компания "Уайт стар лайн", владевшая "Титаником", чрезвычайно гордилась своим приобретением.

2 апреля 1912 года "Титаник" был принят в эксплуатацию, а 10 апреля в 13 часов он отправился в свое первое и последнее плавание. На исходе четвертого дня путешествия, когда лайнер находился приблизительно в 450 милях к югу от канадского острова Ньюфаундленд, радисты "Титаника" начали принимать тревожные радиограммы от находящихся поблизости судов: "В океане айсберги. Остерегайтесь". Они поспешили доложить об этом (а радиограмм было пять!) капитану Эдварду Джону Смиту. Но тот, надеясь на впередсмотрящих, не реагировал на предупреждения…

Результат известен — столкновение с айсбергом, гибель почти полутора тысяч человек, трагедия трагедий, чудесное спасение тех, кто умудрился попасть в шлюпки, и т.д. В интернете вся хронология описана подробнейшим образом, не будем повторяться. Но кое к чему стоит и придраться.

Есть вопрос вопросов: почему на "Титанике" не было мощного прожектора-искателя, который мог бы далеко светить по курсу корабля. Почему у впередсмотрящих не было даже биноклей? Почему капитан после того, как айсберг вспорол борт судна, дал команду "Средний вперед", стремительно приблизив момент гибели "Титаника"? Ведь судно при среднем вперед начало катастрофически быстро набирать воду в трюмы… Наконец, почему радисты начали давать сигнал SOS слишком поздно? Почему капитан вместо того, чтобы приказать дать этот самый сигнал SOS, спешит в каюту-люкс к самому богатому человеку Америки Джону Дж. Астору, чтобы известить его раньше всех остальных пассажиров о необходимости готовиться к посадке на спасательную шлюпку. Загадки загадок.

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Кстати, как отмечается историками, на "Титанике" было всего 20 спасательных шлюпок. Они могли вместить лишь 1178 человек, в то время как на борту находится 1316 пассажиров и 885 членов команды. А ведь "Титаник" рассчитан на 3300 пассажиров. Как будто специально все делается для того, чтобы трагедия была как можно более суровой…

Эту "специальность" заметили многие западные авторы. В июне 1995 года в Лондоне вышла книга Роберта Гардинера и Дан ван дер Вата под заголовком "Загадка "Титаника". Авторы обратили внимание на серию чрезвычайно странных обстоятельств, которые связаны с трагическим рейсом. В самый последний момент, сославшись на нездоровье, отказался плыть на лайнере американский мультимиллионер Пирсон Морган, владелец компании "Уайт стар лайн", которой и принадлежали самые большие суда того времени — "Олимпик", "Титаник" и "Британик". Несколькими днями позже, уже после кораблекрушения, Моргана обнаружили на курорте во Франции в компании любовницы. Пребывал он в полном здравии и ни о каком недомогании не заикался.

Далее. На борт "Титаника" должны были погрузить уникальную коллекцию картин, которые в наши дни, кстати, составляют основу Нью-Йоркского музея современного искусства. Коллекция осталась на берегу. Вместе с Морганом отказались плыть — и тоже в последний момент — еще свыше 50 человек, в том числе его близкие друзья и деловые партнеры, включая германского стального магната Генри Фрика и американского мультимиллионера Джорджа Вандербильта. Почему так резко они отказались от путешествия на "Титанике"?

Авторы сенсационной книги утверждают, что погибшим судном был даже вовсе и не "Титаник", а очень похожий на него "Олимпик", построенный годом раньше. На "Олимпике" якобы тайно поменяли надпись на борту и корме, и он вышел в море под названием "Титаник". Зачем?

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"Олимпик" меньше чем за год успел побывать в разных переделках. Самая серьезная из них — столкновение с британским крейсером (капитаном на "Олимпике" был Эдвард Джон Смит — капитан "Титаника"!). Суд признал виновным в столкновении экипаж "Олимпика", в результате чего владельцы компании "Уайт стар лайн" лишились прав на получение страховки, оценивавшейся в миллион долларов — астрономическую по тем временам сумму. Тогда-то, полагают авторы книги "Загадка "Титаника", родился дьявольский план: под видом "Титаника", который был как две капли воды похож на "Олимпик", пустить в плавание в Нью-Йорк именно "Олимпик". Капитану "Титаника" (то есть "Олимпика") Эдварду Смиту было дано задание идти на всех парах, даже в случае если корабль окажется в районе, где плавают айсберги. Все говорит о том, утверждают авторы книги, что катастрофа была запланирована.

Интересно, что когда несколько лет назад с помощью совершенных подводных аппаратов удалось добраться до лежащего на глубине более трех тысяч метров лайнера и извлечь на поверхность около четырех тысяч самых разных предметов, ни один из них не имел пометки "Титаник". Настоящий "Титаник" под именем "Олимпика", утверждают авторы сенсационной книги, просуществовал еще лет двадцать и был списан только в 1935 году. Так ли все было на самом деле, или это всего лишь плод фантазии двух любителей детективов, мы вряд ли узнаем. Во всяком случае, в этом столетии.

Ну что ж, это еще одна из легенд погибшего "Титаника", хотя и очень правдоподобная — во всяком случае, в версию о "запланированности" катастрофы вписываются все остальные. Но правду узнать никто не в силах…