Антонина Худякова: "ночную ведьму" звали Ласточкой

Поздней осенью 1943 года ночью над крымским берегом в районе Керчи летел самолет. Крылатая машина следовала прямо через позиции немцев, которые ощетинились зенитками, пулеметами и лучами прожекторов, держа курс к месту высадки эльтигенского десанта, освобождавшего полуостров от захватчиков.

Неожиданно небо прошили трассеры, замелькали вспышки. Но отважный пилот не дрогнул, ведь за штурвалом легкого "кукурузника" По-2 сидела Антонина Худякова — одна из легендарных "ночных ведьм", наводивших ужас на гитлеровцев, Ласточка, как звали ее наши солдаты. За свои многочисленные подвиги, выполненные не на мощном истребителе, а фактически на учебном легком самолете, она была удостоена звания Героя Советского Союза.

Родилась наша героиня 20 июня 1917 года на Брянщине, в деревне Новая Слобода, в крестьянской семье. По воспоминаниям современников, крепкий, волевой характер сформировался у будущей летчицы еще в детстве. Красавица-отличница Тоня росла смелой и очень самостоятельной в своих решениях. Окончив школу-семилетку, девушка поступила в Брянский машиностроительный техникум — на отделение электросварщиков.

Сформировавшаяся в детстве тяга к знаниям в юности превратилась в настоящую эрудицию. Особенно интересовало Тоню изобретательство, усовершенствование существующих механизмов и агрегатов. Окончив техникум, Худякова получила назначение в Днепродзержинск — молодой промышленный город. На местном вагоностроительном заводе сразу же заметили толкового, умелого и рассудительного мастера, активную комсомолку: Антонину вскоре избрали депутатом местного совета. Узнав, что в городе действует аэроклуб, Тоня незамедлительно записалась в него. Так начался путь Худяковой в авиацию.

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Руководитель Днепродзержинского аэроклуба, генерал-майор запаса Б. М. Василенко в своей книге потом вспоминал, на какой технике тренировались молодые советские летчики — юноши и девушки: "Основным самолетом на оснащении аэроклубов был в то время широко известный биплан У-2. Замечательная машина, устойчивая и очень терпеливая: порой сносила такие ошибки курсантов, какие другой самолет ни за что не простил бы. Этот самолет был сконструирован и построен в 1927 году авиаконструктором Н. Н. Поликарповым... Это был легкий летательный аппарат со скоростью 100-120 километров в час".

Самолет-"кукурузник" был фактически фанерным, с неубирающимся шасси, напоминающим колеса от мотоцикла. Именно на такой машине впоследствии Худякова будет сражаться с гитлеровцами, своими отчаянными ночными атаками наводя ужас на захватчиков. Пока же девушка изучала мастерство пилота и усердно отрабатывала взлеты и посадки. Вскоре, сдав экзамены, Тоня поступила в Херсонскую авиашколу.

Шел 1939 год — в Европе уже разгоралась война. Худякова вскоре сама стала инструктором: 22-летняя девушка начала обучать пилотов в Орловском аэроклубе. Она успела подготовить более 40 летчиков, но огненный вал сражений докатился до границ нашей страны. В грозном 1941-м отважная летчица вступила в ряды Красной армии и сразу же была направлена на курсы усовершенствования командного состава — девушке предстояло стать лейтенантом. Вскоре были сформированы особые женские бомбардировочные авиационные полки, которые специализировались на ночных заданиях. Командиром такого полка, в который была распределена Антонина Худякова, стала Евдокия Бершанская.

Когда речь заходит про наших асов военных лет, то обычно вспоминают Покрышкина или Кожедуба. Прославленные герои украсили свои истребители не одним десятком звездочек, говорящих о сбитых самолетах противника, однако женщины на самолетах громили противника не хуже мужчин, действуя в более сложных погодных условиях и применяя более простые крылатые машины.

С началом войны учебные бипланы У-2, знакомые Тоне по аэроклубам, поступили на службу уже как боевые По-2: переименовали их в честь конструктора Поликарпова. Фанерные "кукурузники" были тихими, малозаметными для врага ночными бомбардировщиками, разведчиками, самолетами для доставки донесений, а также провизии и боеприпасов на передовую.

Женщины, боязливо прозванные гитлеровцами "ночными ведьмами", летали на По-2 в темноте, в облаках, при свете звезд и луны, имея на борту простейшее навигационное оборудование, в открытой кабине, продуваемой жгучими ветрами. Летали на машине, уязвимой даже для стрелкового оружия. Наши солдаты почитали своих небесных помощниц и ласково звали их "ласточками" или "колдуньями".

В архивах семьи Антонины Федоровны хранится "Личная летная книжка пилота Худяковой", где есть ежедневные записи ее полетов с января 1942 года. За три года отважная летчица совершила почти тысячу вылетов! Среди них были и бомбардировки позиций противника, да такие, что несколько ее бомб угодили прямо в штаб генерала фон Клейста под Моздоком; и доставки патронов и лекарств нашим десантникам под Керчью, когда самолет Худяковой буквально продрался сквозь огонь немцев. И бои с "мессерами", когда для выхода из неравного боя подбитой летчице удалось одурачить преследователей: сбросить бомбы в поле и тихо уйти на малой высоте. Ее однополчане вспоминали, что "крепко сбитая, сильная девушка летала азартно и смело".

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На фронтовых аэродромах в короткие минуты затишья Антонина часто применяла свои инженерные навыки: к ней за советом постоянно обращались техники и пилоты, которые в полевых условиях придумывали способы улучшить вооружение своих стальных птиц. Новые крепления для бомб, улучшенные пушки и пулеметы, элементы подсветки приборов — Антонину Федоровну можно было часто видеть размышляющей над очередной схемой или чертежом, которые затем воплощались в металле.

В свой крайний вылет она получила контузию, а ее самолет был подбит. При этом Тоня все же смогла посадить машину и лишь после этого потеряла сознание. Очнулась девушка в госпитале, а вскоре наступила долгожданная победа. Через год, 11 мая 1946 года, за совершенные в годы войны подвиги заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского полка гвардии старший лейтенант А. Ф. Худякова была удостоена высокого звания Героя Советского Союза. Кроме нее это звание получили еще 22 боевые подруги из ее полка — об их подвигах были написаны десятки книг и сняты кинофильмы.

После окончания войны 46-й женский полк был расформирован. Демобилизовавшись из военно-воздушных сил, Антонина Федоровна вместе с мужем, тоже военным летчиком Игорем Семиреченским, и дочерью Татьяной поселилась сначала в городе Тейкове Ивановской области, а затем переехала в Александрию Кировоградской области. До конца своей жизни эта отважная женщина была весела и активна, организовала в городе краеведческий музей и стала почетным гражданином. Умерла Антонина Федоровна 17 декабря 1998 года. Но страна будет помнить о подвигах своих сыновей и дочерей, приближавших победу в Великой Отечественной войне.