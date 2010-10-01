"Горбатого" приказал лепить Хрущёв

1 октября 1960 года в СССР с конвейера сошёл первый малогабаритный отечественный автомобиль "ЗАЗ-965". "Запорожец", созданный по приказу Никиты Хрущева, отличался высокой проходимостью, жутко тесным салоном и весьма демократичной ценой. Он быстро приобрел популярность у советских людей, тут же приклеивших к нему крылатое прозвище — "горбатый".

Вообще, "Запорожец", ввиду многолетнего отсутствия альтернативы, действительно стал "народной" машиной. Лучшее свидетельство тому — многочисленные прозвища. Помимо "горбатого", его называли и "мыльницей", и "фафиком", и "божьей коровкой"… Хотя, конечно, технические характеристики советской малолитражки имели помимо достоинств и целый ряд существенных недостатков.

"Подарил" советскому народу это чудо на колёсах Никита Хрущев. Тогда весь мир переживал бум на малогабаритные автомобили — экономные, удобные, доступные по стоимости небогатым слоям населения. Разумеется, СССР, который стремился быть "впереди планеты всей", не мог отстать и тут. Хрущев потребовал от конструкторов создать советский мини-автомобиль, чтобы утереть нос "прогнившему" Западу.

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Надо сказать, что "Запорожец" был далеко не первой малолитражкой, которую пытались создать отечественные разработчики. За период с 1955 по 1960 года было создано и опробовано немало машин: "Белка" ИМЗ-А50, НАМИ-048, НАМИ-031, ГАЗ-18, НАМИ-059, МВТУ. Однако ни одна из них не отвечала всем техническим требованиям. И только когда эксперименты были перенесены с московского завода "Москвич" на реконструированный завод сельхозмашин "Коммунар" в Запорожье, а к разработчикам присоединились специалисты из группы Фиттермана (они специализировались на создании автомобилей повышенной проходимости для вооруженных сил), задание Хрущева было выполнено.

Главным достоинством "горбатого" красавца стали его высокая проходимость, обусловленная гладким днищем, независимой подвеской всех колес и достаточной загрузке ведущих колес. А дороги у нас, как известно, всегда были и есть одной из главных бед. Весил "фафик" всего 665 килограммов — если что, водитель и пассажиры могли собственными силами вытолкать его даже из непролазной грязи. Это обстоятельство было весьма кстати при наших пустынных просторах и недоступности специализированной техники.

Еще одно достоинство "Запорожца" (вряд ли пригодившееся бы на Западе) делало его незаменимым на российских проселочных дорогах. Дело в том, что по дороге с глубокими колеями от тракторов и грузовых машин на легковом автомобиле нормального размера проехать очень сложно. А вот "ЗАЗ-965" помещался как раз между двумя глубокими бороздами от колес и потихоньку полз себе по дороге.

Цена на первый "Запорожец" тоже способствовала его популярности. Если "Москвич", "Жигули", а уж тем более "Волгу" редко кто мог себе позволить, то приобрести "горбатого" вполне могла чуть ли не любая советская семья. Кроме того, существовали модели, приспособленные специально для людей с ограниченными возможностями (в народе прозванные "инвалидками"), которые продавались по льготным ценам, а то и вовсе выдавались бесплатно (но по очереди).

Для многих дачников "Запорожец" оказался просто незаменим. Ведь со временем выяснилось, что у "ЗАЗ-965" есть и еще одно достоинство — долговечность. Правда, сразу же после выпуска всем стали очевидны и недостатки машины — перегрев двигателя летом и затрудненный пуск в мороз, неудобный тесный салон… Кроме того, к недочетам относились и сильный шум двигателя, и двери с задними петлями, которые при случайном открывании во время движения автомобиля представляли настоящую угрозу ("Запорожец" тогда полностью терял управление).

Поэтому сразу же после выхода "ЗАЗ-965" были начаты разработки последующей модели "ЗАЗ-966". Однако по ряду причин работа затянулась и только в 1967 году новый "Запорожец" вышел в серийное производство. "ЗАЗ-966", более известный как "ушастый" или "чебурашка" (из-за специфики крепления зеркал), также оказался востребованным у всех слоев населения.

Этот вариант "Запорожца" служил долго — в 1990 годах, когда СССР распался, и в России атрибутами нового времени стали малиновые пиджаки и черные "мерседесы", в народе появилось множество анекдотов на тему "столкнулся мерседес с запорожцем…", в которых народные симпатии по-прежнему оставались на стороне отечественного "ушастого" автомобиля.

Сегодня, кстати, оба собрата также пользуются популярностью. Правда, только у коллекционеров и любителей старинных авто. "Запорожцы" ремонтируют, делают тюнинг, и они во всей красе, часто оказываются желанными экспонатами на автомобильных выставках и фестивалях. Так "подарок" Никиты Хрущева советскому народу пережил не только самого дарителя, но и свою историческую родину — СССР.