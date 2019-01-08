"Русского Пеле" сгубила звездная болезнь? Наследие В 16 лет Эдик Стрельцов стал игроком московского "Торпедо". Среди советских футболистов не было никого популярнее вратаря Льва Яшина и нападающего Стрельцова. Угодив в тюрьму накануне чемпионата мира 1958 года, Стрельцов не смог сразиться с Пеле. Иначе, возможно, не Эдуарда называли бы "русским Пеле", а Пеле — "бразильским Стрельцовым". комментариев 1 поделились Для такого утверждения есть резонные основания. Во время репортажа с юбилейного матча великого бразильца, у спортивного комментатора Владимира Перетурина вырвалась неслучайная фраза: "Пеле отдал мяч пяткой, по-стрельцовски…". Лично знавший спортсмена писатель Александр Нилин в биографической книге о легендарном футболисте отметил: "Стрельцов говорил, что излюбленные приемы он "брал из игры", а не специально разучивал или копировал чьи-то, увиденные, скажем, в детстве у кого-нибудь из знаменитостей. И пас пяткой он не практиковал до игры с московским "Динамо" в пятьдесят четвертом году".

Поэт Евгений Евтушенко нескромно заметил однажды: "У советской молодежи есть три кумира — Глазунов, Стрельцов и Евтушенко". Лирик, друживший с торпедовцем, выведет его в своем рассказе "Четвертая Мещанская" под именем сатирического персонажа Коки Кутузова. Автор описывал, как "отяжелевший от вчерашнего чешского пива и пришибленный несущимся отовсюду улюлюканьем" футболист с непонятно откуда взявшейся силой сравнивает счет в игре с венграми. Уже после ареста и суда над спортсменом, писатель Анатолий Гладилин сделает судьбу Стрельцова фабулой своей поучительной притчи "Дым в глаза. Повесть о честолюбии".

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Паренек послевоенного поколения из подмосковного Перова, которое сейчас является столичным районом, не хотел переезжать в Москву, даже когда уже начал играть в футбол. После того, как однажды ведущего игрока "Торпедо" два битых часа безуспешно разыскивали, зиловское начальство решило переселить его на Автозаводскую. Правда позднее парткомовские деятели признавались, что у них была еще одна немаловажная задача — оградить надежду советского футбола от дурного влияния его перовских дружков.

Молодая кровь играла. Как тогда шутили: "Если бы Пеле выпил столько кофе, сколько Стрельцов водки, он бы помер". Сохранилась пожелтевшая фотография, сделанная в парижском кабаре "Лидо", на которой между пальцами Эдуарда видна горящая сигарета. Порой руководство спортивного клуба не выпускало подхватившего дурную болезнь Стрельцова на поле, в игру. Так было во время матча-реванша со шведами на стадионе "Динамо". Хотя в предшествующей встрече Стрельцов трижды поразил ворота противника.

Несмотря на модный у тогдашней молодежи кок, который торчал на голове и у прославленного футболиста, Стрельцов не был стилягой. Не то окружение и происхождение: вокруг не маменькины сынки и мажоры, а уголовная шпана, которая била стиляг и пижонов. Но партийная и комсомольская пресса, костерившая стиляг на своих страницах, огульно причислила к ним и Стрельцова. Власти поставили футболисту диагноз: звездная болезнь.

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Стрельцова и еще нескольких подающих надежды футболистов неоднократно пытались переманить в другие спортивные общества: ЦСКА и "Спартак". Армейское начальство действовало и "кнутом", пытаясь забрить Эдика, и "пряником", предлагая двухкомнатную квартиру. Руководство ЗИЛа отстояло своих парней в первом случае. В "квартирном" вопросе что-то смутило самих ребят. Что касается "Спартака", то Стрельцов даже, говорят, болел за него. Но перейти туда было бы предательством по отношению к тренеру "Торпедо". Это уникальное для футболистов качество отмечают биографы Стрельцова — Эдик никогда не обижался на своих тренеров.

Когда Эдуарда Стрельцова посадят за решетку, появится и такая версия случившегося: большие начальники не простили молодому человеку строптивость нрава и нежелание поменять цвета клуба. Вокруг того уголовного дела до сих пор много неразберихи, тумана, обмана и слухов. Будто бы Стрельцова посадили за связь с дочерью посла Швеции. Если вправду говорят, что дыма без огня не бывает, то правда здесь только в том, что в деле не обошлось без женщины, а чемпионат мира по футболу 1958 года впервые проходил в Швеции. Проходил без Стрельцова, арестованного по обвинению в изнасиловании и получившего 12 лет лагерей.

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У кое-кого из знающих людей было убеждение, что к жесткому приговору по "делу Стрельцова" самое прямое отношение имел фельетон сотрудника редакции газеты "Правда" и рьяного болельщика московского "Динамо" Семена Нариньяни. Газетная травля вылилась в статью уголовного кодекса и оплевывание вчерашнего кумира миллионов болельщиков.

Его досрочно освободили в 1963 году и бывший зэк приступил к работе на родном заводе "ЗИЛ". Стрельцов нашел в себе силы подняться после чудовищной несправедливости, и через два года ему разрешили вернуться в большой футбол. Эдуард Стрельцов скончался от рака легких, отметив свой 53-й день рождения.