Легендарная летчица стала Робинзоном

В июле 1937 года при загадочных обстоятельствах исчезла американская летчица Амилия Мэри Эрхарт — первая женщина, перелетевшая через Атлантический океан. Ее двухмоторный самолет Lockheed Electra так никогда никто больше не видел. Бесследно пропала не только Эрхарт, но и сопровождавший ее в полете штурман Фред Нунан.

Накануне печальной даты активисты из международной группы по исторической реконструкции летательных аппаратов The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) заявили, что намерены предпринять поиски самолета Амилии Эрхарт на тихоокеанском острове Никумароро (Nikumaroro), где, как они полагают, находятся останки этой женщины.

Амилия Мэри Эрхарт (Amelia Mary Earhart) родилась 24 июля 1897 года в городе Атчисон (США, Канзас) в семье американского адвоката немецкого происхождения Сэмюэла "Эдвина" Стэнтона Эрхарта (Samuel "Edwin" Stanton Earhart, 1868-1930). Ее мать Амилия "Эми" Отис Эрхарт (Amelia "Amy" Otis Earhart, 1869-1962) была дочерью местного судьи. Амилия была старшей в семье, ее младшая сестренка Грейс Мьюриел Эрхарт (Grace Muriel Earhart,1899-1998) родилась на два с половиной года позже. Из-за алкоголизма папаши девочки воспитывались в доме дедушки — отца матери Альфреда Гидеона Отиса (Alfred Gideon Otis, 1827-1912).

С юных лет Амилия — будущий кумир феминисток — отличалась от своих сверстниц. Она любила лазать по деревьям, плавать и гарцевать на лошадях, стрелять из подаренной отцом винтовки по крысам и собирать газетные вырезки о женщинах, работающих в профессиях, традиционно считавшихся мужскими. После окончания с отличием средней школы, с 1917 г. она работала военной медицинской сестрой в Торонто, потом — социальным работником в Бостоне. Два года спустя переехала в Нью-Йорк, чтобы изучать медицину в Колумбийском университете, но гранит науки пришелся ей не по вкусу. Не проучившись и пару семестров, Амилия воспользовалась советами профессоров "побольше работать" как предлогом — и вернулась к родителям в Лос-Анджелес.

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Чтобы накопить на свою мечту, девушке пришлось работать в 28 различных местах и экономить буквально на всем, но уже на следующий год она сумела оплатить свой первый летный урок у женщины-авиатора Неты Снук (Neta Snook). Через полгода на сэкономленные и взятые в долг деньги Амилия купила свой первый самолет Kinner Airster, на котором вскоре установила мировой рекорд высоты для женщин — 4300 метров.

Первый в своей жизни самолет Амилия увидела, когда ей было около десяти лет, но тогда эта "штуковина из ржавой проволоки и дерева" не произвела на девочку никакого впечатления. Должен был пройти еще добрый десяток лет, чтобы мисс Эрхарт, наконец, испытала самую большую любовь в своей жизни. В 1920 году она впервые взошла на борт самолета, и с тех пор была одержима единственной мечтой — летать. Но на ее пути в небо возникло довольно-таки приземленное препятствие: лицензия профессионального летчика в то время стоила около 400 долларов, и родители Амилии отказались спонсировать это опасное и дорогое хобби своей неугомонной дочурки.

Свой первый перелет через Атлантику Амилия совершила 17 июня 1928 года, потратив на него 20 часов 40 минут. Но, увы, оказалась заложницей ситуации и не могла самостоятельно управлять самолетом. После посадки она с досадой бросила репортерам: "Меня везли, точно мешок с картошкой". И пообещала себе, что больше такой позор не повторится.

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Это обещание Амилия выполнила в своем следующем полете над Атлантикой. Уже не пассажирка, она в одиночку отправилась в очень рискованный рейс. Вылетев из Ньюфаундленда на "Локхид-Вега" вечером 20 мая 1932 года, она за 15 с половиной часов пересекла океан по воздуху. Прежде такое удавалось только Чарльзу Линдбергу (Charles Lindbergh) в 1927 году, причем многие отважные летчики пытались повторить его подвиг, и эти попытки стоили жизни не одному из них, а речь шла об опытных пилотах. Но не такова была Амилия, чтобы отказываться от своей мечты лишь потому, что дюжина мужчин до нее потерпела поражение на том же самом поприще.

Летом 1936 года госпожа Эрхарт получила подарок к своему дню рождения — новейший двухмоторный моноплан "Локхид-Электра" L-10E. И окончательно уверилась в своем решении облететь земной шар вдоль экватора. Ей хотелось поставить рекорд — возможно, последний в своей карьере летчицы. "Скоро рекорды перестанут быть основным двигателем прогресса в авиапромышленности, и главным человеком в авиации уже теперь является не лихой пилот-сорвиголова, а хорошо подготовленный авиационный инженер", — говорила она.

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Если бы Амилия знала, куда приведет ее заветная мечта. Но с ее упорством она даже не рассматривала как вариант отказ от опасного полета. Даже первая неудачная попытка не остановила упрямую Эрхарт. Вместе со штурманом Фредом Нунаном (Fred Noonan) они отправились в путь 20 мая 1937 года и к началу июля экипаж преодолели более 80 процентов протяженности маршрута, пролетев над Атлантикой, экваториальной Африкой, Аравией, Индией и Юго-Восточной Азией.

Второго июля самолет Амилии и Фреда покинул небольшой городок на побережье Папуа-Новой Гвинеи и направился к островку Хоуленд (Howland), расположенному в центральной части Тихого океана. Здесь их ждали официальные лица и репортеры, а у побережья бросил якорь сторожевой корабль береговой охраны Itasca, периодически выходивший на сеанс радиосвязи с самолетом.

Но связываться было не с кем. Пятого января 1939 года Эрхарт после непродолжительных поисков официально объявили умершей, хотя неофициально ее продолжают искать до сих пор. Занимаются этим, в основном, энтузиасты, для которых гибель молодой женщины — настоящий подвиг и жертва на алтаре мечты.

Существует пять версий исчезновения Амилии. Наиболее вероятная заключается в том, что у самолета закончилось горючее, и он рухнул недалеко от побережья. В 07:42 на "Итаске" приняли сообщение: "Мы уже должны быть у вас, но мы вас не видим. Топливо кончается. Радиосигналы до вас не доходят. Мы летим на высоте тысячи футов". Радист корабля попытался было связаться с самолетом, но безуспешно. Последний сеанс радиосвязи пришелся на 08:45, после чего в эфире наступило полное затишье. С тех пор от Эрхарт и Нунана не было никаких известий.

Девушки-летчицы: Полина Осипенко.

Есть также конспирологическая версия: президент Рузвельт уговорил Амилию совместить рекордный полет с разведкой и, находясь над японской территорией, отмечать объекты инфраструктуры. А японцы об этом прознали и сбили самолет.

Еще более оригинальная гипотеза гласит, что Эрхарт попала в плен к японцам и стала работать на них в качестве пропагандиста. На сотрудничество с противником шли как доблестные самураи, так и их европейские союзники — прусские офицеры вермахта. Угодивший в сталинградский котел фельдмаршал Паулюс и многие другие потом вовсе не из страха работали на идеологию страны Советов. Чем же лучше американская феминистка? Раз плюнуть — и она уже японская гейша.

Рэндалл Бринк (Randall Brink) — автор книги "Потерянная звезда: в поисках Амилии Эрхарт" (Lost Star: The Search for Amelia Earhart) — настаивает, что женщина действительно была шпионкой. Он ссылается на утверждения техника, которому якобы приказали установить внизу фюзеляжа самолета фотокамеры с большей разрешающей способностью. Поскольку других подтверждений этой версии не существует, то принимать во внимание ее следует с большой осторожностью.

Ну, а если серьезно, то во время Второй мировой войны на японском радио вещала на английском языке так и оставшаяся анонимной Tokyo Rose - "Токийская Роза". Эта женщина подрывала боевой дух противника, рассказывая в эфире истории о неверности оставшихся дома в Америке солдатских и офицерских жен, выдавая ложные новости о результатах прошедших сражений. Вся эта пропагандистская галиматья шла вперемешку с популярными мелодиями. По такому же принципу вещали в поствоенное время и радиослужба Кремля, и "Голос Америки", и прочая, и прочая. Вдруг под псевдонимом "Токийская Роза" скрывалась пропавшая Амилия Эрхарт?

>Это исключено, не раз повторял ее супруг, официально вдовец Джордж Палмер Путнэм (George Palmer Putnam). Допустим, он лицо заинтересованное. Но историки потом разобрались, подвергнув анализу речь и тексты пресловутой "Розочки". Под этим цветистым имечком, как выяснилось, действовали несколько разных особ женского пола.

Согласно версии группы TIGHAR, которая сейчас отправилась на поиски неуловимой Амилии, Эрхарт никогда не достигала острова Хоуленд. Она совершила аварийную посадку в 356 морских милях от него, на Никумароро — необитаемом атолле в юго-западной части архипелага Феникс, который еще называют остров Гарднер (Gardner Island). Поверхность рифа вполне позволяет осуществить вынужденное приземление. Летчики морской авиации, пролетая над атоллом, замечали на нем признаки жизни, но полагали, что он заселен аборигенами. На самом деле, на острове никто не живет с 1892 года. Вполне вероятно, что "робинзонами", которых видели пилоты, были Амилия и ее штурман.

В 1970-х годах благодаря появлению книги "Жизни Амилии Эрхарт" некоего Джо Клааса (Amelia Earhart Lives, Joe Klaas) возникла еще более удивительная гипотеза. Она гласила, что Эрхарт вернулась в Соединенные Штаты под чужим именем — Айрин Болхем (Irene Bolham). В книге Клааса имелись ссылки на свидетельские показания: Эрхарт узнавали на вечеринках. Автора не смутил иск о клевете от настоящей госпожи Болхем. На время спровоцированные им слухи угасли, пока в 2003 году снова не издали очередной бестселлер о чудом выжившей авиаторше. Поскольку к тому времени истинная Айрин Болхем уже более 20 лет покоилась на кладбище в Нью-Джерси, возразить клеветникам уже было некому.

Впоследствии на острове были обнаружены остатки трапезы, включая рыбные кости и панцири моллюсков, которыми питались потерпевшие кораблекрушение люди, — да и только. Но чем черт не шутит, а вдруг среди раковин и костей обнаружится прах летчицы-феминистки.