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Автор Игорь Буккер

Свобода и фантазии Жан-Жака Руссо

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Жан-Жака Руссо часто изображали в образе двуликого римского божества Януса, настолько противоречивым человеком был этот citoyen de Genève - "Женевский гражданин". Отменную и краткую характеристику дал ему Пушкин, с одной стороны Руссо — "красноречивый сумасброд", с другой — "защитник вольности и прав". Трудно найти более влиятельную и амбивалентную фигуру эпохи Просвещения.

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Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) родился 28 июня 1712 года в Женеве (отсюда его знаменитое прозвище citoyen de Genève - "Женевский гражданин"), столице Швейцарии и центре кальвинистского протестантизма. Некоторые биографы утверждают, что всю свою сознательную жизнь Руссо идеализировал малую родину как "оазис свободы" посреди феодальных тираний Европы. Сограждане довольно сурово наказали Жан Жака за излишний идеализм по отношению к патриархально-консервативной патрицианской республике, но Руссо был отменным фантазером.

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"Если мне нужно нарисовать весну, — признавался Руссо, — необходимо, чтобы вокруг меня была зима; если я желаю нарисовать хороший пейзаж, то надо, чтобы вокруг меня были стены. Если меня посадят в Бастилию, я нарисую отличную картину свободы".

Будущий автор "Общественного договора" и романа "Новая Элоиза" появился на свет от довольно состоятельного часовщика "гражданина Исаака Руссо" и "гражданки Сюзанны Бернар (Suzanne Bernard)", как он напишет в автобиографии "Исповедь" (Les Confessions). Мать умерла вскоре после рождения Жан-Жака, а отец, хотя и был добрым малым, сыном практически не занимался. Разнообразные увлечения заставили его передоверить воспитание сына тетке Сюзон, а затем дяде Бернару.

Дух авантюризма в конце концов погнал Руссо-старшего прочь из Женевы. Говорили, что ему угрожала опасность угодить в тюрьму из-за ссоры с неким капитаном Готье. Поводом к ссоре могли послужить как политические разногласия, так и амурные похождения. В десять лет Жан-Жак де факто остался сиротой, потому что папашка на его горизонте больше не объявился. Исаак Руссо женился вторым браком и про сына позабыл. Но Жан-Жак не унывал и спустя полвека в "Исповеди" признавался, что сиротское детство было самым счастливым временем его жизни.

Еще бы! Родители не докучали да и родственники не особенно доставали наставлениями паренька, который вместо учебы взахлеб читал книги из богатой библиотеки дядюшки Бернара, которого мальчуган по-своему любил. В 13 лет Руссо отдали сначала учеником к клерку, а затем, ввиду полной неспособности к конторскому труду, учеником в мастерскую гравера Дюкоммена. Но тут на подростка что-то нашло, он поссорился с дядей Бернаром и, чтобы не просить прощения, ушел из дома. Начались годы скитаний.

Как-то раз Руссо воспользовался гостеприимством немолодого почтенного аббата де Понвера, который решил обратить молодого человека в католическую веру. Кальвинист и потомок гугенотов, Руссо был равнодушен к религии — но вскоре принял католичество. Однако вы ошибетесь, если подумаете, что преподобный де Понвер способствовал перемене конфессии. Где француз, там надо искать женщину.

Знакомьтесь — госпожа де Варанс. Мадам Франсуаза-Луиза де Варанс (Françoise-Louise de Warens) была просвещенной дамой, которая проживала в Аннеси пенсионеркой Сардинского короля и пользовавалась особым покровительством Римского Папы. Через 29-летнюю бывшую швейцарскую протестантку аббат де Понвер и повел атаку на мировоззрение 15-летнего Руссо. Моложавую и красивую женщину Жан-Жак называл Maman - маменькой. Биографы уверены: "маменька" многому научила своего непутевого сынка и немало способствовала формированию его таланта писателя и философа.

Однако сначала баронесса де Варанс, выполняя волю аббата, направила Жан Жака с письмом в Турин в монастырь, где ему надлежало быть принятым в лоно Римско-католической церкви — но Руссо сбежал оттуда. Чтобы хоть как-то прокормиться, Жан Жак служил лакеем у одной графини, затем был чем-то вроде секретаря у аббата Гувона. В результате Руссо решил прильнуть к груди добросердечной мадам де Варанс.

Известный советский историк А. З. Манфред свидетельствует: "В "Исповеди" Руссо рассказал о своей жизни в доме госпожи де Варанс и о странном, чтобы не сказать иначе, союзе с нею с такой откровенностью и беспощадностыо к самому себе, которая потрясла его читателей и почитателей. Некоторые из них были склонны даже подозревать, что опубликованная автобиография — подделка, фальшивка, сочиненная врагами Руссо, чтобы очернить в глазах современников светлый образ 'гражданина Женевской республики'".

Прежде чем "Посвятить жизнь истине" — vitam impendere vero (именно таков был девиз Жан-Жака Руссо, позаимствованный этим эрудитом из IV сатиры римского поэта Ювенала), — он увлекся музыкой.

В 1730–1731 годах Руссо пешком обошел несколько городов Швейцарии (Лозанна, Будри, Берн), выдавая себя за композитора и преподавателя музыки. После первых скандальных выступлений Руссо взял себе псевдоним Воссор де Вильнев.

Написанная им опера "Деревенский колдун" имела некоторый успех на сцене и сделала имя Руссо известным. Одновременно с музыкальным сочинительством Руссо ввязался в спор о путях развития музыки, выступив в защиту безыскусственной, искренней и простой мелодики итальянцев против "ученостей" французского композитора Рамо и его последователей.

Жан-Жак впоследствии признавал, что сам учился музыке, когда обучал других. Он был дилетантом и позже, когда не на шутку увлекся игрой в шахматы. Но древняя индийская забава не покорилась Руссо, как и музыка. Зато его красивая внешность способствовала его успеху у великосветских дам.

Благодаря салонам баронессы де Безанваль, маркизы де Бройль, госпожи Дюпен и других на Жан-Жака Руссо была объявлена интеллектуальная мода. И впрямь, пустышка или недотепа вряд ли смог бы долго морочить головы парижанам, а в результате и всему просвещенному миру. Недаром такой могучий ум, как Лев Толстой, скажет: "Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет".

Русский политический деятель и литературный критик Дмитрий Философов, чьи воззрения вовсе не совпадали с толстовскими, очень верно сказал об странном малом по имени Жан-Жак Руссо: "Для русских Вольтер интересен как родоначальник поверхностного, несвойственного русской душе "вольтерьянства", мода на которое царила среди наших бар-крепостников екатерининского времени. Самые темы Вольтера не русские. Наоборот, тема Руссо — подлинно русская.

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Руссо искал не бескорыстной холодной истины, а правды и справедливости. В истории русской мысли Руссо следует отвести почетное место. Для нас Руссо дорог не как француз, а как "всечеловек". Он с особой резкостью поставил вопрос о противоречии между правдой культуры и правдой природы, между правдой рассудка и правдой чувства. Нам совершенно незачем впихивать Руссо в историческую среду, класть его на определенную полку, потому что вся русская литература разрабатывала, в конце концов, темы Руссо".

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Темы Франция философ Просвещение Жан-Жак Руссо
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