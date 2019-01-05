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Автор Игорь Буккер

Человек-бойкот: как дело стало словом

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115 лет назад скончался Чарльз Каннингем Бойкотт — человек, попавший в такую немилость соседей по ирландской глубинке, что его имя стало нарицательным. Фамилия некогда живого и полного сил британца уже давно по всем правилам пишется с маленькой буквы, а большинство людей, употребляя ее, понятия не имеют, что она некогда принадлежала личности.

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Порой знаменитости сами берут себе в качестве псевдонимов звучные имена. Сама королева поп-музыки Мадонна Луиза Вероника Чикконе пользуется сценическим именем, впрочем, данным ей в детстве и являющимся официальным. Не менее звучное наименование — Эрос — у другого популярного исполнителя, но стало оно известно вовсе не благодаря творчеству Эроса Лучано Вальтера Рамаццотти.

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Но имеется и абсолютно другие случаи. В античности бог, герой или человек, давший наименование городу, общине или году, назывался, эпонимом. И-за отсутствия единого летосчисления в Древнем Риме таковыми были консулы, чьи имена использовались для обозначения года. Представьте себе, что у нас каждый год называется именем какого-нибудь высокопоставленного чиновника из администрации президента! Его и сегодня мало кто знает, а завтра и вовсе сотрут из памяти. Но иногда история способна на иронию — неожиданно никому не известные субъекты магическим образом превращаются в "знаменитостей".

Почему в кавычках? Потому что их самих никто не знает, а их фамилию употребляют для обозначения каких-то явлений. Кто такой хулиган, знают, увы, даже дети. А вот имя жившего в конце XIX столетия ирландца Патрика Хулихэна или Хулигэна (Patrick Hoolihan или Hooligan) давно бы забыли, когда бы не уличные бузотеры. Беспутного гражданина мы и сейчас нет-нет, да назовем архаровцем. Но господин Архаров был не башибузуком каким, а наоборот — оберполицмейстером. Его подчиненные подвигами, подобными деяниям казанских полицейских, не прославились, а вот поди ж ты — угораздило им остаться в истории аж с конца XVIII века, перед самым приходом "двунадесяти языков" во главе с Наполеоном.

Как одним словом передать значение таких разных терминов, как "отказ", "саботаж", "остракизм", "игнорирование", если речь зашла на политические или экономические темы? С давних пор в русском, а также ряде других (английский, немецкий, голландский, французский, русский и польский) появилось такое словечко. Оно пришло на континент с одного очень влиятельного острова.

Наш сегодняшний герой Чарльз Каннингем Бойкотт (Charles Cunningham Boycott) родился 12 марта 1832 года и мог бы навсегда остаться в породившем его веке, поскольку звезд с неба сын туманного Альбиона не хватал, а был он сначала заурядным капитаном британской армии, а потом управляющим имением в Ирландии. Его предками были гугеноты, бежавшие из католической Франции в 1685 году, когда король Людовик XIV отменил гражданские и религиозные привилегии французских протестантов. Чарльза, а может быть, Шарля Бойкотта, звали Boycatt. По крайней мере именно под этим именем его предок фигурировал в крестильной метрике. В 1841 года семья изменила правописание своего имени с Boycatt на Boycott. Чуток перефразируя Герцена, поскреби англичанина — и найдется француз.

И вот эдакого господчика в 1880 году прославили на весь мир, а не только на местную "ивановскую", респектабельные британские газеты. По крайней мере в ноябре того года газета Times впервые употребила глагол "бойкотировать" — boycotting — в уже давно ставшем привычном для нас значении. Когда Бойкотт приплыл в Нью-Йорк, к нему было приковано пристальное внимание зарубежной, точнее заокеанской, прессы. Местная New York Tribune в те дни писала: "Прибытие капитана Бойкотта, который невольно обогатил язык новым словом, вызывает международный интерес".

Что же произошло? Ирландские арендаторы боролись за справедливую арендную плату, свое право оставаться на земле и свободно ей распоряжаться (fair rent, fixity of tenure and free sale). Поэтому Земельная лига Ирландии отозвала работников, предназначавшихся для сбора урожая в имении лорда, где исполнял должность управляющего Бойкотт. Всеми доступными ему средствами он стал бороться против забастовщиков. Лига в свою очередь развернула кампанию по изоляции Бойкотта среди членов местного сообщества. Соседи перестали с ним разговаривать, приказчики в магазинах отказывались его обслуживать, а прихожане церкви не садились рядом с ним на скамью.

Правительство Ее Величества не пустило дело на самотек и приложило значительные усилия в борьбе с протестующими — полк регулярной армии и до тысячи ирландских полицейских охраняли полсотни членов Оранжевого Союза из графства Каван, которые прибыли для сбора урожая. Правительство потратило 3,5 тысячи фунтов, чтобы собрать плоды полей и огородов, которые, по оценке Бойкотта, стоили вдесятеро меньше. В результате сэр Бойкотт смылся в Америку, но слава настигла его и там. Правда, бойкоту Бойкотт в Новом свете уже не подвергался.

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Как это часто случается, слово пришлось ко двору, хотя выражаемое им явление и не повторилось с точностью "до". Чаще всего бойкотировали товары. Любопытно, что в средневековой Германии употреблялся термин Verhansung, который означал исключение некоего города из Ганзейского союза (Hansa). На практике это означало утрату городом экономического процветания, своеобразную экономическую анафему.

Что касается первого бойкота, организованного на государственном уровне, то это произошло в Третьем рейхе — 1 апреля 1933 года в нацистской Германии был объявлен общенациональный однодневный бойкот принадлежащих евреям фирм и магазинов.

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