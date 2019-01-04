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Автор Игорь Буккер

Неразгаданные загадки "Титаника"

Наследие

31 мая 1911 года на воду спущен "Титаник". И спустя столетие после своей гибели, "Титаник" не хочет расставаться с некоторыми тайнами. Трагедия, унесшая полторы тысячи жизней, как и прежде, лидирует в рейтинге самых ужасных в истории мореходства. Удивительно, но произошедшая век назад беда в чем-то сопоставима даже с атомными бомбардировками японских городов и аварией на Чернобыльской АЭС.

Неразгаданные загадки

Смотрите фоторепортаж: Бизнес на "Титанике"

Миф о непотопляемом "Титанике" возник благодаря череде обстоятельств. Не последнюю роль в ней сыграли и публикации в прессе, книгах, и начинающий делать свои первые шаги кинематограф. Вплоть до последней новинки в формате 3D. Гибель корабля ознаменовала собой утрату иллюзий о человеческом всемогуществе в борьбе со стихией. Даже родилась шутка о том, что "Титаник" строили профессионалы, а Ноев ковчег измыслил любитель. Разразившаяся через два года мировая война только укрепила человечество в мысли — катастрофа "Титаника" явилась предвестником всех последующих трагедий ХХ века.

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Три года назад в возрасте 98 лет скончалась последняя пассажирка "Титаника" Элизабет Глэдис Миллвина Дин (Elizabeth Gladys Millvina Dean), о чем сообщили все мировые информационные агентства. Смерть старого Джимми Майрика (Jimmy Myrick), который в 14-летнем возрасте принял с борта тонущего "Титаника" радиограмму с текстом "Have struck iceberg" — "Натолкнулись на айсберг", прошла никем не замеченной. И только совсем недавно его внучатый племянник Дэвид поведал журналистам рассказ своего родственника.

Уже несколько поколений Майриков живут на острове Ньюфаундленд (Newfoundland), в 150 километрах от легендарной радиостанции, расположенной на мысе Рейс (Cape Race). Название этого покрытого туманами скалистого мыса с одиноким маяком прекрасно известно всем, кто интересуется историей лайнера: отсюда весь мир узнал о затонувшем "Титанике". Первым сигнал бедствия с тонущего корабля принял подросток, который молчал об этом исключительном эпизоде всю свою долгую жизнь и рассказал незадолго до своей смерти в 1990 году.

В начале прошлого века радиостанция на Ньюфаундленде представляла собой важный стратегический узел связи. Местные телеграфисты, в распоряжении которых был беспроводной аппарат фирмы "Маркони", позволял получать и отправлять информацию как из Европы и Северной Америки, так и с проходящих мимо судов. Радиотелеграфист "Титаника" Джек Филлипс (Jack Phillips) отправил призыв о помощи в том числе и сюда.

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Примерно через 15 минут после полуночи, когда старшие смены отлучились на некоторое время осмотреть маяк, сигнал бедствия получил ученик-стажер. По словам Дэвида, его двоюродный дедушка своим сообщением привел в волнение всех сотрудников радиостанции, которые затем распространили весть о гибели "Титаника" на весь мир. Оказывается, дед молчал, как партизан, чтобы люди не думали об известии как о ребячестве, ведь сообщил о трагедии малолетний пацан.

В книгах и статьях, посвященных гибели "Титаника", неоднократно приходилось сталкиваться с высказываниями, что многие пассажиры третьего класса пали жертвой классовых предрассудков. Заметим, что подобная тема муссировалась не только в советской периодике, учитывая тогдашнюю идеологию, но и на Западе. В отличие от привилегированных пассажиров, судьба этих парий якобы никого не интересовала. Это лишь отчасти соответствует действительности.

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По крайней мере, один из стюардов Джон Харт (John E. Hart) несколько раз спускался вниз, чтобы вывести пассажиров третьего класса на палубу. Пассажиры второго класса, о которых говорят меньше, безропотно принимали смерть, в соответствии с идеалами своего времени. Истинный джентльмен не мог позволить себе остаться в живых, если погибала его жена, сестра или подруга. Почти во всех посвященных "Титанику" публикациях можно встретить хладнокровное замечание Джона Джейкоба Астора (John Jacob Astor), который в минуту смертельной опасности небрежно заметил: "Такое количество льда я не заказывал".

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Немецкий социолог Хенрик Кройтц (Henrik Kreutz) однажды высказал любопытную мысль: вопреки распространенному мнению, классовые барьеры перед Первой мировой войной играли значительно менее важную роль, нежели роли гендерные, и в случае реальной опасности мужчина должен был покончить с собой. Впоследствии, во время Первой мировой войны, эта идея фикс была доведена до абсурда. Не обошло данное мировое поветрие и матушку-Россию. Достаточно вспомнить знаменитую сцену офицерской "психической атаки" из гениального фильма "Чапаев".

Общий психологический настрой, элементарное невежество в вопросах спасения вкупе с рядом других причин, привели к тому, что за два с половиной часа далеко не все места в спасательных шлюпках были заполнены. Гибель "Титаника" способствовала тому, что уже через год после трагедии в морском судоходстве начали учиться принимать необходимые меры в случае аварии. Так, красный сигнал ракетницы стали расценивать в качестве сигнала о помощи, в то время как на "Титанике" была только белая пиротехника, которую стоящие на Калифорнийском берегу расценили бы исключительно как праздничную иллюминацию. Никто и не понял бы по какому поводу запустили этот фейерверк.

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