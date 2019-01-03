Последний побег с Острова пеликанов

Славу американской тюрьме Алькатрас принесли не столько ее сидельцы — среди узников числились главари мафии, но чаще на остров-тюрьму отправляли рядовых преступников — сколько разудалые гангстерские киноленты. Незадолго до закрытия, в июне 1962 года, трое зеков предприняли дерзкий побег. Но до сих пор Алькатрас — синоним места, откуда не скрыться.

За свою почти что 30-летнюю историю Алькатрас снискал славу тюрьмы, из которой невозможно убежать. По официальным данным, всего 36 человек, двое из которых пытались бежать дважды, участвовали в 14 попытках побега. 23 заключенных были пойманы, шестеро застрелены, двое утонули. Двоих пойманных при попытке к бегству казнили в газовой камере за убийство тюремного офицера во время бунта 2-4 мая 1946 года, получившего название "Сражение за Алькатрас". Пятеро значатся как "отсутствующие, предположительно утонувшие". О троих из них речь пойдет ниже.

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La Isla de los Alcatraces - Остров пеликанов, или олушей — так назвал в 1775 году испанец Хуан Мануэль де Айала (Juan Manuel de Ayala) этот кусочек суши в водах залива Сан-Франциско. Правда, орнитологи не обнаружили там ни следа ни первых, ни вторых, а лишь великое множество бакланов и прочих водоплавающих птиц. Американской федеральной тюрьмой Алькатрас стал 1 января 1934 года, будучи до этого армейским казематом. Тогда же это место и получило название The Rock - "Скала".

В 30-е годы прошлого века США переживали Великую депрессию. Еще в разгар Первой мировой войны, когда четыре миллиона американцев носили военную униформу, а два из них сражались на фронтах Европы, правительство Соединенных Штатов приняло "сухой закон". Постановление действовало до конца 1933 года, но Штаты еще долго расхлебывали его последствия. Акт успел сделать не только благое дело, но и черное — а именно породил американскую мафию. Гангстеры были в США и до "сухого закона". Основным источником дохода для местной организованной преступности было сутенерство и игорный бизнес. Но "Сухой закон" породил такие новые виды криминала, как торговля наркотиками и бутлегерство, и поднял его на новый уровень.

В тюрьму Алькатрас, рассчитанную на 336 человек, первые 53 узника поступили из государственной тюрьмы в Атланте уже в 1934 году. 18 августа сюда перевели и самого знаменитого гангстера Америки Аль Капоне. Это срок не было для него первым: он загремел в кутузку еще в 1929 году за хранение оружия, что считалось преступлением в штате Пенсильвания. Аль Капоне вышел на свободу через 10 месяцев, чтобы через два года власти снова упрятали его за решетку уже по другому обвинению — за неуплату налогов. Аль Капоне отбывал наказание в Атланте, пока не открылись двери Алькатраса.

В том же году "открытых дверей" сюда угодил Джордж Келли Барнс, известный как Келли-пулемет (George "Machine Gun" Kelly Barnes). Эта гангстерская знаменитость попала в сети ФБР во время облавы и получила пожизненный срок. 59-летний бандит умрет от сердечного приступа в Алькатрасе.

Однако репутацию сурового узилища Алькатрас приобрел, как уже говорилось, не благодаря Аль Капоне и прочим главарям преступного мира. Простой уголовник Роберт Страуд (Robert Stroud), примечательный разве что своим увлечением пернатыми, прославился благодаря Берту Ланкастеру, которыйсыграл его, изобразив этаким милым дядюшкой, в фильме "Птицелов из Алькатраса" (Birdman Of Alcatraz). А ведь в действительности Страуд не разводил в Алькатрасе птиц, да и большую часть срока провел не в этой тюрьме.

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Ответьте на простой вопрос: что делает самую неприступную тюрьму самой знаменитой? Правильный ответ — побег из нее.

11 июня 1962 года свои камеры размером 1,5 на 2,7 метра навсегда покинули грабитель банков Фрэнк Моррис (Frank Morris) и братья Джон и Кларенс Энглин (John & Clarence Anglin). Четвертый, Аллен Уэст (Allen West), тоже готовился к побегу, но по неизвестной причине остался в тюрьме. Подлинным организатором и вдохновителем побега был Фрэнк Моррис — что называется, "интеллигент в третьем поколении" с IQ, равным 133.

Моррис, он же зек AZ 1441, предложил каждому стащить из столовой по ложке. С их помощью узники Алькатраса ежедневно с половины шестого до девяти вечера (пока гасили свет) расширяли вентиляционную шахту. Их камеры были рядом, поэтому пока один работал, другой "стоял на стреме". Когда караул сменялся, ложка переходила в другие руки.

В русском уголовном жаргоне таких неласково называют ссученными. Вся "мушкетерская четверка" сотрудничала с администрацией и вела себя нарочито прилично, чем заслужила немало привилегий от начальства. Демонстрируя неподдельный интерес к живописи, они раздобыли материал и краски, чтобы замаскировать пролом в стене и надпиленные прутья решетки.

Кроме того, каждый из арестантов сделал макет своей головы. Из смеси цементной пыли, мыла, бумаги и собственных волос они изготовили манекены, которые призваны были отвлечь внимание смотрителей, время от времени бросавших беглый взгляд сквозь зрачок в двери. Джон и Кларенс Англин даже дали своим "черепам" имена, назвав их Уинк и Оскар.

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Беглецы имели 9-часовой гандикап, прежде чем в тюрьме узнали о побеге. Дальше о них ничего не известно. Позже в заливе нашли спасательный жилет, переделанный из тюремной куртки, а также водонепроницаемый пакет с фотографиями и письмами, принадлежащий братьям Энглин. Спустя несколько недель был выловлен труп в синем костюме, похожем на тюремную робу, однако личность утопленника так и не смогли установить. Моррис и братья Энглин официально внесены в список пропавших без вести.

В 1979 году вышел фильм "Побег из Алькатраса" (Escape From Alcatraz) с Клинтом Иствудом в роли Фрэнка Морриса. В 2003 году создатели известного документального сериала "Разрушители мифов" (MythBusters), восстановив условия при которых происходил побег, на собственном опыте доказали, что у беглецов вполне был шанс спастись.

В этот момент дни Алькатраса уже были сочтены. Содержание островной тюрьмы обходилось казне слишком дорого. Все необходимое доставлялось сюда на лодках, расходы на вывоз сточных вод и отбросов были громадными. Из-за вечной влажности и соленой воды неуклонно росла смета на ремонтные работы. Поговаривали, что один Алькатрас стоит так же дорого, как все другие государственные тюрьмы США вместе взятые. В 1963 году сенатор Роберт Ф. Кеннеди распорядился закрыть Алькатрас.