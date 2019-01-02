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Автор Игорь Буккер

Лицо с банкноты, или Мать 8 марта

Наследие

В последние 20 лет существования ГДР, в ней была в ходу банкнота достоинством 10 марок. На одной стороне которой было изображение молодой женщины, сидящей перед огромным ЭВМ. Эта предтеча нынешних компьютеров символизировала успехи "первого государства рабочих и крестьян на немецкой земле" в сфере новых технологий. На оборотной стороне купюры находился портрет старой женщины — революционерки Клары Цеткин.

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Остроумие восточных немцев породило следующую шутку, высмеивавшую дефицит на легковушки. Вам показывали сначала ту сторону, на которой женщина, вглядываясь в монитор вычислительной машины, как бы мечтательно смотрела вдаль, и спрашивали: "Знаете, о чем мечтает эта женщина?" Когда вы недоуменно качали головой, поясняли: "Она мечтает о легковом автомобиле "Трабант", а знаете, когда она его дождется?" Ответом на этот вопрос было переворачивание купюры другой стороной, с которой на вас смотрела старая, седая женщина. И только вглядевшись в малюсенькие буковки под портретом можно было прочитать: Clara Zetkin.

Однако знакомство советских людей с этой исторической личностью начиналось совсем не с ее портретов. Вскоре забыли, что знаменитую фразу "Искусство принадлежит народу" Ленин однажды произнес по-немецки именно в беседе с Цеткин. Клару Цеткин в СССР знали в основном благодаря Женскому празднику 8 марта, инициатором которого она была, хотя и тут не обходилось без путаницы, и авторство праздника порой отдавали Розе Люксембург. Может быть, по той причине, что Роза родилась 5 марта?

Идея отмечать Международный женский день 8 марта пришла в Европу из-за океана. В 1908 году по призыву женщин из Социалистической партии Америки был сформирован Национальный женский комитет, который должен был инициировать в этот весенний день борьбу за избирательные права женщин.

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Самый первый Международный женский день с полным триумфом отметили в США в феврале 1909 года. Тогда феминистки шли на демонстрацию бок о бок с социалистками. Американка Мей Вуд-Симон (May Wood-Simon) привезла идею отмечать такой день на Вторую Международную социалистическую женскую конференцию, которая проходила в Копенгагене 27 августа 1910 года. Немецкие социалистки Клара Цеткин и Кэте Дункер (Käte Duncker) выступили на конференции в Копенгагене в поддержку празднования Международного женского дня.

Тем не менее в исторической памяти многих советских граждан имя Клары Цеткин прочно ассоциировалось с весенним Женским праздником. А вот саму Клару звали Айсснер, иногда по-русски ее настоящую фамилию пишут Эйснер (Eißner). Фамилию, под которой она вошла в историю, эта революционерка присвоила себе не совсем по праву, поскольку с социал-демократом Осипом Цеткиным она не только не венчалась в церкви, но и не оформила брак официально. От связи с политическим эмигрантом из Одессы у нее с разницей в два года родилось двое сыновей — Максим и Константин. Когда в 1889 году Осип Цеткин умер от туберкулеза, Кларе было всего 32 года, но выглядела она намного старше своих лет.

Через десять лет после смерти своего гражданского мужа, 42-летняя Клара Цеткин сочеталась браком с 24-летним живописцем Георгом Фридрихом Цунделем (Georg Friedrich Zundel), с которым формально оставалась в браке до развода в 1928 году.

Клара Айсснер родилась 5 июля 1857 года. Она была старшей дочерью Жозефины Виталь (Josephine Vitale), отец которой Жан Доминик (Jean Dominique) принимал активное участие во Французской революции 1789 года и в наполеоновских походах, и Готтфрида Айсснера, сына поденщика и деревенского школьного учителя из саксонского местечка Видерау, который сам учительствовал и был кантором. Ее матушка поддерживала контакты с основательницами только появившегося тогда женского движения, в частности, с Луизой Отто-Петерс и Августой Шмидт, обожала книги Жорж Санд и основала в Видерау женский гимнастический союз. Чтобы дать детям хорошее образование, в 1872 году семья Клары переехала в Лейпциг.

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С 1891 по 1917 годы Клара Цеткин была редактором пролетарского женского журнала Die Gleichheit - "Равенство", который издавался в Штутгарте. Принимала активное участие в подготовке и работе Учредительного конгресса II Интернационала в Париже и никогда не забывала о борьбе за права женщин.

В 1907 году Клара Цеткин познакомилась с Лениным, с которым ее связывала пожизненная дружба. А вот с другой пламенной революционеркой, Розой Люксембург, Клару связывали непростые отношения. В 1907 году ее 22-летний сын Константин стал любовником 36-летней Розы Люксембург. Из-за этого Клара некоторое время дулась на Розу. Но когда художник Цундель запросил Клару о разводе, влюбившись в юную Паулу Бош (дочь основателя известной компании по производству бытовой техники), а сын Константин в это же время бросил Розу, общее горе опять сблизило двух женщин. Мать уговаривала Костю не бросать Розочку, но стареющие прелести демократки молодого человека больше не привлекали.

Интимные подруги и соратницы по борьбе принадлежали к левому крылу немецкой социал-демократии и боролись с ревизионистскими теориями умеренного социалиста Эдуарда Бернштейна. В его критике они сходились с Лениным. Однако вождя мирового пролетариата смущали некоторые, как он выразился в беседе с Цеткин, "странные вещи". Ленин недоумевал, как можно "организовывать проституток как особый революционный боевой отряд и издавать для них профессиональный орган", покуда в Германии есть "промышленные работницы".

"Мне это сильно напоминает литературную моду, придававшую всякой проститутке образ сладенькой мадонны", — сказал в беседе с Кларой Цеткин товарищ Ленин. И продолжил: "Список ваших грехов, Клара, еще не окончен. Мне говорили, что на вечерах чтения и дискуссий с работницами разбираются преимущественно вопросы пола и брака. Это будто бы предмет главного внимания политического преподавания и просветительной работы. Я ушам своим не верил, когда услыхал это".

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Для борющегося с контрреволюцией пролетариата не было места да и времени, чтобы обсуждать "вопросы пола", которые по меткому выражению Ильича, "пышно расцвели на навозной почве буржуазного общества". Клара Цеткин продолжала цепляться за выпестованную ею тему эмансипации женщин, но тщетно. Опытный полемист Владимир Ильич сломил сопротивление немецкой коммунистки, в которой были, по его выражению, "сильны пережитки социал-демократической позиции и старомодного мещанства".

Умерла Клара Цеткин 20 июня 1933 года в подмосковной усадьбе Архангельское в возрасте 76 лет. Урна с прахом Цеткин замурована в Кремлевской стене на Красной площади.

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Темы Клара Цеткин Роза Люксембург Германская демократическая республика
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